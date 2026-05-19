BOSTON et TORONTO, le 19 mai 2026 /CNW/ - Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie (GPA Manuvie) a annoncé aujourd'hui la nomination de Jeffrey M. Kellogg en tant que nouveau chef mondial, Produits de placement. M. Kellogg relèvera directement de Paul Lorentz, président et chef de la direction, GPA Manuvie.

Jeff Kellogg (Groupe CNW/Gestion de patrimoine et d’actifs Manuvie)

M. Kellogg prendra la tête de la division mondiale des produits de placement de GPA Manuvie. Il supervisera la stratégie, l'innovation et la mise en œuvre des activités dans l'ensemble des canaux de distribution de l'entreprise à l'échelle mondiale pour les services aux particuliers, les actifs institutionnels, les régimes de retraite et la gestion de patrimoine. Son mandat consistera notamment à renforcer la gouvernance mondiale des produits, à accélérer l'innovation, à améliorer l'efficacité de l'ensemble de la plateforme de produits et à s'assurer que GPA Manuvie propose à grande échelle des solutions de placement différenciées, centrées sur le client et prêtes pour l'avenir.

« Jeff est un chef de produit et un innovateur chevronné avec l'expérience et la vision qui nous est nécessaire pour poursuivre le développement de notre plateforme mondiale », a dit Paul Lorentz, président et chef de la direction, GPA Manuvie. « En rehaussant la responsabilité au sein de la division mondiale des produits de placement, nous améliorons nos méthodes de conception et de mise à disposition des produits, en tirant pleinement parti des capacités de notre plateforme de placement sur les marchés publics, les placements alternatifs et les marchés privés, afin de proposer des solutions de placement prêtes pour l'avenir qui répondent aux besoins en constante évolution de nos clients partout dans le monde. »

M. Kellogg nous arrive de Franklin Templeton, où il occupait récemment le poste de vice-président principal et chef des stratégies de placement d'entreprise. À ce titre, il gérait le capital d'amorçage et les placements stratégiques destinés à soutenir l'innovation des produits, le lancement de nouveaux produits et les occasions d'expansion des affaires. Il a également présidé le comité mondial des produits de Franklin Templeton, où il supervisait la gouvernance des produits. Plus tôt dans sa carrière, il a dirigé les services de placement mondiaux et la gestion mondiale des produits de Franklin Templeton, où il était responsable de la gestion mondiale des produits, des spécialistes des produits, des services de solutions de portefeuille et du marketing mondial des placements.

« Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie a mis en place une plateforme de placement efficace et intégrée à l'échelle mondiale », a dit M. Kellogg. « C'est avec fébrilité que je me joins à l'entreprise afin de travailler avec l'équipe à la conception et à la proposition de produits et de solutions innovants et différenciés, qui tirent parti de nos capacités mondiales diversifiées en matière de gestion d'actifs, au service de nos millions de clients. »

À propos de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie

Division de la Société Financière Manuvie, Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie a pour mission de faciliter la prise de décisions et d'améliorer la vie des gens en les aidant à investir en toute confiance pour sécuriser leur avenir financier. Notre force réside dans la diversité de nos compétences en gestion d'actifs et dans nos capacités de distribution à l'échelle mondiale. Nos équipes de placement mondiales couvrent les actions, les titres à revenu fixe, le crédit non traditionnel, les marchés privés et les solutions multiactifs. Nous fournissons des services d'investissement, de conseils financiers et de plans de retraite à des millions de particuliers, d'institutions et de participants de régime de retraite partout dans le monde. Notre approche repose sur trois piliers de notre culture : Partenaire pour le progrès, Confiance en toute transparence et Curiosité intellectuelle. Ces valeurs déterminent la manière dont nous établissons des relations à long terme, mettons au point des stratégies d'investissement différenciées et donnons aux conseillers et aux clients les moyens de chercher à obtenir des résultats financiers significatifs. Que ce soit grâce à une technologie de pointe, à l'innovation en matière d'IA, à des conseils personnalisés ou à une gestion durable, Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie est un partenaire de confiance qui aide ses clients à naviguer dans un environnement complexe et à investir en toute confiance. Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, consultez le site manulifeim.com/us/fr.

Communications avec les médias

Melissa Berczuk

[email protected]

SOURCE Gestion de patrimoine et d’actifs Manuvie