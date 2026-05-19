TORONTO, le 19 mai 2026 /CNW/ - Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie annonce aujourd'hui la nomination de Fraser Wiswell à titre de chef, Produits et services d'épargne-retraite, Canada. Dans le cadre de ses fonctions, M. Wiswell dirigera les activités de retraite collective de Manuvie et sera responsable de la stratégie, de la croissance et du déploiement de solutions d'épargne-retraite collective et de revenu de retraite destinées aux promoteurs de régimes et aux participants partout au Canada. Entrant en fonction dès aujourd'hui, M. Wiswell succède à Brett Marchand, récemment nommé président et chef de la direction de Gestion de patrimoine Manuvie.

Fraser Wiswell (Groupe CNW/Gestion de patrimoine et d’actifs Manuvie)

M. Wiswell apporte plus de 15 ans d'expérience à ce poste, couvrant les domaines de la retraite, de la gestion de patrimoine et de l'assurance collective. Récemment, il occupait la fonction de chef mondial, Produits et services d'épargne-retraite. À ce poste, il a mis en œuvre des stratégies visant à aider plus de neuf millions de participants de régimes de retraite dans le monde à épargner, à investir et à planifier leur retraite avec sérénité. Il continuera de relever d'Aimee DeCamillo, cheffe mondiale, Produits et services d'épargne-retraite, Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie.

« Fraser est doté d'une connaissance approfondie de nos activités d'épargne-retraite au Canada, de notre clientèle et de nos priorités stratégiques, ce qui fait de lui un leader chevronné et très respecté à Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie a déclaré Mme DeCamillo. Son expérience, la solidité de ses relations au sein de l'organisation et son leadership éprouvé assureront une transition harmonieuse, alors que nous poursuivons la mise en œuvre de notre stratégie et l'offre de solutions cohérentes et de grande qualité à nos promoteurs et participants partout au pays. »

« Je suis honoré d'assumer ce rôle et de m'appuyer sur des bases solides pour continuer de développer notre secteur de l'épargne-retraite collective, a déclaré M. Wiswell. Nous avons une responsabilité importante, celle d'aider les Canadiens et les Canadiennes à épargner et à aborder la retraite avec confiance, et je me réjouis de poursuivre ce travail avec nos équipes et nos partenaires. »

Entré à Manuvie en 2010, M. Wiswell possède une vaste expérience des activités de Produits et services d'épargne-retraite, Monde, d'Assurance collective et de Services aux particuliers, Gestion de patrimoine. Il a occupé des postes de responsabilité croissante en gestion de produits, en alliances stratégiques ainsi qu'en stratégie et planification d'entreprise, développant des liens solides et une compréhension approfondie de l'organisation.

Le secteur de l'épargne-retraite collective constitue un pilier des activités de gestion de patrimoine et d'actifs de Manuvie. Il accompagne près de 2 millions de Canadiens dans la préparation et la réalisation de leurs projets de retraite en toute confiance.

À propos de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie

Division de la Société Financière Manuvie, Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie a pour mission de faciliter la prise de décisions et d'améliorer la vie des gens en les aidant à investir en toute confiance pour sécuriser leur avenir financier. Notre force réside dans la diversité de nos compétences en gestion d'actifs et dans nos capacités de distribution à l'échelle mondiale. Nos équipes de placement mondiales couvrent les actions, les titres à revenu fixe, le crédit non traditionnel, les marchés privés et les solutions multiactifs. Nous fournissons des services d'investissement, de conseils financiers et de plans de retraite à des millions de particuliers, d'institutions et de participants de régime de retraite partout dans le monde. Notre approche repose sur trois piliers de notre culture : Partenaire pour le progrès, Confiance en toute transparence et Curiosité intellectuelle. Ces valeurs déterminent la manière dont nous établissons des relations à long terme, mettons au point des stratégies d'investissement différenciées et donnons aux conseillers et aux clients les moyens de chercher à obtenir des résultats financiers significatifs. Que ce soit grâce à une technologie de pointe, à l'innovation en matière d'IA, à des conseils personnalisés ou à une gestion durable, Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie est un partenaire de confiance qui aide ses clients à naviguer dans un environnement complexe et à investir en toute confiance. Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, consultez le site manulifeim.com/us/fr.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers dont le siège social se trouve à Toronto, au Canada. S'appuyant sur son ambition d'être le premier choix des clients, la Société exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada et en Asie, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis, pour offrir des conseils financiers, des solutions d'assurance et de santé aux particuliers, aux groupes et aux entreprises. Par l'entremise de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie, la Société offre des solutions de placements mondiaux, des conseils financiers et des services relatifs aux régimes de retraite aux particuliers, aux institutions et aux participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2025, la Société comptait plus de 37 000 employés, plus de 106 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 37 millions de clients, exerçant des activités dans 25 marchés à l'échelle mondiale. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ». Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site manuvie.com.

Communications avec les médias

Melissa Berczuk

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SOURCE Gestion de patrimoine et d’actifs Manuvie