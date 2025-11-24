En dollars canadiens, sauf indication contraire

TORONTO, le 24 nov. 2025 /CNW/ - Investissements Manuvie a annoncé aujourd'hui les distributions en espèces estimatives de décembre 2025 pour les fonds négociés en bourse (FNB) Manuvie et de la série FNB des Fonds communs de placement Manuvie, incluant des Fonds communs de placement alternatifs Manuvie (Fonds Manuvie). Veuillez noter que ces montants représentent des estimations en date du 3 novembre 2025 et qu'ils prennent en compte des renseignements prospectifs; par conséquent, ces montants pourraient être appelés à changer.

Les porteurs de parts inscrits à la fermeture des bureaux le 30 décembre 2025 recevront des distributions en espèces payables le 15 janvier 2026.

Les détails des distributions estimatives par part sont présentés ci-dessous :

Nom du FNB/fonds Symbole Montant de

distribution

(par part) ($) Périodicité des

distributions FNB ingénieux d'obligations à court terme Manuvie TERM 0,019546 Mensuelle FNB ingénieux d'obligations de base Manuvie BSKT 0,016078 Mensuelle FNB ingénieux d'obligations de sociétés Manuvie CBND 0,021321 Mensuelle FNB ingénieux d'obligations mondiales Manuvie GBND 0,019181 Mensuelle FNB ingénieux d'actions à rendement amélioré Manuvie CYLD 0,160000 Mensuelle FNB ingénieux d'actions américaines à rendement amélioré Manuvie - parts non couvertes UYLD.B 0,160000 Mensuelle FNB ingénieux d'actions américaines à rendement amélioré Manuvie - parts en $ US UYLD.U 0,160000* Mensuelle FNB ingénieux d'actions américaines à rendement amélioré Manuvie - parts couvertes UYLD 0,160000 Mensuelle FNB ingénieux de dividendes Manuvie CDIV 0,085449 Trimestrielle FNB ingénieux de dividendes américains Manuvie - parts non couvertes UDIV.B 0,046438 Trimestrielle FNB ingénieux de dividendes américains Manuvie - parts couvertes UDIV 0,043417 Trimestrielle FNB ingénieux de dividendes américains Manuvie - parts en $ US UDIV.U 0,036447* Trimestrielle FNB ingénieux de dividendes internationaux Manuvie - parts non couvertes IDIV.B 0,050308 Trimestrielle Portefeuille FNB ingénieux de dividendes mondiaux Manuvie GDIV 0,054364 Trimestrielle FNB ingénieux d'actions défensives Manuvie CDEF 0,187849 Semestrielle FNB ingénieux d'actions défensives américaines Manuvie - parts non couvertes UDEF.B 0,060772 Semestrielle FNB ingénieux d'actions défensives américaines Manuvie - parts couvertes UDEF 0,048615 Semestrielle FNB ingénieux d'actions défensives américaines Manuvie - parts en $ US UDEF.U 0,063338* Semestrielle FNB ingénieux d'actions défensives internationales Manuvie - parts non couvertes IDEF.B 0,121826 Semestrielle FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie MCLC 0,457252 Semestrielle FNB indiciel multifactoriel américain à grande capitalisation Manuvie - parts non couvertes MULC.B 0,299052 Semestrielle FNB indiciel multifactoriel américain à grande capitalisation Manuvie - parts couvertes MULC 0,236678 Semestrielle FNB indiciel multifactoriel américain à moyenne capitalisation Manuvie - parts non couvertes MUMC.B 0,265215 Semestrielle FNB indiciel multifactoriel américain à moyenne capitalisation Manuvie - parts couvertes MUMC 0,241335 Semestrielle FNB indiciel multifactoriel international des marchés développés Manuvie - parts non couvertes MINT.B 0,572795 Semestrielle FNB indiciel multifactoriel international des marchés développés Manuvie - parts couvertes MINT 0,583820 Semestrielle FNB indiciel multifactoriel canadien à petite et moyenne capitalisation Manuvie MCSM 0,412941 Semestrielle FNB indiciel multifactoriel américain à petite capitalisation Manuvie - parts non couvertes MUSC.B 0,113669 Semestrielle FNB indiciel multifactoriel américain à petite capitalisation Manuvie - parts couvertes MUSC 0,100654 Semestrielle FNB indiciel multifactoriel des marchés émergents Manuvie - parts non couvertes MEME.B 0,406251 Semestrielle Fonds à revenu stratégique Manuvie - série FNB STRT 0,059363 Mensuelle Fonds d'obligations essentielles Plus Manuvie - série FNB MCOR 0,049556 Mensuelle Fonds de revenu de dividendes Manuvie - série FNB MDIF 0,053620 Mensuelle Fonds alternatif d'occasions Manuvie - série FNB OPPS 0,047211 Mensuelle Fonds à revenu stratégique Plus Manuvie - série FNB PLUS 0,060661 Mensuelle Fonds d'actions fondamental Manuvie - série FNB MFUN 0,030151 Trimestrielle

*Montant de la distribution en dollars américains pour UYLD.U, UDIV.U et UDEF.U.

Les FNB et les séries FNB peuvent donner lieu à des commissions, frais de gestion, frais de courtage et à d'autres charges. Avant d'investir, veuillez lire l'aperçu du FNB et le prospectus. Les FNB et les séries FNB ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Les FNB Manuvie et la série FNB des Fonds Manuvie sont gérés par Investissements Manuvie. Investissements Manuvie est une dénomination commerciale de Gestion de placements Manuvie limitée.

Les fonds communs de placement alternatifs Manuvie peuvent se composer de catégories d'actifs et miser sur des stratégies de placement non autorisées avec les fonds communs de placement classiques. Les stratégies propres aux fonds communs de placement alternatifs comprennent l'utilisation accrue d'instruments dérivés à des fins de couverture ou autres, une plus grande possibilité de vendre des titres à découvert ainsi que l'emprunt de liquidités à des fins d'investissement. Quand elles sont mises en œuvre, ces stratégies reposent sur les objectifs et les stratégies propres aux fonds. Selon la conjoncture économique, elles peuvent en accélérer la dépréciation.

Manuvie, le M stylisé, Manuvie et M stylisé et Investissements Manuvie sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisées par elle, ainsi que par ses sociétés affiliées sous licence.

