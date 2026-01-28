TORONTO, le 28 janv. 2026 /CNW/ - Gestion de placements Manuvie a annoncé une réduction des frais de gestion qui aura une incidence sur le Fonds de crédit multi-actifs CQS Manuvie.

Réduction des frais (en vigueur le 11 mars 2026)

Nom du fonds FRAIS DE GESTION EN VIGUEUR NOUVEAUX FRAIS DE GESTION Série Conseil et

série T Série F /

Série FT Série Conseil et

série T Série F /

Série FT Fonds de crédit multi-

actifs CQS Manuvie 1,10 % 0,60 % 1,05 % 0,55 %

« Nous nous engageons à faire en sorte que nos fonds offrent une réelle valeur à nos porteurs de titres », a déclaré Jordy Chilcott, cheffe de Distribution intermédiaire, Services aux particuliers, Canada. « L'amélioration de la structure tarifaire du Fonds de crédit multi-actifs CQS Manuvie rend ce fonds encore plus attrayant pour les épargnants à la recherche de rendements axés sur le revenu et ajustés au risque au fil du cycle de marché, tout en les aidant à composer avec des environnements de marché incertains. Cette réduction des frais de gestion reflète notre volonté d'offrir des solutions de placement rentables et de grande qualité qui répondent aux attentes du marché et procurent à nos clients des occasions et un véritable choix. »

La souscription de fonds communs de placement peut donner lieu au versement de commissions ou de commissions de suivi ainsi qu'au paiement de frais de gestion ou d'autres frais. Veuillez lire l'Aperçu du fonds et le prospectus avant d'effectuer un placement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Les Fonds Manuvie sont gérés par Gestion de placements Manuvie limitée.

Investissements Manuvie est une dénomination commerciale de Gestion de placements Manuvie limitée. Manuvie, Gestion de placements Manuvie, le M stylisé et Gestion de placements Manuvie & M stylisé sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisées par elle, ainsi que par ses sociétés affiliées sous licence.

À propos de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie

Division de la Société Financière Manuvie, Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie offre des services de placement et de planification de la retraite ainsi que des conseils financiers à 19 millions de particuliers, d'institutions et de participants à des régimes de retraite dans le monde entier. Notre mission est de rendre les décisions plus simples et d'aider les gens à vivre mieux en leur donnant les moyens de bâtir un avenir meilleur. À titre de partenaire à l'écoute de nos clients et de gestionnaire responsable du capital des investisseurs, nous mettons à leur disposition notre savoir-faire en matière de gestion des risques et notre expertise approfondie des marchés publics et privés, en plus d'offrir des services complets au chapitre des régimes de retraite. Nous aspirons à ce que nos placements génèrent des retombées et des résultats optimaux tout en aidant les gens à épargner et à investir en toute confiance pour sécuriser leur avenir financier. Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site https://www.manulifeim.com/fr.

