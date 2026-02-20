En dollars canadiens, sauf indication contraire

TORONTO, le 20 févr. 2026 /CNW/ - Investissements Manuvie a annoncé aujourd'hui les distributions en espèces pour le mois de février 2026 pour les fonds négociés en bourse (FNB) Manuvie et de la série FNB des Fonds communs de placement Manuvie, incluant des Fonds communs de placement alternatifs Manuvie (Fonds Manuvie), qui versent des distributions mensuellement. Les porteurs de parts inscrits à la fermeture des bureaux le 27 février 2026 recevront des distributions en espèces payables le 13 mars 2026.

Les détails des montants de distribution par part sont présentés ci-dessous :

Nom du FNB/fonds Symbole Montant de

distribution

(par part) ($) Périodicité des

distributions FNB ingénieux d'obligations à court terme Manuvie TERM 0,031204 Mensuelle FNB ingénieux d'obligations de base Manuvie BSKT 0,027339 Mensuelle FNB ingénieux d'obligations de sociétés Manuvie CBND 0,033620 Mensuelle FNB ingénieux d'obligations mondiales Manuvie GBND 0,019614 Mensuelle FNB ingénieux d'actions à rendement amélioré Manuvie CYLD 0,160000 Mensuelle FNB ingénieux d'actions américaines à rendement amélioré Manuvie - parts non couvertes UYLD.B 0,160000 Mensuelle FNB ingénieux d'actions américaines à rendement amélioré Manuvie - parts en $ US UYLD.U 0,160000* Mensuelle FNB ingénieux d'actions américaines à rendement amélioré Manuvie - parts couvertes UYLD 0,160000 Mensuelle FNB ingénieux d'obligations à rendement amélioré Manuvie - parts non couvertes BYLD.B 0,110000 Mensuelle FNB ingénieux d'obligations à rendement amélioré Manuvie - parts couvertes BYLD 0,110000 Mensuelle Fonds à revenu stratégique Manuvie - série FNB STRT 0,028777 Mensuelle Fonds d'obligations essentielles Plus Manuvie - série FNB MCOR 0,029237 Mensuelle Fonds de revenu de dividendes Manuvie - série FNB MDIF 0,027037 Mensuelle Fonds alternatif d'occasions Manuvie - série FNB OPPS 0,028557 Mensuelle Fonds à revenu stratégique Plus Manuvie - série FNB PLUS 0,035452 Mensuelle

*Montant de la distribution en dollars américains.

Les FNB et les séries FNB peuvent donner lieu à des commissions, frais de gestion, frais de courtage et à d'autres charges. Avant d'investir, veuillez lire l'aperçu du FNB et le prospectus. Les FNB et les séries FNB ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Les FNB Manuvie et la série FNB des Fonds Manuvie sont gérés par Investissements Manuvie. Investissements Manuvie est une dénomination commerciale de Gestion de placements Manuvie limitée.

Les fonds communs de placement alternatifs Manuvie peuvent se composer de catégories d'actifs et miser sur des stratégies de placement non autorisées avec les fonds communs de placement classiques. Les stratégies propres aux fonds communs de placement alternatifs comprennent l'utilisation accrue d'instruments dérivés à des fins de couverture ou autres, une plus grande possibilité de vendre des titres à découvert ainsi que l'emprunt de liquidités à des fins d'investissement. Quand elles sont mises en œuvre, ces stratégies reposent sur les objectifs et les stratégies propres aux fonds. Selon la conjoncture économique, elles peuvent en accélérer la dépréciation.

Manuvie, le M stylisé, Manuvie et M stylisé et Investissements Manuvie sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisées par elle, ainsi que par ses sociétés affiliées sous licence.

À propos de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie

Division de la Société Financière Manuvie, Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie a pour mission de faciliter la prise de décisions et d'améliorer la vie des gens en les aidant à investir en toute confiance pour sécuriser leur avenir financier. Notre force réside dans la diversité de nos compétences en gestion d'actifs et dans nos capacités de distribution à l'échelle mondiale. Nos équipes de placement mondiales couvrent les actions, les titres à revenu fixe, le crédit non traditionnel, les marchés privés et les solutions multiactifs. Nous fournissons des services d'investissement, de conseils financiers et de plans de retraite à des millions de particuliers, d'institutions et de participants de régime de retraite partout dans le monde. Notre approche repose sur trois piliers de notre culture : Partenaire pour le progrès, Confiance en toute transparence et Curiosité intellectuelle. Ces valeurs déterminent la manière dont nous établissons des relations à long terme, mettons au point des stratégies d'investissement différenciées et donnons aux conseillers et aux clients les moyens de chercher à obtenir des résultats financiers significatifs. Que ce soit grâce à une technologie de pointe, à l'innovation en matière d'IA, à des conseils personnalisés ou à une gestion durable, Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie est un partenaire de confiance qui aide ses clients à naviguer dans un environnement complexe et à investir en toute confiance. Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, consultez le site manulifeim.com/us/fr.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers dont le siège social se trouve à Toronto, au Canada. S'appuyant sur son ambition d'être le premier choix des clients, la Société exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada et en Asie, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis, pour offrir des conseils financiers, des solutions d'assurance et de santé aux particuliers, aux groupes et aux entreprises. Par l'entremise de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie, la Société offre des solutions de placements mondiaux, des conseils financiers et des services relatifs aux régimes de retraite aux particuliers, aux institutions et aux participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2025, la Société comptait plus de 37 000 employés, plus de 106 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 37 millions de clients, exerçant des activités dans 25 marchés à l'échelle mondiale. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ». Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site manuvie.com.

Communications avec les médias

Melissa Berczuk

[email protected]

SOURCE Gestion de patrimoine et d’actifs Manuvie