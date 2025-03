PrairiesCan investit plus de 2,9 millions de dollars dans neuf projets locaux visant à renforcer le tourisme et les expériences culturelles en Alberta

EDMONTON, AB, le 5 mars 2025 /CNW/ - Le tourisme est un puissant moteur économique qui apporte des avantages mesurables aux communautés de l'Alberta et à leurs résidents. Chaque voyage - qu'il s'agisse d'une escapade d'un week-end ou de vacances épiques à travers le pays - contribue à créer des emplois, à soutenir les moyens de subsistance et à stimuler les entreprises et les communautés qui font des Prairies une destination touristique de premier choix.

L'honorable Terry Duguid, ministre de PrairiesCan, a annoncé aujourd'hui un investissement fédéral de plus de 2,9 millions au profit de neuf projets visant à mettre en valeur la diversité des paysages de la province, les expériences menées par les Autochtones et les attractions uniques. Chacun de ces lieux offre aux Albertains l'occasion de soutenir l'économie locale tout en permettant aux visiteurs du Canada et du monde entier de découvrir les endroits, les espaces et la culture que l'Alberta a à offrir.

Voici des exemples de projets recevant un soutien :

Tourism Calgary reçoit plus de 434 000 dollars pour étendre les programmes inclusifs de Chinook Blast en 2025 et 2026, créer des programmes autochtones pour la Coupe Grey de 2026 et mettre sur pied un nouveau festival de musique autochtone.





reçoit plus de 434 pour étendre les programmes inclusifs de Chinook Blast en 2026, créer des programmes autochtones pour la Coupe Grey de mettre sur pied un nouveau festival de musique autochtone. Le parc historique de Blackfoot Crossing , à Siksika, reçoit 350 000 dollars pour étendre l'accès aux expériences actives du patrimoine autochtone en améliorant les espaces pour les visiteurs, les expositions de la galerie et le contenu des expositions.





, à Siksika, reçoit 350 pour étendre l'accès aux expériences actives du patrimoine autochtone en améliorant les espaces pour les visiteurs, les expositions de la galerie et le contenu des expositions. Parallèle Alberta reçoit plus de 573 000 dollars pour mettre sur pied et commercialiser six nouveaux Économusées qui mettront en valeur les métiers artisanaux traditionnels en tant que modèles d'affaires durables en Alberta .

Le secteur canadien du tourisme est diversifié, créant des possibilités d'emploi inclusives pour les femmes, les personnes racisées, les membres des communautés 2SLGBTQI+, les Autochtones, les jeunes et les nouveaux arrivants. Les projets annoncés aujourd'hui favorisent la réconciliation économique et la croissance des petites entreprises dans le secteur du tourisme en Alberta.

Les investissements annoncés aujourd'hui devraient permettre de soutenir approximativement 120 emplois. Cette annonce reflète les principes du Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies du gouvernement du Canada, un engagement à long terme visant à collaborer avec des partenaires dans l'ensemble des Prairies sur leurs priorités pour saisir de nouvelles occasions de créer des emplois bien rémunérés dans une économie compétitive à l'échelle mondiale.

« L'Alberta a des histoires incroyables à raconter, qu'il s'agisse de son riche patrimoine autochtone, de ses paysages époustouflants ou de ses expériences locales uniques. Soutenir le tourisme chez nous, c'est soutenir les entreprises locales, créer des emplois et renforcer notre économie. Ces projets permettront à un plus grand nombre de personnes, du Canada et d'ailleurs, de découvrir. »

-L'honorable Terry Duguid, ministre de PrairiesCan

« Les Prairies offrent des attractions et des expériences uniques qui mettent en valeur la diversité de la culture et des paysages de la région. Partout au pays, notre gouvernement soutient les entreprises et les organismes touristiques locaux par l'entremise du Programme pour la croissance du tourisme. En continuant d'investir dans l'industrie du tourisme, nous contribuons à attirer un plus grand nombre de visiteurs nationaux et internationaux dans les petites et grandes communautés dynamiques du pays. »

-L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

Le financement de ces projets est accordé par PrairiesCan dans le cadre du Programme pour la croissance du tourisme (PCT), programme qui prévoit 108 millions de dollars nationalement sur trois ans pour aider les communautés autochtones et non autochtones, les petites et moyennes entreprises et les organisations à but non lucratif à concevoir des expériences et des produits touristiques locaux.

Le PCT contribue à la Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme, qui trace la voie de la croissance, de l'investissement et de la stabilité à long terme de l'industrie touristique du Canada .

. Selon Travel Alberta, l'économie touristique de l' Alberta atteindra 12,7 milliards de dollars de dépenses touristiques en 2023, contribuant à hauteur de 9,9 milliards de dollars au PIB provincial et à l'équivalent de près de 90 000 emplois.

PrairiesCan investit plus de 2,9 millions de dollars dans neuf projets touristiques en Alberta dans le cadre du Programme pour la croissance du tourisme (PCT). Ces investissements soutiennent des expériences touristiques uniques dans toute la province qui offriront aux visiteurs locaux, nationaux et internationaux la possibilité de profiter du paysage unique et de la riche culture de l'Alberta.

Au Canada, le PCT prévoit 108 millions de dollars sur trois ans pour aider les communautés autochtones et non autochtones, les petites et moyennes entreprises et les organisations à but non lucratif à étendre des expériences et des produits touristiques locaux. Le programme s'ajoute à d'autres mesures de soutien fédérales, provinciales et territoriales en faveur du tourisme et contribue à la Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme, qui trace la voie de la croissance, de l'investissement et de la stabilité à long terme de l'industrie touristique du Canada.

Black Sheep Ventures (250 000 dollars remboursables)

Améliorer l'expérience des visiteurs en ajoutant deux cabines à toit rigide modernisées et des saunas.





Améliorer l'expérience des visiteurs en ajoutant deux cabines à toit rigide modernisées et des saunas. Parc historique de Blackfoot Crossing (350 000 dollars )

Étendre l'accès aux expériences actives du patrimoine autochtone en améliorant les espaces pour les visiteurs, les expositions de la galerie et le contenu des expositions.





Étendre l'accès aux expériences actives du patrimoine autochtone en améliorant les espaces pour les visiteurs, les expositions de la galerie et le contenu des expositions. Granary Road (500 000 dollars remboursables)

Lancer de nouvelles expériences, notamment un centre de découverte agricole interactif, des cabines d'observation des étoiles et un espace événementiel polyvalent.





Lancer de nouvelles expériences, notamment un centre de découverte agricole interactif, des cabines d'observation des étoiles et un espace événementiel polyvalent. Mahikan Trails (210 000 dollars )

Offrir de nouvelles expériences de tourisme autochtone actives et authentiques pendant l'entre-saison et l'hiver.





Offrir de nouvelles expériences de tourisme autochtone actives et authentiques pendant l'entre-saison et l'hiver. Parallèle Alberta (573 760 dollars )

Mettre sur pied et commercialiser six nouveaux Économusées qui mettront en valeur les métiers artisanaux traditionnels en tant que modèles d'affaires durables en Alberta .





Mettre sur pied et commercialiser six nouveaux Économusées qui mettront en valeur les métiers artisanaux traditionnels en tant que modèles d'affaires durables en . Parc Rendez Vous RV (110 540 dollars remboursables)

Améliorer l'expérience des visiteurs et offrir une plus grande variété d'hébergements pour répondre aux besoins d'un plus grand nombre de voyageurs et de budgets.





Améliorer l'expérience des visiteurs et offrir une plus grande variété d'hébergements pour répondre aux besoins d'un plus grand nombre de voyageurs et de budgets. Tourism Calgary (434 186 dollars )

Étendre les programmes inclusifs de Chinook Blast en 2025 et 2026, créer des programmes autochtones pour la Coupe Grey de 2026 et mettre sur pied un nouveau festival de musique autochtone.





Étendre les programmes inclusifs de Chinook Blast en 2026, créer des programmes autochtones pour la Coupe Grey de mettre sur pied un nouveau festival de musique autochtone. Travel Purposefully (250 000 dollars remboursables)

Créer une expérience de glamping en toute saison au camping Sundance by Basecamp à Kananaskis.





Créer une expérience de glamping en toute saison au camping Sundance by Basecamp à Kananaskis. Whitecourt Isga Tourism Association (250 000 dollars )

Étendre l'expérience des visiteurs en offrant des expériences touristiques autochtones immersives qui célèbrent et préservent le patrimoine culturel du peuple Nakota.

