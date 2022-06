Investissements de plus de 7M$ pour des projets touristiques phares à Montréal

MONTRÉAL, le 30 juin 2022 /CNW Telbec/ - Tourisme Montréal salue l'investissement de 4 435 000 $ de la ministre du Tourisme Caroline Proulx envers l'entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme de Montréal (EPRTNT) sur trois ans. À cette somme s'ajoute un investissement de 3 000 000 $ de la part de Tourisme Montréal.

Tourisme Montréal souligne également l'intégration, dans les critères de ce nouveau programme, d'engagements portant sur le tourisme responsable et durable ainsi que sur la culture d'innovation au sein de l'industrie touristique. L'EPRTNT constitue un levier majeur afin de bonifier l'offre touristique de Montréal, dans une perspective harmonieuse et de renouvellement du produit.

Ententes de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme

Les sommes consenties visent l'atteinte des objectifs suivants :

Stimuler l'économie de Montréal par le développement d'une offre touristique attrayante et distinctive, la mise en valeur d'une offre touristique innovante et le développement de nouveaux créneaux pour les entreprises touristiques ; Favoriser le développement d'une offre touristique responsable et durable par l'adoption de pratiques en matière de responsabilité sociale des entreprises touristiques et l'intégration de solutions innovantes respectueuses de l'environnement.

Les appels de projets débuteront en 2022 et se termineront en 2024.

Citations

« Avec leur connaissance fine de leur milieu, les associations touristiques régionales sont de précieux partenaires du développement de l'offre touristique du Québec. La nouvelle Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme permettra au ministère du Tourisme et à Tourisme Montréal de continuer de soutenir les ambitions des entreprises touristiques de la région en cette période de reprise de l'activité touristique internationale. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Montréal, porte d'entrée des Amériques, est une destination touristique, culturelle et économique phare du continent. Par notre engagement financier et notre service conseil, nous encouragerons les partenaires et entrepreneurs touristiques de Montréal à développer des projets d'envergure, structurants et au fort potentiel de rayonnement. Tout cela, en respectant nos valeurs de destination harmonieuse, un paradigme qui m'est très cher en matière de développement touristique. »

Yves Lalumière, Président directeur-général de Tourisme Montréal

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui œuvre depuis 100 ans à faire la promotion de la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme de façon harmonieuse et soucieuse des impacts à long terme pour la métropole. Fédérant près de 1 000 entreprises œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org

