Investissements de 75 M$ : Scale AI propulse 10 projets en IA

MONTRÉAL, le 14 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Agissant comme un levier pour la mise en œuvre des projets d'intégration de l'intelligence artificielle en entreprise, Scale AI annonce des investissements de 27 M$ en soutien à 10 projets (22,6 M$ provenant du gouvernement du Canada et 4,2 M$ du gouvernement du Québec). Ajoutés à la contribution des entreprises, ce sont 75 M$ engagés dans la modernisation des processus pour améliorer l'efficacité de la productivité des entreprises implantées au Canada, en s'appuyant sur la créativité et des solutions développées au pays.

Du transport maritime au commerce de détail, en passant par la santé et l'aéronautique, jusqu'à des outils de gestion de la chaîne d'approvisionnement applicable à tous les secteurs, ces projets démontrent la diversité des applications concrètes et immédiates de l'intelligence artificielle déployée au Canada, par et avec des experts d'ici.

Julien Billot, directeur général de Scale AI, souligne : « Nous sommes enthousiastes devant la diversité et la qualité des projets soumis au programme de financement de Scale AI pour des projets d'intelligence artificielle appliquée. Les fonds accordés de 27 M$, pour un total de plus de 75 M$ investis dans 10 projets, contribueront à accélérer l'adoption de l'IA chez les entreprises participantes, mais aussi à en inspirer d'autres à le faire ». Hélène Desmarais, coprésidente du conseil d'administration de Scale AI, ajoute : « Les dossiers que l'on reçoit témoignent de l'appétit de tous les secteurs pour un soutien structurant en intelligence artificielle et nous sommes convaincus que chaque réalisation mettant en valeur les talents et les savoir-faire d'ici participe à l'émergence de cet écosystème au Canada. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada déclare : « Avec l'annonce de ces nouveaux projets, force est de constater que la supergrappe Scale AI a pris son envol. Scale AI inspire des entreprises de toutes tailles à franchir le pas vers l'intelligence artificielle et contribue à faire du Canada un chef de file mondial dans cette technologie émergente. Ces nouveaux projets aideront à relever d'importants défis industriels dans des secteurs clés de la vigueur économique du Canada. Ils offrent de nouvelles possibilités de générer la prospérité pour les familles canadiennes grâce à de nouveaux emplois innovants et de qualité. »

M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec, ajoute : « Le Québec occupe une place importante dans l'écosystème mondial de l'intelligence artificielle grâce à son bassin d'étudiants et de chercheurs talentueux et hautement qualifiés en la matière ainsi qu'à ses entreprises et startups innovantes. Les projets soutenus par Scale AI contribueront, j'en suis convaincu, à renforcer notre expertise dans ce domaine d'avenir. De plus, ils rejoignent les efforts déployés par notre gouvernement afin que l'intelligence artificielle constitue, au cours des prochaines décennies, un levier majeur de la croissance économique du Québec. »

10 projets totalisant des investissements de plus de 75 M$

Alors que l'intelligence artificielle est encore en émergence, les projets soutenus par Scale AI démontrent la valeur ajoutée des partenariats collaboratifs pour le développement de solutions concrètes et pertinentes. En tout, 9 organisations et une quarantaine de partenaires clés ont participé au déploiement de ces 10 projets, incluant les entreprises, des firmes d'experts, des centres de recherche ainsi que des partenaires d'affaires (clients et fournisseurs).

Voici un aperçu des projets soutenus.

Deux projets distincts, témoins d'une démarche d'intégration stratégique de l'IA L'entreprise : Air Canada Investissement Scale AI : 12,0 M$ Investissement total : 31,1 M$ Richard Hines, chef, Données et Intelligence artificielle chez Air Canada : « L'intégration de l'intelligence artificielle (IA) fournira des informations supplémentaires sur nos opérations et la chaîne d'approvisionnement canadienne. Ces deux projets nous permettront d'introduire des capacités d'IA qui amélioreront la prévision de la demande des passagers ainsi que les opérations de fret. » Amélioration des prévisions de la demande et de l'optimisation Le partenaire : Plotly Air Canada souhaite tirer parti des techniques d'apprentissage machine et d'optimisation afin de les intégrer à différents processus associés à la chaîne de valeur de la gestion des revenus. Amélioration technologique et mise à jour des opérations cargo Les partenaires : OEC Group,Edgenda Air Canada souhaite implanter des solutions d'intelligence artificielle (IA) pour ses opérations cargo afin d'améliorer l'ensemble du processus de chaîne d'approvisionnement. Ravel par CF : plateforme de chaîne d'approvisionnement pour le commerce de détail L'entreprise : Ravel par CF Les partenaires: Adeptmind, Coveo, Fintech Growth Syndicate Investissement de Scale AI : 4,8 M$

Investissement total : 13 M$ Ravel par CF est une organisation visant à éliminer les irritants de l'expérience de magasinage d'aujourd'hui, libérant le potentiel inexploité de l'espace physique et de l'expérience client au sein de certains des meilleurs complexes commerciaux au monde. Ravel par CF utilisera le cofinancement de Scale AI pour faire progresser les solutions d'IA qui amélioreront l'engagement des détaillants dans les propriétés Cadillac Fairview dans cinq domaines clés : la recherche intelligente, la recommandation de produit, l'orientation, la chaîne d'approvisionnement et l'optimisation de la livraison. Jose Ribau, vice-président exécutif du numérique et de l'innovation, chez Cadillac Fairview : « Alors que nous redéfinissons l'expérience d'achat, nous nous concentrons sur l'offre de solutions qui vont de la découverte du produit à la livraison, afin que nous puissions alimenter le succès de nos partenaires détaillants. Les informations tirées de cette plateforme numérique innovante seront utilisées pour propulser le développement de solutions basées sur l'IA qui desservent les détaillants canadiens. » Chaîne d'approvisionnement cognitive L'entreprise : CAE Le partenaire : Presagis Investissement de Scale AI : 2,8 M$

Investissement total : 10,8 M$ CAE collaborera avec ses partenaires et fournisseurs pour optimiser sa chaîne d'approvisionnement, tout en minimisant les inventaires et en améliorant encore les délais de livraison de ses produits aux clients partout dans le monde. Marc St-Hilaire, vice-président, Technologie et innovation chez CAE : « Ce projet permettra à CAE de mieux prévoir la demande et de réduire les délais afin de minimiser les fluctuations de la demande dans la chaîne de production. Cela améliorera la gestion des inventaires tout en garantissant des services efficaces et de haute qualité. » Chaîne d'approvisionnement IA adaptative de la conception à la livraison pour l'industrie pétrolière et gazière L'entreprise : Stream Systems Les partenaires: Drift Technological Solutions, Egistix Corporation, IBM, Paramount Resources Ltd. Investissement de Scale AI : 1,8 M$

Investissement total : 5,9 M$ La solution de Stream Systems (SimOpti) commercialise l'utilisation de l'intelligence artificielle, d'un réseau neuronal (RN) et d'outils de simulation et d'optimisation pour créer une représentation des opérations de terrain en réalité virtuelle, offrant à nos clients des outils d'aide à la décision en temps réel et à long terme. Il en résulte un système offrant une vue d'ensemble des facteurs variés qui créent des goulots d'étranglement ou des pressions qui affectent le flux des actifs tout au long de la chaîne d'approvisionnement des producteurs d'énergie, leur permettant de prendre les mesures appropriées avant que la possibilité de gagner ou de perdre des revenus ne se présente. Bruno Rizzuto, directeur général de Stream Systems : « En utilisant la simulation pour former l'IA conjointement avec un outil de renforcement de l'apprentissage, le secteur de l'énergie peut se libérer des contraintes complexes qui affectent sa capacité de production tout au long de la chaîne de valeur globale, ce qui se traduit par des rendements financiers importants. » Opérationnalisation de modèles d'IA et de métalangage pour les entreprises canadiennes de chaîne d'approvisionnement L'entreprise : Plotly Les partenaires: Hydro-Québec, S&P Canada, Musashi Canada, Alberta Machine Intelligence Institute (AMII), BuildDirect, Dex Clothing, Enhance Energy, RenoRun, Xtract AI Investissement de Scale AI : 2 M$

Investissement total : 5,7 M$ Les décisions commerciales stratégiques reposent de plus en plus sur les résultats de l'IA et sur la modélisation intensive de données ; cependant, la plupart des décideurs ne savent pas comment exploiter ces modèles, les explorer ou les comprendre facilement, ce qui réduit considérablement l'investissement en données. Les solutions Dash et Dash Enterprise de Plotly permettent aux scientifiques, ingénieurs et analystes de développer des applications Web hautement interactives axées sur les données, auxquelles tout décideur d'entreprise peut facilement accéder pour réaliser ses propres analyses, se faire sa propre opinion et prendre des décisions en conséquence. Jack Parmer, directeur général de Plotly : « Des organisations du monde entier comptent sur Dash pour soutenir le développement d'applications analytiques interactives. C'est particulièrement vrai pour les applications complexes en IA, basées sur le machine learning, comme celles développées pour l'optimisation de la chaîne logistique. Nous sommes ravis de collaborer avec Scale AI et avec des partenaires canadiens innovants pour proposer des solutions de pointe en IA, essentielles au succès des entreprises. » Système de planification intelligent multiobjectif L'entreprise : Thales Les partenaires : Sodan, Simwell, Genoa Design International, Polytechnique Montréal, Université Laval, Dalhousie University, Seaspan Victoria Shipyard Investissement de Scale AI : 1,2 M$

Investissement total : 2,4 M$ Chef de file en recherche et en technologie, Thales Canada allie plus de 50 ans d'expérience au talent de plus de 2 000 personnes qualifiées d'un océan à l'autre. Associant une diversité unique d'expertises, de talents et de cultures, les architectes de Thales conçoivent et fournissent des solutions de haute technologie extraordinaires, répondant aux besoins et aux exigences les plus complexes de ses clients dans tous les environnements. Pour ce projet, Thales a réuni des experts en technologie en design, ainsi que des chercheurs universitaires, pour développer une solution d'optimisation innovante pour la planification du support naval en service. Mark Halinaty, président-directeur général de Thales Canada : « Avec nos partenaires du milieu universitaire et industriel, nous travaillons à développer un système de planification intelligent pour gérer des activités complexes. En tant que chef de file canadien du soutien en service maritime (ISS), le développement de l'optimiseur de réaménagement nous donne la possibilité d'intégrer un modèle basé sur l'IA à nos capacités ISS, augmentant ainsi la valeur pour nos clients. » Plateforme intelligente pour la construction automatisée de prix localisés et de plans promotionnels L'entreprise : Rubikloud Le partenaire : Institut Vecteur Investissement de Scale AI : 1,0 M$

Investissement total : 3,2 M$ Rubikloud améliore ses capacités de planification et d'optimisation pour la vente et l'emballage de produits de consommation au détail en élargissant la capacité de ses processus pilotés par l'IA. Cette solution permet de générer automatiquement des calendriers promotionnels qui tiennent compte des objectifs, des contraintes, des particularités et des règles commerciales locales pour le compte des détaillants et des entreprises qui produisent des biens de consommation emballés. Waleed Ayoub, chef Technologie chez Rubikloud : « L'objectif de Scale AI de stimuler le développement économique du Canada en favorisant l'adoption et l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) dans les chaînes d'approvisionnement est très cohérent avec la mission de Rubikloud. Nous sommes fiers de nous associer à un consortium solide pour repousser les limites du potentiel de l'IA dans le secteur du commerce de détail et des biens de consommation emballés, pour accélérer l'intégration de l'IA à notre solution, et pour soutenir l'enthousiasme généré par la croissance de notre entreprise au Canada. Amener les soins à domicile vers l'avenir pour de meilleurs résultats pour les patients L'entreprise : AlayaCare Les partenaires : Groupe Santé CBI, Bien Chez Soi, IntegraCare, Polytechnique Montréal Investissement de Scale AI : 0,9 M$

Investissement total : 1,8 M$ AlayaCare a mis en place une application innovante de planification et de gestion des soins à domicile qui permet aux prestataires de soins à domicile d'offrir les meilleurs services et d'améliorer les résultats pour les patients. Naomi Goldapple, chef de AlayaLabs, chez AlayaCare : « Nous mettons la technologie à contribution pour fournir à nos clients des informations commerciales stratégiques qui leur permettent d'accroître leur efficacité et de mieux déployer leurs ressources. En utilisant l'IA, l'optimisation et les technologies d'apprentissage automatique, nous construisons un pont entre ce dont nos clients ont besoin et ce que la science peut offrir. Planification, gestion du temps, documentation clinique, surveillance des patients à distance et applications mobiles, notre plateforme contribue à propulser l'innovation. Notre mission est de faire évoluer les soins à domicile vers le futur, en outillant les professionnels avec des technologies novatrices qui permettent d'obtenir de meilleurs résultats. » Détection d'objet et réalité augmentée L'entreprise : OVA Les partenaires : Bombardier inc., CiMMi Investissement de Scale AI : 0,4 M$

Investissement total : 0,8 M$ Les technologies de réalité virtuelle et augmentée d'OVA utilisent l'intelligence artificielle pour repérer des équipements ou des composantes défectueuses sur des avions, ce qui réduit considérablement le temps de réparation pour les exploitants de flottes d'avions et qui optimise l'ensemble du processus. Harold Dumur, fondateur et directeur général chez OVA : « Donner aux professionnels de l'aérospatiale la capacité d'optimiser et d'améliorer la formation des opérateurs, ainsi que le processus de réparation lui-même, est vital pour l'industrie. La solution développée par OVA est une réponse à ce besoin urgent. »

À propos de Scale AI (scaleai.ca)

SCALE AI est un pôle d'investissement et d'innovation qui accélère l'adoption et l'intégration rapide de l'intelligence artificielle (IA) et qui contribue au développement d'un écosystème canadien de classe mondiale en IA.

Comptant parmi les cinq supergrappes d'innovation du Canada, soutenu par près de 120 partenaires industriels, instituts de recherche et autres acteurs en IA, Scale AI développe des programmes visant à soutenir des projets d'investissement des entreprises qui implantent des applications concrètes en IA, l'émergence des futurs fleurons canadiens du secteur, ainsi que le développement d'une main-d'œuvre qualifiée.

Renseignements: Source : Isabelle Turcotte, vice-présidente Marketing et communications chez Scale AI