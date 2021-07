Investissements de 13 M$ pour des projets touristiques d'envergure à Montréal

MONTRÉAL, le 9 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Tourisme Montréal et le gouvernement du Québec ont dévoilé aujourd'hui des investissements de près de 12,2 M$ pour 12 projets majeurs sélectionnés dans le cadre du Fonds de maintien des actifs stratégiques en tourisme (FMAST). Ce programme encourage la réalisation de projets d'envergure pour favoriser l'achalandage au centre-ville élargi et ainsi maximiser les retombées pour tout le secteur par les effets multiplicateurs des investissements. Ils ont également annoncé l'octroi de près de 800 000$ à 16 projets dans le cadre de la mesure de Soutien aux intervenants en tourisme d'affaires et sportif (SITAS).

C'est ce qu'ont annoncé le président-directeur général de Tourisme Montréal, M. Yves Lalumière, et la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, sur la terrasse de l'hôtel DoubleTree par Hilton au centre-ville, en présence des promoteurs de plusieurs projets soutenus.

Le Fonds de maintien des actifs stratégiques en tourisme

Cette annonce est l'aboutissement d'un rigoureux processus d'étude, d'analyse et de pondération des projets déposés par les promoteurs auprès de l'équipe de Tourisme Montréal à la suite d'un appel à projets lancé en mars dernier. Les sommes accordées en vertu du FMAST proviennent du volet 4 de l'Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT) du ministère du Tourisme. Les partenaires du programme ont tenu à souligner la grande qualité des dossiers déposés par les promoteurs.

Les sommes consenties visent à agir comme un levier pour les projets sélectionnés, puisque le coût total de réalisation de ceux-ci est de 26,6 M$. Les promoteurs ont récolté l'appui de nombreux partenaires pour démontrer l'impact potentiel des effets multiplicateurs de leur proposition. Pour être admissibles au FMAST, les projets devaient avoir un coût total minimal de 500 000$, se réaliser dans le centre-ville élargi d'ici au 31 août 2022 et contribuer à générer de l'achalandage et des retombées pour les actifs stratégiques.

Pour la destination touristique de Montréal, la réalisation des projets soutenus contribuera directement au rayonnement, à la visibilité et au développement de l'offre pour le maintien de l'attractivité du centre-ville élargi. Une attention particulière a également été portée sur le caractère structurant et les effets multiplicateurs des dossiers retenus. Les sommes accordées favoriseront le maintien de fleurons distribuées de façon équilibrée sur le territoire du centre-ville élargi, comme les musées, les festivals, la gastronomie et les quartiers de destination touristique.

Le Soutien aux intervenants en tourisme d'affaires et sportif

Cette mesure d'aide, administrée en partenariat avec le Palais des congrès de Montréal, vise à soutenir les intervenants de l'industrie des événements d'affaires et sportifs. Les projets soutenus par ce programme renforcent le rayonnement de Montréal en tant que destination d'événements, misent sur des produits et des services susceptibles de bonifier l'offre et encouragent la relève et l'innovation pour cette industrie.

Les projets admissibles au SITAS devaient répondre à un ou plusieurs axes prioritaires d'Événements d'affaires Montréal et d'Événements sportifs Montréal, les équipes spécialisées de Tourisme Montréal, soit d'améliorer l'expertise hybride, optimiser l'expérience auprès des participants, contribuer au rayonnement des secteurs prioritaires et renforcer le volet développement durable. Ces projets doivent être réalisés d'ici le 31 décembre 2022 sur le territoire touristique de Montréal.

Citations

« Les sommes majeures annoncées aujourd'hui sont le fruit d'un important travail de collaboration entre les équipes de Tourisme Montréal et du ministère du Tourisme. Les investissements du programme FMAST seront un levier financier pour la réalisation des projets sélectionnés et auront des effets multiplicateurs pour tout le secteur touristique. Ces projets d'envergure auront des impacts directs et importants sur l'attractivité et l'achalandage du centre-ville élargi et contribueront au rayonnement et à la visibilité de notre destination. Les sommes octroyées par le programme SITAS stimuleront des projets qui bonifieront l'offre de produits et de services en événements d'affaires et sportifs à Montréal. Les actions entreprises pour maintenir les actifs stratégiques touristiques et soutenir les événements d'affaires et sportifs sont des bases solides pour une relance forte et durable de notre secteur. »

-Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal

« Pour assurer une relance forte et durable du tourisme dans la métropole, il est important que les actifs stratégiques touristiques de la principale porte d'entrée touristique du Québec soient maintenus et proposent une offre distinctive et que les intervenants du tourisme d'affaires puissent adapter leur offre pour répondre aux attentes des clientèles. Avec l'important soutien consenti à cet effet par le gouvernement du Québec, des projets qui contribueront à préserver l'attractivité et la vitalité de la destination verront le jour. Cet appui financier aidera le secteur touristique montréalais à retrouver rapidement le chemin de la croissance. »

-Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« L'attribution de cet important soutien est une excellente nouvelle pour les entreprises et organismes concernés ainsi que pour l'ensemble du secteur touristique de Montréal. Depuis le début de la pandémie, nos partenaires de l'industrie touristique sont déterminés et travaillent sans relâche pour que notre ville et notre région redevienne, dans les meilleurs délais, la destination courue et appréciée qu'elle était. Je suis donc très heureuse de cette aide concrète. Le tourisme est un secteur névralgique pour la métropole et notre gouvernement continuera de l'appuyer afin que nous bénéficiions tous des importantes retombées qu'il engendre. »

-Chantal Rouleau, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Mobilisée pour la relance économique et touristique de notre métropole, la Ville de Montréal est heureuse d'avoir pris part au processus de sélection de ces importants projets pour le maintien des actifs stratégiques touristiques, une initiative du Ministère du Tourisme pilotée par Tourisme Montréal. Grâce à cette collaboration, la Ville a permis à trois projets sélectionnés de bénéficier d'un financement municipal additionnel totalisant un montant d'environ 945 000 $ pour l'année 2021-2022. Ces projets contribueront au rayonnement de la métropole, permettant ainsi à notre centre-ville de jouir d'un achalandage accru et d'un dynamisme maximal lors du retour des travailleurs, des étudiants et des touristes. »

-Valérie Plante, mairesse de Montréal

Faits saillants

L'aide financière se répartit comme suit :

Organisme Projet soutenu (FMAST) Aide accordée Compagnie France Film Ouverture de la phase 2 de l'Espace

Saint-Denis 712 000 $ Expériences Infinity inc. L'INFINI, entrez dans l'espace 375 000 $ Festival Mondial de la bière Montréal centre-ville brassicole,

culturel et gourmand (BCG) - Une

aventure urbaine multisensorielle 607 500 $ Îlot 84 Aire commune au centre-ville 500 000 $ Ivanhoé Cambridge inc. Projet d'animation et d'installation artistique à

Place Ville Marie 1 500 000 $ La Pépinière Espaces Collectifs Marché asiatique du Quartier chinois 800 000 $ La Société du musée d'archéologie et d'histoire

de Montréal, Pointe-à-Callière Un parlement sous vos pieds 400 000 $ Cité des arts du cirque Les Géants de l'avant-après 2 848 000 $ Montréal en Lumière Montréal en hiver 2 300 000 $ Musée des beaux-arts de Montréal Le MBAM comme nouvelle toile numérique 545 000 $ Le Partenariat du Quartier des spectacles Forum des festivals 1 242 500 $ Société de développement commercial Village

Montréal À la redécouverte du Village de Montréal 350 000 $ TOTAL FMAST 12 180 000 $





Organisme Projet soutenu (SITAS) Aide accordée A7 Ressources Moments RELATO - Série LOCOL* 15 000 $ Altitude C Régie virtuelle mobile à déploiement rapide et

modulable 59 660 $ C2 Montréal Internationalisation du format hybride de C2

Montréal 85 000 $ Dizzle Entertainment Street League Skateboarding (SLS) 75 000 $ Événement GPCQM Production de contenu vidéo du Marathon Beneva

de Montréal 59 500 $ Expérience Yuslim inc. Programme de transformation des événements

d'affaires et sportifs 65 000 $ Happening, Atelier événementiel Collecte Seconde Vie, Plastik par Happening 60 000 $ Intelligence Artificielle Internationale

(Entertain-AI) E-AI, la grande rencontre du Divertissement et de

l'Intelligence Artificielle 25 000 $ JPDL Montréal « S'engager pour un monde durable » 29 600 $ MEET4IMPACT Cadre de gestion et de mesures d'impacts des

événements d'affaires avec indicateurs spécifiques

aux secteurs stratégiques 75 000 $ Monville LP Mon « QG » montréalais 25 000 $ Productions Éloize Bon Voyage 50 000 $ Tennis Canada - Stade Jarry Visite virtuelle du Stade IGA 14 200 $ Triathlon international de Montréal Promotion à l'international du Championnat du monde

de triathlon sprint et relais mixte World TriathlonTM

2022 20 000 $ Tribu Expérientiel inc Jackalope - Projet de webdiffusion et de création

de contenus 95 000 $ Zú Zú : Un lien qui renouvelle l'expérience des

événements hybrides 35 000 $ TOTAL SITAS 787 960 $



TOTAL FMAST ET SITAS 12 967 960$

Les EPRT ont pour but de concerter les actions du ministère du Tourisme, des associations touristiques régionales et d'autres partenaires pour permettre la réalisation de projets de développement de l'offre touristique.

Les EPRT visent à répartir les investissements de l'industrie touristique en fonction des priorités régionales et à renforcer la synergie de tous les partenaires régionaux.

Les projets soutenus dans le cadre du volet 4 de l'EPRT (FMAST) visent :

À assurer le maintien des actifs touristiques stratégiques de la métropole;



À générer de l'achalandage, dans le respect des mesures sanitaires, au centre-ville élargi en 2021 et 2022;

2022; Le centre-ville élargi est un territoire encadré par les rues Papineau, Atwater /Guy, Sherbrooke /des Pins et le fleuve Saint-Laurent . Les quartiers suivants en font partie :

/Guy, /des Pins et le fleuve . Les quartiers suivants en font partie : Le Quartier des affaires;



L'arrondissement historique du Vieux-Montréal;



Le Quartier des spectacles;



Le Quartier international;



Le Quartier de l'innovation;

l'innovation;

Une portion du canal Lachine ;

;

Plusieurs quartiers destinations, dont le Quartier chinois, le Quartier du musée, le village Shaughnessy et le Village.

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui œuvre depuis 100 ans à faire la promotion de la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. Fédérant près de 1000 entreprises œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

SOURCE Tourisme Montréal

Renseignements: Tourisme Montréal, Francis Bouchard, Gestionnaire des communications corporatives et relations publiques, Tél. : 438 520-1210, [email protected]; Cabinet de la ministre du Tourisme, Amélie Dionne, Attachée politique, Tél. : 418 860-8486, [email protected]; Ministère du Tourisme, Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Tél. : 418 643-5959, poste 3488

Liens connexes

https://www.mtl.org/