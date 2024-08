NATION DES TSLEIL-WAUTUTH, BC, le 13 août 2024 /CNW/ - Six collectivités de la Colombie-Britannique pourront offrir à leurs résidents davantage d'options de transport actif grâce à un investissement de plus de 19 millions de dollars du gouvernement fédéral, de səlilwətaɬ (Nation des Tsleil-Waututh), des Fondations communautaires du Canada, de la Première Nation de Matsqui, du BC Active Transportation Infrastructure Grants Program, de la NIȽ TU,O Child and Family Services Society, du district de Peachland et de la Ville de Vancouver.

Située sur la rive nord de l'inlet Burrard, səlilwətaɬ (Nation des Tsleil-Waututh) recevra un financement qui lui permettra de procéder au raccordement et au développement de son réseau de transport actif. Le projet, qui consiste à construire des sentiers polyvalents et des trottoirs, ainsi qu'un pont au‑dessus d'un ruisseau, jouera un rôle important dans la création d'une liaison entre deux quartiers existants, soit la communauté résidentielle établie de Raven Woods et le secteur d'Apex, qui est en développement, ainsi qu'en offrant une liaison vers des réseaux de transport régionaux plus vastes.

Les autres projets qui seront réalisés dans la province comprennent la construction d'un sentier polyvalent dans la Première Nation de Matsqui, la construction d'une piste cyclable séparée d'un kilomètre qui fera partie de la route verte Seaside à Vancouver, ainsi que la construction d'un sentier polyvalent de 2,6 km qui reliera la municipalité de Peachland et la ville de West Kelowna. Le financement soutiendra également la construction du sentier culturel et récréatif polyvalent des Sq'éwlets et l'élaboration d'un plan de transport actif pour la Première nation de Tsartlip.

Citations

« L'annonce d'aujourd'hui concernant le financement de six projets de transport actif dans la province permettra de mieux relier les collectivités, d'offrir des options de transport plus écologiques, ainsi que d'accroître la sécurité des collectivités. Notre gouvernement s'est engagé à effectuer des investissements qui apportent une multitude d'avantages aux Canadiens et à leurs collectivités. »

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« səlilwətaɬ s'est engagé à développer notre économie autochtone grâce à une planification et à des développements progressifs, et le développement du réseau de transport actif de notre communauté constitue un élément essentiel de ce travail. Je suis ravie que les travaux de raccordement au sentier polyvalent du segment 2-4 du corridor d'Apex soient en cours grâce à l'aide financière que nous avons reçue au titre du Fonds pour le transport actif. Ce projet, notamment le sentier piétonnier, améliorera les raccordements entre les quartiers existants et les nouveaux secteurs en développement, ce qui sera avantageux pour les générations actuelles et futures de membres de səlilwətaɬ. »

Cheffe Jen Thomas, səlilwətaɬ, Nation des Tsleil-Waututh

Produit connexe

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 5 726 400 $ dans ces projets dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA), et la Nation des Tsleil-Waututh, les Fondations communautaires du Canada, la Première Nation de Matsqui, le BC Active Transportation Infrastructure Grants Program, la NIȽ TU,O Child and Family Services Society, le district de Peachland et la Ville de Vancouver fournissent un total de 13 526 880 $.

et la Ville de fournissent un total de 13 526 880 $. Le transport actif désigne le déplacement des personnes ou des marchandises grâce à l'activité humaine. Le transport actif comprend notamment la marche, le cyclisme et l'utilisation d'aides à la mobilité hybrides ou à propulsion humaine comme les fauteuils roulants, les scooters, les vélos électriques, les patins à roues alignées, les raquettes et les skis de fond.

À l'appui de la Stratégie nationale de transport actif du Canada, le Fonds pour le transport actif vise à fournir 400 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2021, pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables.

La Stratégie nationale de transport actif du Canada est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectif d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de favoriser des déplacements sains, actifs, équitables et durables.

Les investissements dans les infrastructures de transport actif procurent de nombreux avantages tangibles et permettent de créer des possibilités d'emploi, de renforcer l'économie, de favoriser des modes de vie plus sains, de veiller à ce que chacun ait accès aux mêmes services et possibilités, de réduire la pollution atmosphérique et sonore, ainsi que de diminuer les émissions de gaz à effet de serre.

Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des groupes autochtones et à la satisfaction des obligations en matière d'évaluation environnementale.

Le financement fédéral est conditionnel à la signature des ententes de contribution.

Liens connexes

Fonds pour le transport actif

https://www.infrastructure.gc.ca/trans/index-fra.html

Stratégie nationale de transport actif

https://www.infrastructure.gc.ca/trans/active-strat-actif-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Colombie-Britannique

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-bc-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Micaal Ahmed, Gestionnaire, Communications, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-598-3920, [email protected]; Relations avec les médias : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Lindsay Marsh, Gestionnaire, Communications, Nation des Tsleil-Waututh | səlilwətaɬ, 604-404-9070, [email protected]