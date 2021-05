NUNATSIAVUT, NL, le 19 mai 2021 /CNW/ - Le Canada investit dans des projets d'énergie propre communautaires en collaboration avec des communautés autochtones rurales et éloignées afin de mettre au point des solutions novatrices qui remplaceront les combustibles fossiles, favoriseront la réconciliation et l'autodétermination et combattront les changements climatiques.

La secrétaire parlementaire du ministre des Affaires du Nord et députée du Labrador, Yvonne Jones, a annoncé aujourd'hui au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Seamus O'Regan Jr., un investissement de 2,8 millions de dollars pour soutenir, le long de la côte nord du Labrador, la réalisation de trois projets communautaires d'énergie propre qui renforceront les capacités des collectivités rurales et éloignées et les aideront à réduire leur dépendance au diesel et autres combustibles fossiles pour le chauffage et l'alimentation en électricité.

Chaque projet est unique, mais tous visent les mêmes objectifs : bâtir un avenir fondé sur l'énergie propre, ouvrir de nouvelles possibilités économiques et créer des collectivités plus résilientes sur le plan énergétique en réduisant leur dépendance aux combustibles fossiles.

Les fonds fédéraux accordés aux trois projets proviennent du programme Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées de Ressources naturelles Canada. Le programme de 220 millions de dollars vise à réduire la dépendance au diesel dans les collectivités autochtones rurales et éloignées en déployant et en démontrant des projets d'énergie renouvelable, en favorisant l'efficacité énergétique et en renforçant les compétences et les ressources à l'échelle locale. Il fait partie du plan d'infrastructures fédéral Investir dans le Canada - un investissement de plus de 180 milliards de dollars dans des projets de transport en commun, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, des routes de commerce et de fret ainsi que des collectivités rurales et nordiques du Canada.

Le plan climatique renforcé du Canada, Un environnement sain et une économie saine, s'emploie à ce que le Canada demeure un chef de file de l'énergie propre. Notre pays investit un supplément de 300 millions de dollars sur cinq ans pour aider les collectivités rurales, éloignées et autochtones actuellement dépendantes des combustibles fossiles à adopter une énergie propre de source fiable d'ici 2030.

Citations

« Le Canada réduira la dépendance au diesel pour le chauffage et l'alimentation en électricité dans les collectivités rurales et éloignées en y augmentant le recours à des sources locales d'énergie renouvelable et en y améliorant l'efficacité énergétique. Nous continuerons à donner aux communautés les moyens d'agir et à soutenir leurs efforts pour assurer un développement durable et pour relever les défis que posent les changements climatiques. »

Yvonne Jones

Secrétaire parlementaire au ministre des Affaires du Nord

Députée du Labrador

« Les peuples autochtones prennent leur développement économique en main et trouvent des solutions peu émettrices pour bâtir l'avenir énergétique propre dont nous avons tous besoin. Nous faisons équipe avec eux pour atteindre la carboneutralité. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles

« Le principe de la durabilité est au cœur des activités de Titjaluk. En tant qu'Inuite ayant presque toujours vécu dans la région du Nunatsiavut, dans le nord du Labrador, j'attache énormément d'importance à la préservation de l'environnement. Le chauffage au diesel représente une dépense majeure sur la côte nord du Labrador, et l'expédition de bois de chauffage dans le nord coûte si cher que Titjaluk a vu dans le programme de Ressources naturelles Canada pour la biothermie une rare occasion d'évaluer la faisabilité de la mise en place d'un réseau d'approvisionnement en bois de chauffage pour fournir aux populations nordiques une source de combustible rentable, fiable et renouvelable pour le chauffage. Le financement de ce projet de biothermie nous permet maintenant de profiter d'économies d'échelle en établissant un réseau d'approvisionnement permanent qui améliorera durablement la vie des Inuits des hameaux éloignés du Labrador. »

Zena Sheppard

PDG, Titjaluk Logistics Ltd.

« Le gouvernement du Nunatsiavut poursuit ses avancées sur le front de la sécurité énergétique dans notre région. Le projet de microréseau éolien à Nain permettra d'éviter l'utilisation d'un million de litres de diesel par an, et le Programme de poêles à bois à haut rendement énergétique profitera à plus de 200 ménages. Nous avons bien l'intention de poursuivre sur la lancée de ces réussites en collaboration avec nos précieux partenaires. »

Johannes Lampe

Président, Gouvernement du Nunatsiavut

Document d'information

Investissements dans des projets autochtones d'énergie propre dans le nord de Terre-Neuve-et-Labrador

Le programme Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées (EPCRE) soutient des projets d'un bout à l'autre du pays dans le but de réduire la dépendance des collectivités rurales, éloignées et autochtones aux combustibles fossiles pour le chauffage et l'alimentation en électricité. Il soutient aussi le renforcement des capacités à l'échelle communautaire afin d'ouvrir des possibilités du côté des énergies propres et encourage l'efficacité énergétique.

La secrétaire parlementaire du ministre des Affaires du Nord et députée du Labrador, Yvonne Jones, a annoncé aujourd'hui des fonds du programme EPCRE pour les trois projets suivants, le long de la côte nord du Labrador.

Réseau d'approvisionnement en bois de chauffage au Nunatsiavut

Bénéficiaire : Titjaluk Logistics

Partenaires du projet : Sans objet

Lieu du projet : Nain et Hopedale, Nunatsiavut et Roddickton (Terre-Neuve-et-Labrador)

Investissement d'EPCRE : 190 433 $

Coût total du projet : 246 933 $

Description sommaire du projet : Ce projet pilote confirme la faisabilité et l'efficacité d'acheminer du bois de chauffage abordable de Terre-Neuve aux résidents du Nunatsiavut dans le but de réduire la consommation de diesel au Nunatsiavut et les dépenses liées au chauffage des maisons. Titjaluk Logistics a installé une cour à bois de chauffage à Roddickton, sur l'île de Terre-Neuve, où il y a abondance de bois de chauffage. Dans le cadre du projet, le bois de chauffage était fendu, emballé puis acheminé par Nunatsiavut Marine à Nain et Hopedale, où il était vendu aux résidents.

Ingénierie de base du projet de microréseau à Nain

Bénéficiaire : Gouvernement du Nunatsiavut

Partenaires du projet : Newfoundland and Labrador Hydro, Lumos Energy

Lieu du projet : Nain (Terre-Neuve-et-Labrador)

Investissement d'EPCRE : 1 315 220 $

Coût total du projet : 1 728 875 $

Description sommaire du projet : Dans le cadre d'un partenariat avec Newfoundland and Labrador Hydro, le gouvernement du Nunatsiavut réalise l'ingénierie de base pour établir à Nain un microréseau qui fera appel à l'énergie éolienne, au stockage d'énergie, à des compteurs intelligents et à un système de contrôle qui sera intégré à l'actuelle centrale au diesel de la communauté.

Installation de poêles à bois à haut rendement énergétique dans les communautés du Nunatsiavut qui dépendent du diesel

Bénéficiaire : Gouvernement du Nunatsiavut

Lieu du projet : Nunatsiavut (Terre-Neuve-et-Labrador)

Investissement d'EPCRE : 1 340 000 $

Coût total du projet : 1 717 073 $

Description sommaire du projet : Le gouvernement du Nunatsiavut procède à l'installation de 240 poêles à bois à haut rendement énergétique dans cinq communautés du Nunatsiavut. Les poêles existants sont vieux et très inefficaces; les nouveaux poêles à bois permettront de réduire le recours à l'électricité produite au moyen de diesel pour le chauffage de même que les émissions de gaz à effet de serre en découlant. Le projet permettra de réduire la consommation de diesel d'environ 1,5 million de litres par année et de créer huit emplois sur une période de deux ans et quatre emplois sur une période de 15 à 20 ans pour l'exploitation et l'entretien.

