LOWER SACKVILLE, NS, le 21 sept. 2024 /CNW/ - La région de Lower Sackville a accès à un nouveau sentier grâce à un investissement de plus de 680 000 dollars des gouvernements fédéral, provincial et municipal et d'organisations à but non lucratif.

C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui le secrétaire parlementaire Darrell Samson, le député provincial Steve Craig, le maire Mike Savage, Brenden Blotnicky du Sentier Transcanadien et Matthew Spicer de Sackville Lakes Park and Trails Association.

L'investissement a permis d'ajouter 1,5 km au sentier Beech Hill, qui est maintenant un sentier en gravier de 2,9 km situé dans le parc provincial Sackville Lakes. Ce sentier permettra d'établir des liens importants avec d'autres réseaux de sentiers régionaux et provinciaux, augmentant ainsi la connectivité de la région. Le sentier, conçu pour les piétons et les cyclistes, s'étend de la promenade First Lake Drive au chemin Cobequid.

« Ce sentier est un excellent complément au parc provincial Sackville Lakes, qui offre des sentiers de randonnée et des pistes cyclables dans un cadre forestier pour les personnes vivant dans les zones urbaines voisines. Le gouvernement fédéral investit dans des réseaux de transport actif à travers le Canada afin qu'il soit plus facile, plus sûr et plus pratique pour les Canadiens de naviguer dans leurs communautés sans leur voiture, réduisant ainsi les gaz à effet de serre et augmentant les possibilités de mouvement dans notre vie quotidienne. »

Darrell Samson, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, et député de Sackville-Preston-Chezzetcook, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« En offrant des moyens de déplacement plus écologiques et plus propres, la Nouvelle‑Écosse continue de jouer un rôle de premier plan dans la lutte contre les changements climatiques. Grâce au financement annoncé aujourd'hui, les gens de tous âges et de toutes capacités disposeront de moyens plus sûrs, plus accessibles et plus écologiques de se déplacer dans la collectivité. »

L'honorable Steve Craig, député provincial de Sackville-Cobequid au nom de l'honorable Allan MacMaster, ministre des Communautés, de la Culture, du Tourisme et du Patrimoine de la Nouvelle-Écosse

« Cet investissement dans le prolongement du sentier Beech Hill permettra ainsi à un plus grand nombre de personnes de se rapprocher de la nature et de rester actives. On offre ainsi un meilleur accès à de précieux réseaux de sentiers. »

Mike Savage, maire de la Municipalité régionale d'Halifax

« Quel bel atout pour la collectivité! Le sentier Beech Hill vient d'être achevé dans le parc provincial Sackville Lakes. On vient tout juste d'achever le dernier tronçon de 1,5 km de ce sentier de 2,9 km fait de pierres concassées. Des centaines d'usagers ont déjà emprunté ce sentier qui relie la région de Windsor Junction à la collectivité de Sackville. Nous avons été ravis de célébrer l'ouverture officielle du sentier le 21 septembre. La Sackville Lakes Park and Trails Association gère le parc provincial Sackville Lakes de concert avec le ministère des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables de la Nouvelle-Écosse depuis la désignation du parc en 2013. Nos travaux d'aménagement du sentier dans cette zone naturelle ont débuté en 2001 et nous avons reçu beaucoup d'aide pour construire le sentier Beech Hill. Nous avons notamment obtenu du financement de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, de l'APECA, du ministère des Communautés, de la Culture, du Tourisme et du Patrimoine de la Nouvelle-Écosse, du programme pour le transport actif de la Municipalité régionale d'Halifax, du Sentier transcanadien et de commanditaires privés. Nous avons également bénéficié des conseils et du soutien en matière d'infrastructure du ministère des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables de la Nouvelle-Écosse. Et, bien sûr, tout cela n'aurait pas été possible sans les centaines d'heures de bénévolat des membres de notre association. Merci à tous ceux qui sont venus souligner l'ouverture de notre tout nouveau sentier de transport actif. »

Matthew Spicer, Sackville Lakes Park and Trails Association

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit jusqu'à 237 642 $ dans cette phase du projet dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA). Le gouvernement provincial a fourni 94 000 $, tandis que la Municipalité régionale d' Halifax a versé 205 000 $. La Sackville Lakes Park and Trails Association a fourni 136 701 $ et le Sentier transcanadien a fourni 15 000 $.

a versé 205 000 $. La Sackville Lakes Park and Trails Association a fourni 136 le Sentier transcanadien a fourni 15 000 $. Le transport actif fait référence au mouvement des personnes ou des marchandises assuré par l'activité humaine. Cela comprend la marche, le vélo et l'utilisation d'aides à propulsion humaine ou d'aides à la mobilité hybrides, comme les fauteuils roulants, les scooters électriques, les vélos électriques, les patins à roues alignées, la raquette, les skis de fond et bien plus.

Afin de soutenir la première Stratégie nationale de transport actif du Canada , le Fonds pour le transport actif prévoit 400 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2021, pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables.

, le Fonds pour le transport actif prévoit 400 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2021, pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables. La Stratégie nationale de transport actif du Canada est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectif d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de favoriser des déplacements plus sains, plus actifs, plus équitables et plus durables.

est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectif d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de favoriser des déplacements plus sains, plus actifs, plus équitables et plus durables. Les investissements dans les infrastructures de transport actif procurent de nombreux avantages tangibles et permettent de créer de bons emplois pour la classe moyenne, renforcer l'économie, favoriser des modes de vie plus sains, veiller à ce que chacun ait accès aux mêmes services et aux mêmes possibilités, réduire la pollution atmosphérique et sonore, et diminuer les émissions de gaz à effet de serre.

Le nouveau Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année en financement permanent pour répondre aux besoins locaux de transport en commun en renforçant la planification intégrée, en améliorant l'accès au transport en commun et au transport actif, et en soutenant le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives.

(FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année en financement permanent pour répondre aux besoins locaux de transport en commun en renforçant la planification intégrée, en améliorant l'accès au transport en commun et au transport actif, et en soutenant le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives. Le FTCC répond aux besoins des collectivités de toutes tailles, des grandes zones métropolitaines aux collectivités de taille moyenne et plus petites, y compris les collectivités rurales, éloignées, nordiques et autochtones.

Nous acceptons actuellement les déclarations d'intérêt pour les ententes pour les régions métropolitaines et le financement de base. Visitez le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada pour en savoir plus.

pour en savoir plus. Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés et de renforcer les économies locales.

