WHITBY, ON, le 5 mars 2024 /CNW/ - Pour les familles qui souhaitent économiser de l'argent tout en contribuant à réduire la pollution, opter pour un véhicule électrique (VE) est une décision avantageuse à tous les points de vue. Parce que leur ravitaillement et leur entretien coûtent moins cher, la plupart des VE sont plus économiques à terme que les véhicules à moteur à combustion. Le virage à grande échelle vers l'électromobilité représente également une fantastique source de développement économique qui crée des emplois dans le secteur manufacturier partout au Canada.

Ryan Turnbull, secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, a annoncé aujourd'hui, au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, un investissement de 1,8 million de dollars dans l'installation de 174 bornes de recharge de VE dans la région de Durham (site anglais).

L'installation des bornes, qui devrait se terminer en novembre 2025, aidera les conducteurs de VE à se rendre facilement à destination, en toute confiance. Avant de prendre la route, les Canadiens peuvent planifier leur trajet en consultant le Localisateur de stations de recharge et de stations de ravitaillement en carburants de remplacement de Ressources naturelles Canada (RNCan).

Pour faciliter le virage vers l'électromobilité, le gouvernement du Canada s'emploie à bâtir un réseau pancanadien de stations de recharge le long des autoroutes ainsi que dans les lieux publics, les rues, les stationnements d'immeubles résidentiels à usages multiples, les lieux de travail et les parcs de véhicules. Jusqu'à maintenant, le gouvernement a soutenu l'installation de plus de 47 000 bornes de recharge au pays.

Le financement fédéral de ces projets provient du Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro de RNCan. Cet investissement favorise le respect des engagements énoncés dans la nouvelle norme sur la disponibilité des véhicules électriques du Canada, qui propose d'accélérer la production de véhicules à émission zéro (VEZ) afin d'en augmenter l'offre partout au pays, en appui à l'objectif national de faire en sorte que, d'ici 2035, les VEZ représentent la totalité des véhicules neufs vendus au pays.

« Nous rendons les véhicules électriques plus abordables et les infrastructures de recharge plus accessibles dans les lieux de vie, de travail et de loisirs des Canadiens. Des investissements comme ceux annoncés aujourd'hui dans la région de Durham permettront à plus de Canadiens de s'engager sur la voie d'un avenir prometteur, sain et carboneutre. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Grâce à l'octroi de 1,8 million de dollars annoncé aujourd'hui, nous pourrons installer 174 autres bornes de recharge dans la région de Durham, pour que la conduite d'un véhicule électrique soit plus pratique et sans soucis. Cette initiative tournée vers l'avenir nous permettra non seulement de recharger nos véhicules, mais aussi de nous propulser vers un monde durable et écoresponsable. »

Ryan Turnbull

Secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, et député de Whitby

« Forts de notre histoire en tant que foyer d'innovation dans le secteur des moteurs d'automobile, nous voyons dans les véhicules électriques un élément important de notre stratégie pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et concrétiser les retombées économiques de la transition vers l'énergie propre. Nous nous réjouissons de pouvoir compter sur le groupe diversifié de partenaires financiers des cycles 3 et 4 du programme PIVEZ et entendons travailler en concertation pour donner à notre communauté les moyens d'atteindre nos objectifs climatiques et verdir Durham. »

John Henry

PDG régional pour la région de Durham

Quelques faits

Les transports routiers sont à l'origine d'environ 18 % des émissions de gaz à effet de serre au Canada .

. Selon les prévisions, l'objectif de faire en sorte que tous les véhicules neufs vendus au Canada soient des véhicules électriques d'ici 2035 réduira de plus de 360 millions de tonnes les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050, ce qui permettra de prévenir des dommages de près de 100 milliards de dollars à l'échelle mondiale.

soient des véhicules électriques d'ici 2035 réduira de plus de 360 millions de tonnes les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050, ce qui permettra de prévenir des dommages de près de 100 milliards de dollars à l'échelle mondiale. Le gouvernement du Canada a investi plus de 1 milliard de dollars pour déployer des stations de recharge pour véhicules électriques d'un bout à l'autre du pays.

a investi plus de 1 milliard de dollars pour déployer des stations de recharge pour véhicules électriques d'un bout à l'autre du pays. Le Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro offre du financement pour l'installation de bornes de recharge pour VE dans les lieux publics, les rues, les stationnements d'immeubles résidentiels à usages multiples, les lieux de travail et les parcs de véhicules électriques.

L'Initiative d'infrastructures de recharge et de ravitaillement en hydrogène de la Banque de l'infrastructure du Canada ( BIC ) a été lancée pour financer des projets de déploiement à grande échelle de bornes de recharge de VEZ et de stations de ravitaillement en hydrogène au Canada qui génèrent des revenus et sont d'utilité publique.

( ) a été lancée pour financer des projets de déploiement à grande échelle de bornes de recharge de VEZ et de stations de ravitaillement en hydrogène au qui génèrent des revenus et sont d'utilité publique. À ce jour, la BIC a annoncé le financement de 4 000 bornes de recharge rapide dans le cadre de deux projets avec les entreprises Flo et Parkland.

a annoncé le financement de 4 000 bornes de recharge rapide dans le cadre de deux projets avec les entreprises Flo et Parkland. Le Programme d'incitatifs pour véhicules zéro émission (iVEZ) du gouvernement du Canada a aidé plus de 300 000 automobilistes à se tourner vers ce type de véhicules grâce à des incitatifs pouvant atteindre 5 000 $.

a aidé plus de 300 000 automobilistes à se tourner vers ce type de véhicules grâce à des incitatifs pouvant atteindre 5 000 $. Les Canadiens peuvent également profiter d'aides à l'achat ou à la location d'un VE par le biais des programmes d'incitatifs provinciaux.

Plus de 50 modèles de véhicules étaient admissibles au programme d'incitatifs fédéraux en 2023, soit 80 % de plus qu'en 2019.

