QUÉBEC, le 25 mars 2026 /CNW/ - L'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB) est fier d'annoncer le début du projet de réaménagement du secteur des arrivées des vols intérieurs (RAVI). Avec cet important projet d'infrastructures, YQB ajoutera plus d'espaces et d'équipements dans ce secteur névralgique pour accueillir confortablement deux fois plus de passagers et passagères et traiter efficacement leurs bagages et le cargo transporté.

Le secteur des arrivées des vols intérieurs reçoit un nombre grandissant de passagers et passagères année après année et des aéronefs de plus grand gabarit qu'auparavant. Les installations bâties en 2008 atteignent leur pleine capacité plusieurs fois par semaine.

Les travaux du projet RAVI commenceront en avril 2026 et se dérouleront jusqu'en 2028. Ils incluront :

l'ajout d'un 3 e carrousel à bagages réservé aux vols intérieurs;

carrousel à bagages réservé aux vols intérieurs; la reconstruction des postes d'embarquement 28 et 29;

la mise à niveau de la barrière 28 pour accueillir des aéronefs de plus grand gabarit;

une nouvelle salle de déchargement des bagages et des marchandises;

le réaménagement des espaces de réclamation de bagages;

de nouveaux locaux pour nos partenaires avec accès côté piste;

le réaménagement du salon protocolaire;

la rénovation des installations sanitaires et la création de nouveaux blocs sanitaires;

l'ajout de 4 500 m2 sur 2 niveaux.

Le projet dont les investissements nécessaires s'élèvent à 47,8 millions de dollars bénéficie d'un financement de 12,5 millions de dollars du gouvernement du Canada dans le cadre du programme du Fonds national des corridors commerciaux.

« Nous investissons pour nous doter d'infrastructures indispensables à notre croissance, en cohérence avec notre objectif d'accueillir 2,4 millions de passagers et passagères d'ici 2030, ce qui représente une croissance de 35 %. Dans ce contexte, le projet est nécessaire pour continuer d'offrir une expérience fluide à nos passagers et passagères, et des installations modernes et performantes à nos partenaires », commente Stéphane Poirier, président et chef de la direction de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec. « Nous sommes reconnaissants du soutien apporté par le gouvernement du Canada qui nous aide à financer ce projet d'envergure, essentiel à notre développement et à l'efficacité de la circulation des personnes et des marchandises. La croissance du trafic aérien est un fort levier de développement socioéconomique pour notre région et toute la province. La grande région de Québec mérite que l'on investisse pour son développement », ajoute-t-il.

« En modernisant le secteur des arrivées des vols intérieurs à l'Aéroport international Jean‑Lesage de Québec, nous aidons l'aéroport à accueillir plus de passagers, à traiter les bagages et le cargo plus efficacement et à mieux répondre à la croissance du trafic aérien. Cet investissement, rendu possible grâce au Fonds national des corridors commerciaux, améliore la fluidité des déplacements, renforce la connectivité régionale et soutient le développement économique à long terme de la grande région de Québec. » ajoute l'honorable Steven MacKinnon, ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes.

« Avec cet investissement de près de 50 millions de dollars à YQB, dont 12,5 millions du gouvernement du Canada, nous modernisons une infrastructure clé pour la région de Québec », mentionne l'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec. « Ce projet permettra de doubler la capacité d'accueil et d'offrir une expérience plus fluide aux voyageurs, tout en soutenant la croissance économique de la région. »

« Notre aéroport fait partie intégrante de notre vision pour une mobilité globale à Québec », a déclaré le Yannick Fauteux, conseiller du district de Cap-Rouge-Laurentien et président du Réseau de transport de la Capitale. « Offrir plus d'options aux citoyens pour qu'ils puissent se déplacer à l'aide du moyen de leur choix, c'est aussi favoriser la mobilité interrégionale, et donc l'attrait des vols intérieurs au départ de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec. Cet investissement est prometteur pour l'avenir de la desserte aérienne de la grande région de Québec, avec les retombées économiques que ça implique. »

Ce projet d'envergure pour YQB a été réfléchi avec grande rigueur afin d'optimiser l'investissement au maximum. Son excellente planification ainsi que la grande collaboration avec la communauté aéroportuaire permettront de réaliser le projet en maintenant les activités dans le secteur, et en minimisant les impacts sur les opérations et le confort des passagers et passagères.

Pour visionner la vidéo de présentation du projet : https://www.youtube.com/watch?v=vpVgQptrUJs

À propos de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB)

YQB est géré par Aéroport de Québec inc., la société privée qui, depuis le 1er novembre 2000, en assure la gestion, l'exploitation, l'entretien et le développement. Plus d'une dizaine de transporteurs y offrent de multiples liaisons aériennes à destination de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale, des Caraïbes, du Mexique et de l'Europe, dont des services quotidiens vers les principales plaques tournantes du nord-est de l'Amérique.

SOURCE Aéroport de Québec Inc.

Source : Étienne Cummings, Directeur adjoint, affaires publiques et relations avec le milieu, Aéroport international Jean-Lesage de Québec, [email protected], www.aeroportdequebec.com