QUÉBEC, le 13 avril 2026 /CNW/ - Jamais autant de sièges n'ont été offerts sur des vols au départ de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB). En 2026, l'offre progressera de 15 % par rapport à 2025, atteignant un taux de croissance de près de 25 % durant la saison estivale. Il s'agit d'une hausse inégalée parmi les principaux aéroports canadiens. Concrètement, ce sont 376 456 sièges supplémentaires (2 965 889 au total) qui seront disponibles pour les voyageuses et voyageurs de la région et de tout le Québec.

Cette croissance de la capacité envoie un signal clair : les transporteurs croient au potentiel du marché de Québec. Elle met également en lumière un enjeu central pour les prochaines années, celui de la capacité du marché à soutenir cette offre et à en assurer la pérennité.

Une offre plus grande, plus fréquente et plus diversifiée

L'été 2026 se distingue par une bonification majeure de l'offre aérienne, qui n'aura jamais été aussi grande, fréquente et diversifiée :

Grande : ajout de nouvelles destinations internationales, notamment Nantes, Marseille et Washington;

ajout de nouvelles destinations internationales, notamment Nantes, Marseille et Washington; Fréquente : ajout de capacité et de fréquences vers des plaques tournantes stratégiques comme Vancouver, Paris et Calgary;

ajout de capacité et de fréquences vers des plaques tournantes stratégiques comme Vancouver, Paris et Calgary; Diversifiée : annualisation de la route vers Fort-de-France, en Martinique, retour de la liaison vers Toronto-Pearson par Porter, et ajout d'un vol vers New York (JFK) par American Airlines.

Seulement pour la saison estivale 2026, ce sont cinq destinations de plus qui seront offertes, par rapport à 2025.

Depuis la période prépandémique (2019), le nombre de sièges offerts à YQB affiche une augmentation globale remarquable de 27 %. Plus précisément, il s'agit d'une croissance de :

44 % vers les États-Unis (transfrontalier);

111 % vers les destinations internationales (international);

9 % vers le Canada (intérieur).

Une occasion collective à saisir

Dans un contexte où près de la moitié des voyageurs et voyageuses de la région de Québec choisit encore de décoller d'un autre aéroport, 2026 représente un véritable tournant. Après tout, les avantages de partir de Québec sont nombreux : large éventail de destinations, services modernes, accessibilité internationale, expérience à taille humaine en tout point, parcours fluide, ambiance conviviale, accès facile, stationnement abordable et retour à la maison en 20 minutes, sans les coûts additionnels qui viennent avec un départ dans un autre aéroport (essence, stationnement coûteux, nuits à l'hôtel, repas, déplacements plus longs).

Choisir de décoller de Québec, c'est également poser un geste structurant pour la vitalité économique et touristique de la région. Chaque nouveau vol génère des retombées significatives, tant pour l'industrie touristique que pour l'attractivité et la compétitivité du territoire.

Pour assurer la pérennité de cette offre historique, une mobilisation sans précédent des voyageurs et voyageuses, de la communauté d'affaires et des parties prenantes régionales sera nécessaire. Chaque siège occupé contribue directement à maintenir et à développer les liaisons aériennes au départ de Québec.

Une ambition claire pour 2030

YQB vise à accueillir 2,4 millions de passagers et passagères d'ici 2030. L'année 2026 s'inscrit comme une étape déterminante vers cet objectif, en consolidant l'attractivité de la plateforme et en mobilisant l'ensemble des parties prenantes de la région.

Citations

« Les passagers et passagères voulaient plus de destinations, plus de vols et plus de sièges. Nous les avons entendus, et grâce à nos excellentes relations avec les transporteurs, c'est ce à quoi ils ont maintenant accès. Ce succès s'explique également par une approche collaborative qui réunit l'ensemble des parties prenantes régionales, favorisant la création de nouvelles opportunités. Maintenant, c'est à nous tous de démontrer à quel point les compagnies aériennes ont eu raison de croire en notre marché en répondant présentes pour assurer la pérennité de ces liaisons. »

- Stéphane Poirier, président et chef de la direction de YQB

« L'augmentation historique de l'offre de sièges à l'aéroport de Québec représente une excellente nouvelle pour toute la région. Elle signifie plus de touristes, plus d'investissements et davantage d'opportunités pour nos entreprises locales. Chaque nouveau vol génère de l'activité économique directe pour nos commerces, nos travailleurs et notre industrie touristique. Notre gouvernement est fier d'appuyer des initiatives qui renforcent l'attractivité de la région de Québec et qui génèrent des retombées concrètes pour l'économie locale. »

- Joël Lightbound, ministre de la Transformation du

gouvernement, des Travaux publics et de

l'Approvisionnement et lieutenant du Québec

« Cette augmentation de l'offre de départs à partir de Québec est une excellente nouvelle pour l'attractivité de notre ville et de son aéroport et pour l'économie de toute la région. On peut se rendre partout dans le monde à partir de chez nous. Qu'on soit citoyen ou visiteur, une chose est certaine : Québec, c'est le meilleur endroit pour débuter ou terminer ses vacances. »

- Bruno Marchand, maire de la Ville de Québec

« Cette bonification majeure de l'offre de vols à l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec constitue un atout important pour notre grande région. En renforçant l'accessibilité de notre territoire, elle soutient directement notre attractivité, notre compétitivité et notre développement économique, au bénéfice de l'ensemble de nos communautés. »

- Steven Blaney, maire de la Ville de Lévis

« Les résultats sont éloquents : les liaisons aériennes sont de véritables leviers de développement économique, et non une dépense. Grâce à un partenariat avec le ministère du Tourisme, l'Alliance et la ministre du Tourisme, Mme Amélie Dionne, sont fières de contribuer au développement de l'offre aérienne à YQB. En facilitant l'accès direct au Québec depuis des marchés porteurs, les nouveaux vols génèrent des retombées touristiques majeures, soutiennent la désaisonnalisation du tourisme et contribuent concrètement à la rentabilité de nos entreprises dans la grande région de Québec. Investir en connectivité aérienne, c'est investir dans la croissance durable du tourisme et des régions. »

- Geneviève Cantin, présidente et directrice générale de

l'Alliance de l'industrie touristique du Québec

« Une connectivité aérienne accrue est un facteur déterminant dans le choix d'une destination pour les grands événements. L'augmentation du nombre de sièges et l'ajout de nouvelles liaisons renforcent considérablement l'attractivité de Québec sur la scène internationale et nous permettent de rivaliser avec les plus grandes destinations d'affaires. »

- Caroline Lepage, présidente-directrice générale du Centre des

congrès de Québec

« Cette offre de sièges sans précédent ouvre des perspectives extraordinaires pour l'industrie touristique. Elle facilite l'accès à la destination et nous permet d'accueillir un plus grand nombre de visiteurs et d'événements d'affaires, tout en consolidant notre position sur des marchés stratégiques. C'est une occasion unique de faire rayonner Québec à l'échelle internationale. »

- Samantha McKinley, directrice générale de Destination

Québec cité

« Pour la communauté d'affaires, cette bonification de l'offre aérienne représente un levier stratégique majeur. Elle facilite les échanges, attire les investissements et renforce la compétitivité de notre région. L'Aéroport international Jean-Lesage de Québec joue à cet égard un rôle névralgique dans le développement économique de la Capitale-Nationale, en agissant comme une véritable porte d'entrée sur le monde pour nos entreprises. Il est essentiel que les entreprises se mobilisent et intègrent pleinement notre aéroport dans leurs habitudes de déplacement afin de soutenir cette croissance. »

Pour l'Alliance économique Lévis - Québec :

- Frédérik Boisvert, président et chef de la direction de la

Chambre de commerce et d'industrie de Québec (CCIQ)

- Marie-Josée Morency, présidente et directrice générale de la

Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lévis (CCIGL)

À propos de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB)

YQB est géré par Aéroport de Québec inc., la société privée qui, depuis le 1er novembre 2000, en assure la gestion, l'exploitation, l'entretien et le développement. Une dizaine de transporteurs y offrent de multiples liaisons aériennes à destination de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale, des Caraïbes, du Mexique et de l'Europe, dont des services quotidiens vers les principales plaques tournantes du nord-est de l'Amérique.

Faebook : facebook.com/quebecyqb

Instagram : Instagram.com/quebecyqb

Web : www.aeroportdequebec.com

SOURCE Aéroport de Québec Inc.

Source : Étienne Cummings, Directeur adjoint, Affaires publiques et relations avec le milieu, Aéroport international Jean-Lesage de Québec, [email protected]