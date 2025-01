Le financement provient de l'initiative d'infrastructures pour les communautés autochtones (IICA) de la BIC et servira à financer les infrastructures nécessaires à l'aménagement de 56 acres de terrain plat et viabilisé, à proximité du terminal Fairview, des chemins de fer CN et de l'installation CANXPORT récemment annoncée.

Plus de la moitié du parc logistique est louée pour un complexe de logistique et d'entreposage qui élargit et renforce considérablement les capacités de transbordement des importations et les capacités connexes du port de Prince Rupert. Les 23 acres restants sont disponibles à la location.

La plupart des travaux de préparation du site devraient être achevés dans les deux ans et concernent la construction civile lourde, l'enlèvement des terres et le nivellement de la roche mère.

Une phase ultérieure verra le secteur privé investir dans la construction d'infrastructures de transbordement et d'entreposage. Cela permettra de créer environ 100 000 unités équivalentes à vingt pieds de capacité de transbordement de conteneurs maritimes en conteneurs nationaux de 53 pieds, offrant ainsi la capacité, la flexibilité et la résilience dont les chaînes d'approvisionnement canadiennes ont tant besoin.

Ce projet s'inscrit dans la vision à long terme de Metlakatla, qui vise à favoriser la croissance régionale et à profiter à la prochaine génération de ses membres.

Il présente également l'avantage de créer et de maintenir des emplois directs et indirects et des possibilités de formation pour les membres de la première Nation de Metlakatla et d'autres populations autochtones de la région de Prince Rupert, dont un grand nombre sont déjà employés dans ce corridor commercial.

Cet investissement est le deuxième de la BIC dans un port. En mai, la BIC a annoncé l'octroi d'un prêt de 150 millions de dollars pour contribuer à la construction de la plate-forme logistique d'exportation CANXPORT sur un autre site du port de Prince Rupert.

Financé par la BIC, le projet s'inscrit dans le secteur prioritaire du commerce et transport de la BIC, qui s'attache à combler les déficits de financement de nouveaux projets tels que les ports, les autoroutes pour le transport de marchandises, les routes, les ponts, les tunnels et le transport ferroviaire de passagers.

Le port de Prince Rupert est une porte d'entrée essentielle pour le commerce canadien. Il expédie un portefeuille diversifié de cargaisons par le biais de plusieurs terminaux intermodaux, de vrac sec et de vrac liquide. Le port est le port de la côte ouest de l'Amérique du Nord le plus proche des marchés de l'Asie-Pacifique. Le port est également le port naturel le plus profond d'Amérique du Nord, il est libre de glace toute l'année et peut accueillir les plus grands navires du commerce maritime.

Le deuxième investissement de la BIC dans le port de Prince Rupert contribuera à la mise en place de la première installation logistique de Colombie-Britannique dirigée par des autochtones. C'est un plaisir de soutenir la possibilité pour la Metlakatla Development Corporation de détenir une participation majoritaire dans le projet, qui fournira un flux stable de revenus et créera des emplois pour les membres de la Première Nation de Metlakatla et d'autres communautés autochtones de la région.

Ehren Cory, PDG, Banque de l'infrastructure du Canada

L'investissement de la BIC dans le parc logistique d'importation de South Kaien soutiendra la transformation et la croissance en cours du terminal à conteneurs Fairview, améliorera les capacités d'exportation du port et apportera la souplesse nécessaire pour qu'il puisse devenir une porte d'entrée à services complets à Prince Rupert. Sous la direction de la Metlakatla Development Corporation (MDC), ce projet créera davantage d'emplois pour la Première Nation de Metlakatla et les communautés autochtones locales, et dynamisera l'économie régionale.

L'hon. Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

Le port de Prince Rupert, l'une des portes d'entrée les plus importantes du Canada, joue un rôle essentiel dans la solidité et la résilience des chaînes d'approvisionnement du pays. Avec cet investissement, le gouvernement tient son engagement de renforcer les corridors commerciaux, de faire croître l'économie, de créer des emplois et de soutenir les collectivités dans tout le pays.

Anita Anand, ministre des Transports et du Commerce intérieur

MDC a acquis les terrains à South Kaien en fief simple en 2019. Nous envisageons que ces terrains fassent partie intégrante de la porte d'entrée de Prince Rupert et d'autres utilisations commerciales. Cependant, le projet de l'IPLSK est la première étape : MDC prévoit de développer les 280 acres restants au cours de phases ultérieures afin de soutenir la croissance régionale et d'offrir des perspectives économiques à la région et à la prochaine génération de membres de la Première Nation de Metlakatla.

Harold Leighton, PDG, Metlakatla Development Corporation

Cet investissement est essentiel pour faire du port de Prince Rupert une porte d'entrée commerciale offrant une gamme complète de services. Le soutien de la BIC nous permet d'accroître considérablement nos capacités logistiques et d'améliorer notre compétitivité, tout en développant des avantages économiques à long terme pour les entreprises appartenant aux Premières Nations, telles que la Metlakatla Development Corporation, dans le port de Prince Rupert.

Shaun Stevenson, PDG, Administration portuaire de Prince Rupert

