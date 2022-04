EDMONTON, AB , le 13 avril 2022 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du Budget de 2022 : Un plan pour faire croître notre économie et rendre la vie plus abordable, le gouvernement du Canada effectue des investissements ciblés et responsables afin de créer de bons emplois, de stimuler notre économie et de bâtir un Canada où personne n'est laissé pour compte.

Aujourd'hui, l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, et l'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, et député d'Edmonton-Centre, ont rencontré les dirigeants de la Nation crie d'Enoch pour parler des investissements importants du budget de 2022 en matière de logement pour les peuples et les communautés autochtones.

L'accès à un logement sûr et abordable est essentiel pour améliorer les résultats en matière de santé et de services sociaux et assurer un avenir solide aux communautés et aux enfants autochtones.

Faisant fond sur un investissement de plus de 2,7 milliards de dollars pour soutenir le logement dans les communautés autochtones depuis 2015, le budget de 2022 prévoit 4,3 milliards de dollars sur sept ans pour améliorer et élargir le logement pour les Autochtones au Canada, ce qui comprend :

2,4 milliards de dollars sur cinq ans pour soutenir le logement des Premières Nations dans les réserves;

565 millions de dollars sur cinq ans pour appuyer le logement dans les communautés des Premières Nations autonomes et signataires de traités modernes;

845 millions de dollars sur sept ans pour appuyer le logement dans les communautés inuites;

190 millions de dollars sur sept ans pour le logement dans les communautés métisses.

Les Autochtones, peu importe où ils vivent, font face à des obstacles uniques en matière de logement abordable. Dans le budget de 2022, on propose d'investir 300 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2022-2023, par l'entremise de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, en vue d'élaborer conjointement et de mettre en œuvre une stratégie en matière de logement pour les Autochtones en milieux urbain, rural et nordique.

Ces nouveaux investissements permettront d'appuyer la construction et la rénovation de milliers de maisons, mais nous savons que les lacunes demeurent importantes. Le gouvernement du Canada s'est engagé à combler les écarts socioéconomiques entre les Autochtones et les non-Autochtones au Canada et à soutenir des communautés fortes et résilientes des Premières Nations, des Inuit et des Métis.

Citation

« La Stratégie nationale sur le logement du Canada définit un endroit sûr et sécuritaire où vivre comme un droit de la personne que tous les Canadiens devraient avoir. Malheureusement, le manque de logements dans les communautés des Premières Nations, des Inuit et des Métis est immense. Le gouvernement fédéral est déterminé à collaborer avec ses partenaires pour combler ces lacunes, et les nouveaux investissements prévus dans le budget de 2022 constituent un pas important en avant. Je m'engage à verser ces fonds aux communautés et aux partenaires le plus rapidement possible afin que le droit de la personne au logement soit respecté pour tous les Autochtones du pays. »

L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones

