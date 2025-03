Le projet générera de l'énergie propre et renouvelable et créera environ 150 emplois pendant la phase de construction.

La Première Nation de Glooscap détiendra une participation majoritaire dans une coentreprise avec SWEB Development. Le projet sera soutenu par le Mouvement Desjardins, qui fournira 105,6 millions de dollars en facilités de crédit, tandis que Ressources naturelles Canada contribuera 25 millions de dollars en subventions.

Le financement aidera à financer l'installation d'éoliennes et les infrastructures électriques associées. Le projet vise à réduire les émissions annuelles d'environ 221 000 tonnes, ce qui équivaut à 1,5 % des émissions totales de la Nouvelle-Écosse en 2022.

Cette initiative d'énergie propre soutient la décarbonation du réseau électrique de la Nouvelle-Écosse, contribuant à une électricité plus fiable et abordable pour la population et accélérant la transition énergétique de la province.

La Nouvelle-Écosse vise à obtenir 80 % de son énergie à partir de sources renouvelables d'ici 2030, avec pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant de la production d'électricité de plus de 90 %.

Le financement à faible coût et à long terme de la BIC joue un rôle important dans la réduction de l'écart en matière d'abordabilité entre la production éolienne et les sources alternatives avec émissions.

Les revenus du projet provenant d'un accord d'achat d'énergie avec Nova Scotia Power Inc. seront utilisés pour rembourser le prêt de la BIC.

Le projet éolien devrait commencer ses opérations commerciales à la fin de 2026, marquant une étape importante dans la transition de la province vers un avenir plus durable.

Citations

Le dernier investissement éolien de la BIC en Nouvelle-Écosse soutiendra davantage les efforts de décarbonation de la province. Le parc éolien, majoritairement détenu par la Première Nation de Glooscap, générera de l'énergie propre et renouvelable et tirera parti du soutien de la province pour des projets similaires. La BIC a déjà soutenu trois parcs éoliens, un projet de stockage d'énergie dans la province, ainsi qu'une interconnexion de transmission entre la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, contribuant aux efforts de la région pour éliminer la production de charbon tout en créant de nouvelles perspectives économiques.

Ehren Cory, PDG, Banque de l'infrastructure du Canada

Le prêt accordé par la BIC permettra de produire une énergie propre et abordable, en plus de créer des emplois qui soutiendront l'objectif de la Nouvelle-Écosse de décarboner le réseau électrique.

L'hon. Sean Fraser, député de Nova-Centre, au nom de l'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

Les développeurs et l'industrie voient l'occasion de projets éoliens à grande échelle en Nouvelle-Écosse. Avec le projet à Weavers Mountain, les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse et l'industrie s'associent pour créer des emplois verts, aider à stabiliser les tarifs d'électricité et ajouter plus d'électricité propre à notre réseau. Faire avancer des projets éoliens comme celui-ci est notre meilleure façon d'utiliser notre ressource naturelle à notre avantage.

L'hon. Trevor Boudreau, ministre de l'Énergie, Gouvernement de la Nouvelle-Écosse

En tant que gardien•nes de la terre, de l'eau et des ressources naturelles, nous nous engageons à protéger ce qui nous soutient tout en créant des perspectives économiques durables pour notre peuple. Avec une participation de 51 % dans le projet éolien à Weavers Mountain de WEB, nous veillons à ce que notre communauté en bénéficie directement tout en fournissant de l'énergie propre à la Nouvelle-Écosse. Cette initiative fournira de l'électricité fiable et abordable à la population, générera des avantages économiques à long terme pour notre Nation et servira d'exemple de la manière dont les communautés autochtones peuvent mener un changement significatif et construire un avenir durable pour tout le monde.

Chef Sidney Peters, Première Nation de Glooscap

SWEB Development, en partenariat avec la Première Nation de Glooscap, est fier de soutenir les objectifs de réduction des émissions du Canada et de la Nouvelle-Écosse grâce au projet éolien à Weavers Mountain. Cette initiative démontre comment la collaboration peut favoriser des solutions énergétiques propres et abordables. Nous sommes heureux du soutien de la BIC, de Ressources naturelles Canada et du Mouvement Desjardins pour transformer cette vision en réalité. Des projets comme celui à Weavers Mountain sont essentiels pour réduire les coûts énergétiques, stimuler l'économie locale et créer des emplois pour la population de la Nouvelle-Écosse.

Rory Cantwell, président-directeur général, SWEB Development

Ce projet marque une nouvelle étape dans la transition vers les énergies renouvelables au Canada. En finançant ces initiatives, nous visons à promouvoir le développement durable et à soutenir le tissu socioéconomique des communautés à travers le pays. Le parc éolien Weavers Mountain contribuera à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à établir des partenariats communautaires solides et à créer des emplois en Nouvelle-Écosse. Ensemble, bâtissons un avenir plus vert et plus résilient.

Guy Cormier, président et chef de la direction, Mouvement Desjardins

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la sixième au monde, avec un actif de 470,9 milliards de dollars au 31 décembre 2024. En 2025, le Mouvement Desjardins célèbre son 125e anniversaire, marquant plus d'un siècle d'ambition, de présence et d'expertise au service des membres et clients.

SOURCE Canada Infrastructure Bank

Communications avec les médias : Banque de l'infrastructure du Canada, [email protected]; SWEB Development, Coralee Lewis - Gestionnaire des communications et des relations avec les parties prenantes, 902 818 3729, [email protected]; Première Nation de Glooscap, Rachel Strong - Directrice principale, Texture Communications, 416-735-9255, [email protected]