LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DU CAP-BRETON, NS, le 16 oct. 2024 /CNW/ - De nouveaux autobus vont être mis en service dans la municipalité régionale du Cap-Breton grâce à un investissement de plus de 2,3 millions de dollars du gouvernement fédéral.

Ce projet a été annoncé aujourd'hui par le secrétaire parlementaire Jaime Battiste, député de Sydney-Victoria, le secrétaire parlementaire Mike Kelloway, député de Cape Breton-Canso, et la mairesse Amanda McDougall-Merrill.

Transit Cape Breton va acquérir deux nouveaux autobus traditionnels, deux nouveaux minibus hybrides accessibles et cinq nouveaux abribus. Ce projet comprendra la mise en œuvre d'un nouveau logiciel de service à la demande qui rendra le service de transport adapté plus efficace en améliorant la réservation, en réduisant le temps de trajet et en augmentant la capacité du service. Le projet soutiendra également la mise en place d'un nouveau système de paiement par carte à puce, un service de paiement sans contact qui facilitera et accélèrera le paiement du trajet.

Citations

« Le transport en commun dans la MRCB est crucial pour notre communauté, car il aide les résidents à se rendre à l'école et au travail à l'heure, offre un moyen accessible de se rendre à des réunions et à des rendez-vous, et constitue une solution de rechange abordable à l'utilisation d'un véhicule privé. Notre gouvernement est fier d'appuyer l'amélioration de l'équipement et des services de Transit Cape Breton, pour bâtir un système de transport en commun sur lequel les Cap-Bretonnais peuvent compter. »

Jaime Battiste, secrétaire parlementaire du ministre des Relations Couronne-Autochtones et député de Sydney-Victoria, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les investissements consacrés à Cape Breton Transit permettent aux résidents de toute la MRCB, de Howie Centre à Glace Bay, de se rendre là où ils doivent aller en toute confiance. Ce projet facilitera l'établissement des horaires et améliorera les déplacements des résidents de la MRCB entre leur travail et leur domicile. »

Mike Kelloway, secrétaire parlementaire du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et député de Cape Breton--Canso

« Aujourd'hui, nous faisons un grand pas en avant pour notre collectivité avec l'annonce de ce financement crucial pour le transport rural dans la municipalité régionale du Cap-Breton. Cet investissement, réalisé dans le cadre du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural, permettra de rendre ce mode de transport plus accessible en milieu rural, de relier les collectivités et de soutenir notre population croissante. L'accès au transport est essentiel pour bâtir une collectivité inclusive et prospère. Grâce à ce Fonds, les résidents de la MRCB bénéficieront de nouvelles possibilités d'emploi, d'éducation et d'activités sociales. »

Amanda McDougall-Merrill, maire de la municipalité régionale du Cap-Breton

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 2 380 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural (FSTCR), et la contribution de la municipalité régionale du Cap-Breton s'élève à 595 000 $.

Le FSTCR permet d'aider les Canadiens vivant dans des régions rurales et éloignées à se déplacer plus facilement au sein de leurs collectivités. Il soutient le développement de solutions de transport en commun en milieu rural, y compris de nouveaux modèles de services de transport en commun qui pourraient être reproduits ou élargis.

Le volet Projets d'immobilisations du FSTCR aide à couvrir les coûts d'investissement, comme l'achat de véhicules ou de plateformes numériques, ainsi que le soutien à l'achat de véhicules zéro émission. Les demandeurs admissibles pouvaient solliciter des contributions allant jusqu'à 3 millions de dollars pour aider à couvrir les coûts d'investissement d'une solution de transport en commun nouvelle ou élargie (par exemple, l'achat de véhicules ou de plateformes numériques), et jusqu'à 5 millions de dollars pour soutenir des solutions de transport en commun zéro émission (p. ex. l'achat d'un ou de plusieurs véhicules sans émission). Ce volet a pris fin le 28 février 2024.

Un minimum de 10 % du financement du FSTR est alloué à des projets bénéficiant aux populations et aux communautés autochtones.

Un Canadien sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du Canada génèrent près de 30 % du produit intérieur brut du pays.

sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du génèrent près de 30 % du produit intérieur brut du pays. Le Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural complète le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral fournit un financement fédéral pour le transport en commun pour veiller à ce que des solutions de transport propres et abordables soient disponibles dans toutes les collectivités.

: Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral fournit un financement fédéral pour le transport en commun pour veiller à ce que des solutions de transport propres et abordables soient disponibles dans toutes les collectivités. Le nouveau Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année en financement permanent pour répondre aux besoins locaux de transport en commun en renforçant la planification intégrée, en améliorant l'accès au transport en commun et au transport actif, et en soutenant le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives.

(FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année en financement permanent pour répondre aux besoins locaux de transport en commun en renforçant la planification intégrée, en améliorant l'accès au transport en commun et au transport actif, et en soutenant le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives. Depuis 2015, le gouvernement fédéral a engagé plus de 30 milliards de dollars pour des projets de transport en commun et de transport actif. Ces investissements historiques ont permis la réalisation de près de 2 000 projets dans tout le pays.

Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés et de renforcer les économies locales.

Le financement fédéral est conditionnel à la signature de l'entente de contribution.

