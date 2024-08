BELLEVILLE, ON, le 16 août 2024 /CNW/ - Belleville améliorera ses services de transport en commun dans le cadre de six projets grâce à un investissement conjoint de plus de 12 millions de dollars des administrations fédérale, provinciale et municipale.

Belleville Transit fait l'acquisition de quatre autobus hybrides de 12 mètres, d'un autobus conventionnel de sept mètres et de deux fourgonnettes hybrides entièrement accessibles qui pourront également servir de véhicules de transport d'urgence. De plus, la Ville construira un sentier polyvalent dans le corridor de transport de Hydro One et améliorera l'accès aux arrêts d'autobus en construisant 1,5 kilomètre de nouveaux trottoirs qui aideront les usagers. Elle modernisera également les boîtes de perception existantes afin d'offrir des options de paiement plus pratiques, accroîtra la sécurité à bord des autobus et améliorera l'accessibilité à dix arrêts d'autobus.

Des renseignements détaillés sur chaque projet figurent dans le document d'information connexe.

Citations

« C'est une excellente nouvelle pour Belleville! Il est essentiel d'investir dans les infrastructures de transport en commun pour assurer le développement économique de nos collectivités. L'amélioration des infrastructures de transport en commun aide les passagers à se rendre au travail, à l'école, à la maison et aux services essentiels. Ces améliorations permettront à nos collectivités de continuer à croître et à prospérer. »

Mark Gerretsen, député de Kingston et les Îles, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Ces importants investissements dans le transport en commun et le transport actif permettront d'améliorer la qualité de vie et de faciliter les déplacements dans la ville de Belleville. Le renouvellement d'autobus et de fourgonnettes, d'infrastructures d'abribus et de la technologie de perception des droits de passage font partie intégrante de l'amélioration du réseau de transport en commun, et je suis particulièrement emballé par le nouveau réseau de sentiers polyvalents dans le corridor de Hydro One. »

Todd Smith, député provincial de Bay of Quinte

« Sous la direction du premier ministre Ford, notre gouvernement continue de faire des investissements historiques dans le transport en commun parce que nous savons que des transports abordables, fiables et accessibles constituent l'épine dorsale des collectivités de l'Ontario. L'annonce d'aujourd'hui contribuera à améliorer les transports à Belleville et nous permettra d'aider les résidents à se rendre là où ils doivent aller, au moment où ils doivent y aller. »

Ric Bresee, adjoint parlementaire du ministre des Transports

« La Ville de Belleville est déterminée à accroître l'accessibilité et le nombre d'initiatives environnementales dans la collectivité, et il est formidable de voir que les gouvernements fédéral et provincial investissent également dans ces initiatives. Ce financement soutiendra le développement de notre ville, tandis que nous continuons de croître et de nous adapter aux besoins des résidents. »

Neil Ellis, maire de la Ville de Belleville

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 4 696 742 $ dans six projets de transport en commun à Belleville dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Le gouvernement de l' Ontario investit 3 913 561 $ et la contribution de la Ville de Belleville s'élève à 4 164 698 $.

. Le gouvernement de l' investit 3 913 561 $ et la contribution de la s'élève à 4 164 698 $. Ce volet vise à soutenir la construction, l'élargissement et la modernisation de réseaux de transport en commun urbains et ruraux.

Depuis 2015, le gouvernement fédéral a engagé plus de 30 milliards de dollars pour des projets de transport en commun et de transport actif. Ces investissements historiques ont permis la réalisation de près de 2 000 projets dans tout le pays.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le gouvernement fédéral renouvelle le Fonds pour le développement des collectivités du Canada (FDCC) et investira 26,7 milliards de dollars au cours des dix prochaines années (2024-2034) afin de soutenir des projets d'infrastructure de base, y compris des projets de transport en commun. Au cours des cinq prochaines années, on investira plus de 4,7 milliards de dollars en Ontario dans le cadre du FDCC, dont 895 millions de dollars en 2024-2025.

(FDCC) et investira 26,7 milliards de dollars au cours des dix prochaines années (2024-2034) afin de soutenir des projets d'infrastructure de base, y compris des projets de transport en commun. Au cours des cinq prochaines années, on investira plus de 4,7 milliards de dollars en dans le cadre du FDCC, dont 895 millions de dollars en 2024-2025. Le nouveau Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année en financement permanent pour répondre aux besoins locaux de transport en commun.

(FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année en financement permanent pour répondre aux besoins locaux de transport en commun. Nous acceptons actuellement les déclarations d'intérêt pour les ententes pour les régions métropolitaines et le financement de base. Visitez le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada pour en savoir plus.

pour en savoir plus. L' Ontario investira près de 70 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie pour développer les réseaux de transport en commun. Belleville recevra plus d'un million de dollars de financement dans le cadre du Programme de la taxe sur l'essence de l' Ontario de 2023-2024. Ce financement peut être utilisé pour étendre les heures de service, augmenter le nombre d'itinéraires, acheter de nouveaux véhicules et améliorer l'accessibilité afin d'augmenter le nombre d'usagers du transport en commun.

Document connexe

Document d'information : Investir dans des collectivités actives et l'accès au transport en commun à Belleville (lien)

Liens connexes

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://logement-infrastructure.canada.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Volet Infrastructures du transport en commun

https://logement-infrastructure.canada.ca/plan/pti-itc-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Ontario

https://logement-infrastructure.canada.ca/plan/prog-proj-on-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Micaal Ahmed, Gestionnaire, communications, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-598-3920, [email protected]; Relations avec les médias: Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Tanya Blazina, Ministère des Transports, Gouvernement de l'Ontario, [email protected]; Ville de Belleville, [email protected]