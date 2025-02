PORT HAWKESBURY, NS, le 26 févr. 2025 /CNW/ - À Port Hawkesbury, un investissement de plus de 900 000 dollars des gouvernements fédéral et provincial et de la municipalité donne un coup de pouce au transport en commun et aux options de transport actif.



Grâce à cet investissement, la coopérative Strait Area Transit Ltée achètera deux autobus accessibles de 16 places qui viendront agrandir son parc et lui permettront de transporter des groupes plus importants.

De plus, la Ville de Port Hawkesbury a utilisé une partie du financement pour élaborer un plan de transport actif qui intègre différents modes de transport et relie les installations de transport actif à des destinations dans toute la région et à la route bleue de la Nouvelle-Écosse.

Citations

« Grâce à ces investissements dans le transport en commun et le transport actif, il sera bientôt encore plus facile de se déplacer dans Port Hawkesbury sans dépendre d'une voiture. Améliorer les options de transport actif et accroître l'accès aux transports en commun sont deux manières pour le gouvernement fédéral de réduire notre empreinte carbone et de répondre aux besoins des Canadiens en matière de transport. »

Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, et député de Cape-Breton-Canso, au nom de l'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le transport relie les gens et leur collectivité. Ils nous permettent également d'accéder à des possibilités qui font croître notre économie et libèrent le plein potentiel de notre province. En soutenant la coopérative Strait Area Transit, nous ne nous contentons pas de veiller à ce que les gens puissent se rendre là où ils le souhaitent. Nous aidons les gens à mieux vivre et, ce faisant, nous créons un avenir meilleur pour la Nouvelle-Écosse.

L'honorable Trevor Boudreau, ministre de l'Énergie et député provincial de Richmond, au nom de l'honorable Fred Tilley, ministre des Travaux publics

« Ce projet, associé aux installations de transport actif existantes, récemment installées et planifiées, transformera la façon dont les résidents et les visiteurs de la Ville de Port Hawkesbury se déplacent au sein de notre collectivité et améliorera considérablement l'accessibilité et la sécurité pour nos utilisateurs. La ville est très heureuse d'avoir l'occasion de se joindre à ses partenaires gouvernementaux pour participer à ce programme. »

Brenda Chisholm-Beaton, mairesse de Port Hawkesbury

« Le transport rural est un service essentiel pour de nombreux résidents de la région du détroit. Grâce aux investissements du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural et du Programme d'aide au transport accessible, Strait Area Transit sera en mesure d'agrandir son parc de véhicules en y ajoutant de deux nouveaux autobus. Cette expansion nous permettra de transporter de plus grands groupes d'usagers et de continuer à fournir des services de transport inclusifs, sûrs, fiables, accessibles, respectueux de l'environnement et professionnels aux résidents de la région du détroit. »

Nichole Briand, directrice générale, cooperative Strait Area Transit Co-operative

Faits en bref

Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural

Le gouvernement fédéral investit 340 080 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural (FSTCMR) pour l'achat de deux bus de 16 passagers. La contribution du gouvernement de la Nouvelle-Écosse s'élève à 85 020 $. Le financement fédéral est conditionnel à la signature d'une entente de contribution.

Le FSTCMR soutient le développement et l'expansion de solutions locales de transport en commun, en aidant les résidents des collectivités rurales, éloignées, autochtones et nordiques à mener leurs activités courantes, comme accéder aux services, se rendre au travail, à l'école ou à des rendez-vous médicaux et rendre visite à leurs proches.

Un minimum de 10 % du financement du FSTCMR est alloué à des projets qui bénéficient aux populations et aux communautés autochtones.

Dans le cadre du volet Projets d'immobilisations, les demandeurs admissibles peuvent demander une contribution fédérale allant jusqu'à 10 millions de dollars pour les aider à couvrir le coût des immobilisations, y compris l'achat de véhicules et l'aménagement d'infrastructures de soutien (p. ex. des arrêts de bus et des stations de recharge).

Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC) reçoit actuellement les demandes de financement liées au volet Projets d'immobilisations. Les demandes doivent être soumises au plus tard le mardi 4 mars 2025 (15 h HNE) , et le mardi 8 avril 2025 (15 h HNE) dans le cas des demandeurs autochtones. Pour plus d'information, rendez-vous à l'adresse : https://housing-infrastructure.canada.ca/rural-trans-rural/index-fra.html

Un Canadien sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du Canada génèrent près de 30 % du produit intérieur brut du pays.

Le FSTCMR complète le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement s'est engagé à fournir un financement fédéral pour le transport en commun afin de permettre à chaque collectivité de disposer de moyens de transport propres et abordables.

Le nouveau Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année en financement permanent pour répondre aux besoins locaux de transport en commun en renforçant la planification intégrée, en améliorant l'accès au transport en commun et au transport actif, et en soutenant le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives.

(FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année en financement permanent pour répondre aux besoins locaux de transport en commun en renforçant la planification intégrée, en améliorant l'accès au transport en commun et au transport actif, et en soutenant le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives. Le FTCC répond aux besoins des collectivités de toutes tailles, des grandes régions métropolitaines aux collectivités de taille moyenne et aux plus petites, y compris les collectivités rurales, éloignées, nordiques et autochtones.

Depuis 2015, le gouvernement fédéral a engagé plus de 30 milliards de dollars pour des projets de transport en commun et de transport actif. Ces investissements historiques ont permis la réalisation de près de 2 000 projets dans tout le pays.

Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail que le gouvernement fédéral effectue au titre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne et de renforcer les économies locales.

Fonds pour le transport actif

Le gouvernement fédéral investit 296 700 $ dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA) pour le développement d'un plan de transport actif. La contribution de la Ville de Port Hawkesbury s'élève à 197 800 $.

s'élève à 197 800 $. Le transport actif fait référence au mouvement des personnes ou des marchandises assuré par l'activité humaine. Cela comprend la marche, le vélo et l'utilisation d'aides à propulsion humaine ou d'aides à la mobilité hybrides, comme les fauteuils roulants, les scooters électriques, les vélos électriques, les patins à roues alignées, les raquettes, les skis de fond et bien plus.

Le Fonds pour le transport actif a été lancé en 2021, en soutien à la Stratégie nationale de transport actif du Canada . Il prévoit 400 millions de dollars pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables.

Le nouveau Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année en financement permanent pour répondre aux besoins locaux de transport en commun en renforçant la planification intégrée, en améliorant l'accès au transport en commun et au transport actif, et en soutenant le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives.

(FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année en financement permanent pour répondre aux besoins locaux de transport en commun en renforçant la planification intégrée, en améliorant l'accès au transport en commun et au transport actif, et en soutenant le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives. Le FTCC soutient les investissements dans le transport en commun et le transport actif dans le cadre de trois volets : Ententes pour les régions métropolitaines, Financement de base et Financement ciblé. Pour plus d'information, visitez le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada .

. Un nouvel appel de demandes pour des projets liés au FTA a été lancé le 16 décembre 2024 dans le cadre du FTCC. Les demandes de financement sont actuellement acceptées dans le cadre du volet Projets d'immobilisations du Fonds pour le transport actif, et ce, jusqu'au 26 février 2025 (19 h HNE) . Les demandeurs autochtones et les demandeurs résidant dans les territoires ont jusqu'au 9 avril 2025 pour soumettre leur demande. Pour obtenir plus de renseignements, consultez la page Web suivante : https://logement-infrastructure.canada.ca/trans/index-fra.html.

du Fonds pour le transport actif, et ce, . Les demandeurs autochtones et les demandeurs résidant dans les territoires ont jusqu'au pour soumettre leur demande. Pour obtenir plus de renseignements, consultez la page Web suivante : https://logement-infrastructure.canada.ca/trans/index-fra.html. Le gouvernement fédéral a également récemment lancé son nouveau Carrefour en ligne du transport actif. Il s'agit d'une page Web qui rassemble des ressources liées au transport actif, entre autres des données, des recherches, des politiques, des histoires de réussite sur des projets situés dans tout le Canada et de l'information sur les investissements du gouvernement fédéral dans le transport actif.

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Sofia Ouslis, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Gary Andrea, Conseiller en communications, Ministère des Travaux publics de la Nouvelle-Écosse, 902-456-6196, [email protected]; Brenda Chisholm-Beaton, Mairesse de Port Hawkesbury, [email protected]; Nichole Briand, Directrice générale, Strait Area Transit, 902-625-1475, [email protected]