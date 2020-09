TORONTO, le 18 sept. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à favoriser l'innovation et à bâtir un avenir axé sur l'énergie propre pour stimuler l'économie, créer de bons emplois et soutenir le secteur des ressources naturelles. Cet engagement sera plus important que jamais maintenant que nous commençons à rouvrir l'économie et à planifier la relance pour l'après-COVID.

Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 1 716 469 $ au Groupe CSA, organisme situé à Toronto qui élabore des normes qui ciblent de nouvelles technologies et divers enjeux dans les secteurs public et privé. Les fonds versés soutiendront un projet destiné à documenter, à élaborer, à adapter et à mettre à jour des codes et des normes qui visent aussi bien les véhicules électriques et à carburants de remplacement que les infrastructures connexes.

Ces codes et normes resserreront les exigences de performance et d'essai et se pencheront sur la sécurité des systèmes et les principaux obstacles à l'adoption de véhicules zéro émission au Canada. Dans la mesure du possible, on harmonisera les exigences des normes et codes canadiens et américains, principalement par la publication de normes pouvant être citées dans les deux pays.

Cet investissement fait partie intégrante de l'engagement du gouvernement à combattre les changements climatiques, à faciliter notre transition vers un avenir fondé sur l'énergie propre et à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Les fonds fédéraux proviennent des programmes d'infrastructures vertes de Ressources naturelles Canada, qui visent à accélérer la démonstration, le déploiement et la mise en marché d'infrastructures énergétiques propres de prochaine génération.

Le gouvernement investit dans des infrastructures énergétiques propres qui sont essentielles à l'édification d'un avenir sobre en carbone.

Citations

« Le secteur des véhicules zéro émission joue un rôle important dans la création d'un avenir carboneutre. C'est pourquoi le gouvernement continue d'investir dans des projets qui rendront les véhicules zéro émission plus accessibles aux Canadiens. Ils pourront ainsi les utiliser pour rouler jusqu'à leurs lieux de vie, de travail et de loisir. »

L'honorable Seamus O'Regan

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Depuis plus de dix ans, le Groupe CSA élabore des normes à l'appui des véhicules zéro émission (VZE) alimentés à l'électricité et à l'hydrogène. Notre collaboration avec RNCan dans le cadre du Programme d'innovation énergétique soutient nos travaux alors qu'évolue la technologie des VZE, notamment par les progrès observés dans la recharge sans fil, les systèmes de gestion de la batterie, le matériel de stockage de l'hydrogène et la gestion de l'alimentation électrique. Le Groupe CSA continue de montrer la voie à suivre dans l'élaboration de codes et de normes canadiens et américains harmonisés pour les infrastructures de recharge, de stockage et de ravitaillement. »

Mary Cianchetti

Présidente, Normes, Groupe CSA

