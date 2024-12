NATION WAUZHUSHK ONIGUM, TERRITOIRE VISÉ PAR LE TRAITÉ NO3, ON, le 12 déc. 2024 /CNW/ - La Nation Wauzhushk Onigum construira un centre de mieux-être communautaire ultramoderne grâce à un investissement de 8,6 millions de dollars provenant du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs. Cette installation, dont la conception écologique permettra d'assurer sa durabilité, répondra aux besoins des membres de la communauté.

L'installation polyvalente comprendra une patinoire de taille réglementaire avec six vestiaires, des sièges pour les spectateurs et une boutique de sports. Elle comprendra également une piste de course et de marche au niveau de la mezzanine, une salle de conditionnement physique, une salle polyvalente divisible, une cantine, des bureaux, un hall d'entrée et d'autres espaces de soutien. Le bâtiment fera l'objet d'évaluations des risques climatiques afin que l'on puisse s'assurer qu'il répond aux normes de carboneutralité.

Grâce à ce projet, Wauzhushk Onigum remédie à un manque criant d'équipements de loisirs dans la communauté et les Premières Nations environnantes. En donnant la priorité aux besoins de la communauté, en fournissant un environnement sûr et inclusif, et en offrant des possibilités de sports et de loisirs de qualité, ce projet favorisera la santé, le mieux-être et l'engagement des membres de la communauté dans un environnement culturellement accueillant.

« Félicitations à la Nation Wauzhushk Onigum pour son leadership et le partenariat formé pour construire ce nouveau centre polyvalent. Ce centre sera un lieu sûr et accueillant pour les rassemblements, l'enseignement et les activités récréatives, renforçant ainsi le tissu social de Wauzhushk Onigum. »

L'honorable Patty Hajdu, Ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, et députée de Thunder Bay--Supérieur-Nord

« Le gouvernement du Canada a effectué un investissement crucial dans la santé et le mieux‑être des enfants et des jeunes de la Nation Wauzhushk Onigum grâce à la contribution de 8,6 millions de dollars qu'il a allouée au projet. Le centre de mieux-être communautaire répondra au besoin urgent d'installations accessibles et favorisera un mode de vie sain pour les résidents de tous âges. Notre communauté était favorable à la réalisation de ce projet et est tout aussi déterminée que les dirigeants à le mener à bien. Après tout, les enfants sont notre avenir. Le centre de mieux‑être communautaire laissera un héritage positif aux générations futures de la Nation Wauzhushk Onigum et du territoire visé par le Traité no3. »

Chris Skead, Chef, Nation Wauzhushk Onigum

Le gouvernement fédéral investit 8 629 132 $ dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada .

. Services aux Autochtones Canada a alloué 1 118 595 $ au projet afin de couvrir les coûts d'une étude de faisabilité et d'une conception réalisées par un cabinet d'architectes.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques. Le programme a été lancé en avril 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Un investissement additionnel de 500 millions jusqu'en 2029 a été annoncé dans le budget fédéral de 2024 pour soutenir un plus grand nombre de projets sous le BCVI.

Au moins 10 % des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

