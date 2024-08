PREMIÈRE NATION DE PIKANGIKUM, ON, le 22 août 2024 /CNW/ - La Première Nation de Pikangikum construit une installation polyvalente accessible et respectueuse de l'environnement afin de répondre aux besoins essentiels de la communauté et d'apporter des changements positifs à long terme. Ce projet fait l'objet d'un investissement de 17 millions de dollars dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs.

Le centre culturel, éducatif et communautaire comprendra une garderie où l'on offrira un soutien global aux enfants et à leur famille, un centre d'apprentissage pour adultes où l'on favorisera l'éducation et le développement des compétences, de même qu'un centre communautaire où l'on offrira aux résidents un éventail de possibilités de loisirs honorant la culture et le savoir des Anichinabés.

L'installation sera construite selon des normes de conception carboneutre et sera accueillante pour tous les membres de la communauté de la Première Nation de Pikangikum, ainsi que pour les générations à venir. L'installation comprendra un système de chauffage géothermique, un système d'éclairage photoélectrique et des panneaux solaires, qui seront installés sur le toit.

Citations

« Le centre culturel, éducatif et communautaire de la Première Nation de Pikangikum intégrera les connaissances traditionnelles des Anichinabés et offrira aux familles des services de garde d'enfants et d'éducation, de même que des programmes sociaux qui enrichiront non seulement la vie des enfants, mais aussi celle de tous les membres de la communauté. »

L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones Canada et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le centre culturel, éducatif et communautaire comblera certaines des lacunes préoccupantes pour notre communauté, en particulier pour nos familles. La garderie, le service d'éducation des adultes, la banque alimentaire et l'aire de rassemblement aideront à bâtir un avenir meilleur pour nos membres, ainsi qu'à concrétiser notre vision d'une communauté prospère. »

Shirley Keeper, chef, Première Nation de Pikangikum

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 17 049 960 $ dans ce projet dans le cadre du Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques. Le programme a été lancé en avril 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Un investissement additionnel de 500 millions jusqu'en 2029 a été annoncé dans le budget fédéral de 2024 pour soutenir un plus grand nombre de projets sous le BCVI.

Au moins 10 % des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Le programme BCVI lance un troisième cycle de présentation de demandes à partir du 1 er août 2024 pour des projets de rénovation de petite et moyenne envergure dont les coûts admissibles se situent entre 100 000 $ et 2 999 999 $.

août 2024 pour des projets de rénovation de petite et moyenne envergure dont les coûts admissibles se situent entre 100 2 999 999 $. Les demandes visant de grands projets de rénovation dont les coûts admissibles se situent entre 3 millions de dollars et 25 millions de dollars et qui visent à améliorer des bâtiments communautaires ou à construire de nouveaux bâtiments écoénergétiques seront acceptées à compter du 4 septembre 2024.

Les deux périodes de réception de demandes se termineront le 16 octobre 2024 à 15 h, heure de l'Est.

Pour en savoir plus, veuillez consulter la page : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada - programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs.

