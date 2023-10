L'ARSF accepte les demandes de financement par subventions

TORONTO, le 12 oct. 2023 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) a décidé d'utiliser l'argent qu'elle récupère au titre de ses mesures d'application pour améliorer la littératie financière et la sensibilisation aux questions financières des consommateurs, et mieux comprendre les tendances des marchés de la province.

« Notre nouveau programme de financement par subventions aidera grandement les consommateurs à mieux comprendre les services financiers auxquels ils ont recours au quotidien, ainsi que l'importance d'épargner et d'investir », affirme Stuart Wilkinson, directeur général de la protection des consommateurs de l'ARSF. « Nous invitons toute personne ayant une bonne idée à jeter un œil au programme pour savoir si elle est admissible, qu'il s'agisse d'une initiative d'éducation des consommateurs ou d'un projet de recherche. »

Le financement doit être utilisé dans un but précis, comme la recherche ou l'éducation des consommateurs. Le programme repose sur la présentation de demandes. Les propositions peuvent provenir de l'ARSF ou de tiers externes, tels que des organismes sans but lucratif.

De plus amples informations sur notre utilisation des revenus provenant des procédures sont disponibles dans la version mise à jour de notre Ligne directrice sur l'utilisation des revenus provenant de procédures d'exécution.

