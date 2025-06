Investir dans nos PME en région - Près de 300 000 $ pour diversifier les marchés d'Usinage SM

SAGUENAY, QC, le 2 juin 2025 /CNW/ - La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional, Mme Christine Fréchette, et la députée de Chicoutimi, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay−Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, annoncent un investissement de 280 000 $, dans le cadre de l'initiative grand V d'Investissement Québec, dans Usinage SM, une entreprise manufacturière située dans l'arrondissement de Chicoutimi, à Saguenay.

La députée de Chicoutimi, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay−Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, et le président et directeur général d’Usinage SM, M. Sylvain Morin. (Groupe CNW/Cabinet de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional)

Créée en 2000 par l'actuel président et directeur général, M. Sylvain Morin, l'entreprise est un atelier d'usinage conventionnel ou numérique qui possède un parc machine composé de plusieurs machines-outils. Grâce à ce projet, elle pourra acquérir des équipements en vue de fabriquer des pièces plus grosses et de plus en plus recherchées dans ce domaine, ce qui lui permettra de diversifier ses marchés et de mieux répondre aux besoins de ses clients.

Dans le contexte géopolitique actuel, il est plus que jamais nécessaire d'investir dans la croissance et la productivité des entreprises pour les rendre plus attrayantes et compétitives dans des secteurs stratégiques comme le domaine manufacturier.

Citations :

« Nous sommes fiers d'accompagner Usinage SM, une entreprise de la région depuis 2000. Cet investissement de près de 300 000 $ lui permettra d'être encore plus productive et de demeurer compétitive dans le contexte actuel. Encourager la productivité, c'est une façon efficace de protéger nos PME et notre économie. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

« Cette aide financière de notre gouvernement permettra à Usinage SM de prendre une plus grande place sur le marché québécois et de mieux répondre aux besoins de l'industrie. Je ne peux que me réjouir de voir une entreprise de chez nous rayonner. »

Andrée Laforest, députée de Chicoutimi, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay−Lac-Saint-Jean

« Le fait de recevoir ce type d'aide financière, soit un prêt remboursable avec une partie sans intérêt, nous permet d'investir dans notre parc machine numérique sans trop alourdir notre charge financière. Cela a une incidence directe sur notre productivité, et c'est très positif pour nous. »

Sylvain Morin, président et directeur général d'Usinage SM

Fait saillant :

Le projet inclut un prêt d'Investissement Québec de 175 000 $ et un prêt de 105 000 $ attribué dans le cadre de la mesure Chantier productivité du programme ESSOR.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

Sources : Catherine Pelletier, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Cell. : 450 204-5158; Stéphane Bégin, Attaché de presse, Bureau de circonscription de la députée de Chicoutimi, Cell. : 418 540-5868; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Cell. : 418 559-0710, Courriel : [email protected]