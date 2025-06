Pour une économie maritime plus forte, innovante et durable - 2,2 M$ pour soutenir les activités du Centre de recherche sur les biotechnologies marines

RIMOUSKI, QC, le 2 juin 2025 /CNW/ - La députée de Rimouski, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, au nom du ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, annonce une aide financière de 2,2 millions de dollars pour la poursuite des activités du Centre de recherche sur les biotechnologies marines (CRBM).

Plus précisément, cet appui vise à soutenir jusqu'en 2027 les activités de recherche et de développement scientifiques de l'organisme dans la filière des biotechnologies marines ainsi que ses activités de transfert industriel, notamment vers les secteurs des sciences de la vie et de l'environnement.

En investissant pour aider des organismes de recherche qui œuvrent dans des domaines stratégiques, le gouvernement réaffirme son engagement envers les objectifs de la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation (SQRI2) 2022-2027, tout en contribuant à l'essor économique du Québec.

« Grâce au CRBM, on peut stimuler la recherche et le développement de solutions technologiques qui concourent à bâtir une économie maritime toujours plus forte, innovante et durable. Nous sommes fiers d'appuyer les activités de cet organisme, qui sont bénéfiques aux secteurs des biotechnologies marines, de la pêche et de l'aquaculture commerciale. Ces créneaux font partie de nos atouts et sont essentiels à la croissance économique du Bas-Saint-Laurent et de tout le Québec. »

Maïté Blanchette Vézina, députée de Rimouski, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

« Le CRBM est le seul centre spécialisé en biotechnologies marines au Québec et au Canada. Nos établissements universitaires et nos entreprises technologiques ont beaucoup de chance de pouvoir compter sur son expertise, une valeur ajoutée pour notre écosystème d'innovation. En appuyant ses activités de recherche, notre gouvernement réitère sa volonté de trouver des solutions innovantes à des enjeux d'avenir dans des secteurs clés comme les biotechnologies marines. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Nous sommes profondément reconnaissants envers le gouvernement du Québec pour son soutien financier essentiel à nos activités de recherche et de transfert technologique. Cet investissement crucial témoigne d'une grande confiance à l'égard du CRBM et de sa capacité à propulser l'innovation. Il renforce notre engagement continu à offrir un accompagnement de pointe aux entreprises québécoises. Nous sommes plus que jamais déterminés à poursuivre l'exploration et l'intégration du potentiel des biotechnologies marines sur le plan industriel, contribuant ainsi à la croissance et à la création d'entreprises innovantes plus fortes, dynamiques et résilientes. »

Julie Dionne, directrice générale du CRBM

Fondé en 2004, le CRBM a pour mission de soutenir la croissance du secteur des biotechnologies marines par ses activités de recherche, de développement et de transfert de technologies.

L'appui gouvernemental provient du Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation (PSO), volet 1 : Soutien au fonctionnement d'organismes, qui vise à consolider le système d'innovation québécois et à augmenter la compétitivité des entreprises et de la société par l'innovation.

La SQRI2 propose la vision d'un Québec qui mise sur la recherche et l'innovation durable et inclusive pour exceller à l'échelle mondiale et créer plus de richesses économiques et sociales. À terme, quelque 7,5 milliards de dollars auront été investis grâce à cette stratégie pour continuer de mettre en œuvre une vision d'un Québec ambitieux et audacieux.

