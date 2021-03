Le gouvernement du Canada soutient le musée Halton County Radial Railway

MILTON, ON, le 1er mars 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à soutenir la création et la rénovation d'espaces culturels afin d'améliorer l'accès aux arts et au patrimoine.

Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire de la ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse et du ministre du Patrimoine canadien (Sport) ainsi que député de Milton, a annoncé aujourd'hui un investissement de 139 500 dollars du gouvernement du Canada pour soutenir le musée Halton County Radial Railway, géré par l'Ontario Electric Railway Historical Association. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien.

Accordé par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels, cet appui permettra de remplacer l'alimentation électrique du musée pour son atelier principal et d'établir un nouveau réseau de distribution vers les divers bâtiments. Il permettra également au musée d'enlever une ligne électrique sur poteaux adjacente à une ligne aérienne de tramway; les bénévoles pourront ainsi entretenir en toute sécurité cette ligne, qui arrive à la fin de sa durée de vie.

Ces travaux préparent le terrain pour les modernisations futures du musée, tels que l'ajout de nouveaux bâtiments pour abriter une collection grandissante et la production d'énergie renouvelable sur place.

Citations

« Les arts et la culture font partie de ce que nous sommes en tant que Canadiens et Canadiennes. En plus d'être propices à la création d'emplois et à la croissance économique, ils contribuent à notre patrimoine riche et dynamique. Notre gouvernement comprend que les institutions culturelles, comme le musée Halton County Radial Railway, renforcent la vitalité culturelle des communautés, et nous sommes fiers de les soutenir dans leur mission de préserver et de célébrer notre patrimoine. »

− L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« Je suis fier de l'engagement de notre gouvernement d'investir dans d'importantes infrastructures culturelles. Cet appui profitera au musée Halton County Radial Railway et à ses nombreux bénévoles dévoués, dont le travail extraordinaire est au cœur de ce qui fait de cette institution un incontournable dans notre belle région. »

− Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire de la ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse et du ministre du Patrimoine canadien (Sport) ainsi que député de Milton

« Nous sommes extrêmement reconnaissants du soutien de Patrimoine canadien à notre programme de modernisation électrique. Ce projet nous permet d'offrir des services conformes au code, de fournir la capacité d'expansion, d'éliminer un risque environnemental et de retirer une ligne électrique de poteaux qui rendait impossible l'entretien et les rénovations du tramway aérien dans la boucle ouest. Notre organisme est le premier musée de chemins de fer électriques à avoir ouvert ses portes, et ce financement permettra d'améliorer les infrastructures qu'il faut entretenir afin de faire circuler nos véhicules historiques. »

− Robert Lubinski, président, Ontario Electric Railway Historical Association

Les faits en bref

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels a pour but de soutenir l'amélioration des conditions matérielles des arts, du patrimoine, de la culture et de l'innovation créative, y compris les pôles de création. Le Fonds est destiné au financement de projets de rénovation et de construction, de l'acquisition d'équipement spécialisé ainsi que d'études de faisabilité pour les espaces culturels. Depuis sa création en 2001, il a permis de soutenir plus de 1 000 projets, notamment des espaces pour les arts de la scène, les arts visuels, les arts médiatiques, les collections de musées, les expositions patrimoniales et les pôles de création.

Créé en 1972, le musée Halton County Radial Railway appartient à l'Ontario Electric Railway Historical Association, qui en assure également le fonctionnement. Le musée collectionne, restaure, entretien, expose et exploite des tramways électriques historiques et divers wagons, lesquels circulent sur un chemin de fer électrique pleine grandeur de deux kilomètres qui s'étend entre Rockwood et Campbellville, deux villages de Milton. Le musée abrite également une collection de photographies, de souvenirs et de documents d'archives.

En 2020, le musée a reçu environ 53 000 dollars de soutien lié à la COVID-19 dans le cadre du Fonds d'urgence. Depuis 2014, le musée a reçu au total plus de 285 000 dollars de financement de Patrimoine canadien, y compris du financement pour des travaux de réparation et de rénovation, notamment une amélioration globale de l'accessibilité pour tous les visiteurs, en particulier ceux qui ont un handicap physique ou une mobilité limitée.

Liens connexes

Fonds du Canada pour les espaces culturels



Halton County Radial Railway (en anglais seulement)

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Camille Gagné-Raynauld, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Patrimoine canadien, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]

Liens connexes

www.pch.gc.ca