Le gouvernement du Canada investit dans l'organisme SPECTRUM de la région de Waterloo, qui fait partie des 76 projets voués au renforcement des communautés LGBTQ2 des quatre coins du Canada

WATERLOO, ON, le 31 mars 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada veille à soutenir les organismes LGBTQ2 et leurs efforts pour bâtir un pays plus équitable et consciemment plus inclusif. Il est fermement déterminé à bâtir une société dans laquelle chaque personne peut être pleinement et authentiquement elle-même. C'est pourquoi, le 11 février 2021, nous avons annoncé le nom des 76 bénéficiaires du tout premier Fonds de développement des capacités communautaires LGBTQ2.

L'honorable Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse et députée de Waterloo, a rencontré des représentants de SPECTRUM Waterloo Region's Rainbow Community Space aujourd'hui. Récemment, l'organisme a reçu 279 782 dollars par l'entremise du Fonds de développement des capacités communautaires LGBTQ2 pour l'aider à consolider ses capacités.

Sous la gouverne de SPECTRUM Waterloo Region's Rainbow Community Space, le projet a pour but de renforcer les capacités de l'organisme en améliorant la gouvernance de son conseil d'administration, en élaborant un plan stratégique et en misant sur la pérennité, la relève et la planification financière. Aussi, le projet vise à tirer pleinement profit des éléments probants, des données, des renseignements et des sources de connaissances que l'organisme recueillera grâce à une analyse du contexte s'articulant autour des besoins de la communauté. De surcroît, SPECTRUM sera en mesure de consolider les capacités en offrant des formations axées sur l'acquisition de nouvelles compétences ainsi que des séances de sensibilisation.

La pandémie de COVID-19 a touché toute la population canadienne, mais elle a eu une incidence disproportionnée chez certains segments de la population, notamment les communautés LGBTQ2. En investissant 20 millions de dollars dans le Fonds de développement des capacités communautaires LGBTQ2, le gouvernement du Canada reconnaît que le travail de ces organismes est crucial pour améliorer les conditions sociales, économiques et sanitaires des communautés LGBTQ2. C'est pourquoi le travail important de ces organismes mérite des investissements ciblés pour assurer la pérennité des communautés. Consultez ici la liste complète des organismes ayant bénéficié d'un soutien.

Citations

« Le Fonds de développement des capacités communautaires LGBTQ2 aide à promouvoir l'équité pour les communautés LGBTQ2 en soutenant des organismes qui, partout au pays, œuvrent à concevoir des outils, à resserrer la collaboration et à consolider le développement des organismes locaux. Le gouvernement du Canada s'est engagé à travailler avec les personnes LGBTQ2 et les organismes communautaires des quatre coins du pays afin de lutter contre la discrimination sous toutes ses formes. En appuyant la réalisation de projets comme SPECTRUM Waterloo Region's Rainbow Community Space, nous contribuons à bâtir un pays encore meilleur et encore plus inclusif dans lequel tout le monde peut être pleinement et authentiquement soi-même. »

− L'honorable Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse et députée de Waterloo

« SPECTRUM est l'un des 76 organismes qui ont reçu de l'aide, à même la première enveloppe fédérale consacrée au fonds LGBTQ2, pour renforcer les capacités de cette communauté. En augmentant notre investissement, plus d'emplois seront créés, la qualité de vie sera accrue et les Canadiennes et Canadiens LGBTQ2 bénéficieront d'une plus grande équité. Le gouvernement du Canada est fier de soutenir les efforts déployés par ces organismes essentiels. Félicitations à toutes les personnes associées à ce projet. »

− L'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural

« Je suis fier du travail accompli par SPECTRUM pour soutenir la communauté LGBTQ2+ dans la région de Waterloo. L'organisme est une ressource précieuse pour notre milieu. Je suis donc heureux qu'il ait reçu une aide financière afin d'étendre ses programmes sociaux et sa présence sur le Web. Le Fonds de développement des capacités communautaires a été créé pour soutenir les organismes comme celui-ci qui ont des effets positifs sur les communautés partout au Canada. »

− Tim Louis, député de Kitchener-Conestoga

« SPECTRUM est une présence bienvenue et importante dans notre communauté pour nos voisins LGBTQ2+. Je suis heureux, car le Fonds de développement des capacités communautaires aidera SPECTRUM à élargir sa présence, à renforcer ses capacités et à continuer à favoriser un espace sûr. Nous devons continuer à soutenir et à célébrer la communauté LGBTQ+. J'ai hâte de travailler avec le personnel et les bénévoles de SPECTRUM en vue de mettre sur pied de nouveaux projets et partenariats. »

− Raj Saini, député de Kitchener-Centre

« L'équipe de SPECTRUM tient à remercier le gouvernement du Canada qui, par l'entremise du Fonds de développement des capacités communautaires LGBTQ2, nous aide à développer et à stabiliser notre organisme de manière à mieux servir les personnes LGBTQ2+ de la région de Waterloo, et nous lui en sommes infiniment reconnaissants. Notre nouvelle équipe a déjà commencé à renforcer nos capacités et nous avons hâte de vous informer de nos progrès en cours d'année. »

− Cait Glasson, présidente du conseil d'administration, SPECTRUM Waterloo Region's Rainbow Community Space

Les faits en bref

L'appel de propositions dans le cadre du Fonds de développement des capacités communautaires LGBTQ2 a été lancé le 5 mars 2020 et a pris fin le 14 mai 2020.

Le 11 février 2021, la ministre Chagger et la ministre Monsef ont annoncé l'octroi de 15 millions de dollars afin de réaliser 76 projets au Canada par l'entremise du Fonds de développement des capacités communautaires LGBTQ2.

Dans le cadre de l'intervention liée à la COVID-19, le gouvernement du Canada investit 350 millions de dollars dans le Fonds d'urgence pour l'appui communautaire pour soutenir des organismes de bienfaisance et des organismes sans but lucratif qui ont besoin d'une aide financière pour faire face à la pandémie.

Outre l'investissement de 20 millions de dollars prévu dans le budget de 2019 et visant à soutenir le renforcement des capacités et le travail communautaire des organismes canadiens LGBTQ2, le gouvernement du Canada a aussi procédé aux investissements suivants:

Affaires mondiales Canada a annoncé l'octroi de plus de 30 millions de dollars pour améliorer la situation socioéconomique des personnes LGBTQI dans les pays en développement;

a annoncé l'octroi de plus de 30 millions de dollars pour améliorer la situation socioéconomique des personnes LGBTQI dans les pays en développement; La Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme comprend des investissements majeurs pour soutenir des festivals de la fierté partout au Canada ;

; Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a annoncé un soutien accru pour les réfugiés LGBTQI qui fuient la violence et la persécution par l'entremise du Rainbow Refugee Assistance Partnership;

a annoncé un soutien accru pour les réfugiés LGBTQI qui fuient la violence et la persécution par l'entremise du Rainbow Refugee Assistance Partnership; Patrimoine canadien a réservé deux millions de dollars sur deux ans dans le programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine en vue de soutenir des rendez-vous de la fierté et LGBTQ2.

Le 27 novembre 2020, en guise de première étape vers le tout premier Plan d'action fédéral LGBTQ2, la ministre Bardish Chagger a annoncé le lancement du processus de mobilisation publique. Diverses activités de mobilisation aident le gouvernement du Canada à mieux comprendre les réalités et les expériences quotidiennes des personnes LGBTQ2 au Canada dans des domaines comme l'emploi, les soins de santé, le logement et l'itinérance et la sécurité.

