Investir dans les arts, la culture et le patrimoine au Yukon English

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Patrimoine canadien

13 mars, 2026, 16:30 ET

Le gouvernement du Canada annonce des investissements de plus de 14,3 millions de dollars pour appuyer des projets artistiques, culturels et patrimoniaux au Yukon

WHITEHORSE, YT, le 13 mars 2026 /CNW/ - Le secteur des arts et de la culture joue un rôle essentiel pour renforcer la cohésion sociale et bâtir des communautés dynamiques, inclusives et résilientes partout dans le Nord canadien.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a annoncé un investissement de plus de 14,3 millions de dollars pour appuyer les arts, la culture, les langues officielles et les organismes de langues autochtones aux quatre coins du Yukon. Le ministre Miller était accompagné de Brendan Hanley, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et député du Yukon.

Ces investissements soutiennent 30 organismes qui préservent et favorisent la diversité linguistique, défendent les talents canadiens, font la promotion du journalisme local, mettent en valeur la scène culturelle florissante du Yukon, favorisent l'inclusion dans les communautés et poursuivent les efforts de réconciliation. Parmi les nombreux bénéficiaires de cet appui figurent la Première Nation Kwanlin Dün, Jazz Yukon, Les Essentielles, le magazine What's Up Yukon, le Heart of Riverdale Community Centre et la Commission des droits de la personne du Yukon. De plus amples détails se trouvent dans le document d'information ci-joint.

Ce financement témoigne d'un engagement continu envers les secteurs des arts et de la culture du Canada, grâce à des investissements nouveaux et renouvelés qui appuient les créateurs, renforcent les institutions culturelles et font en sorte que les histoires canadiennes continuent de prospérer au pays et ailleurs dans le monde.

Citations

« Les arts et la culture rassemblent les gens. Ils favorisent le dialogue et créent des occasions de raconter des histoires, d'honorer des traditions et de voir de nouvelles idées s'enraciner. En voyant de mes propres yeux la passion, la créativité et la résilience de la communauté artistique et culturelle d'ici, j'ai pris conscience du caractère unique de l'endroit. Je suis fier de ces investissements. Ils aideront les artistes, créateurs, défenseurs de la culture et conteurs du Yukon, ce qui permettra aux voix du Nord de continuer à façonner l'économie créative du Canada. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Les projets qui reçoivent aujourd'hui un financement favorisent un changement culturel durable dans tout le territoire. Le soutien qu'offre notre gouvernement permet à la créativité de s'épanouir et à nos communautés de prospérer, renforçant ainsi notre bien-être et notre identité. L'écosystème culturel du Yukon est une mosaïque vivante, dynamique, diversifiée et en constante évolution, où les artistes, les traditions et les communautés s'unissent pour créer une histoire unique qui appartient au monde entier. »

- Brendan Hanley, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et député du Yukon

« Shä̀w níthän, gunałchéesh, màhsi'cho, sógá sénlá' et tsin'įį choh au gouvernement du Canada pour son soutien à notre programme de perfectionnement linguistique Youth Today, Language Leaders Tomorrow. Dirigé par notre équipe du Yukon Native Language Centre, ce programme aide nos jeunes à apprendre, à parler et à transmettre nos langues, ce qui contribue à garder nos cultures bien vivantes et nos communautés fortes, unies et dynamiques pour les générations à venir. Ce programme nous permet aussi de jeter un pont vers l'avenir en soutenant la prochaine génération d'enseignants qui parlent couramment nos langues et qui guideront l'apprentissage de ces langues dans nos foyers, nos nids linguistiques, nos écoles et nos communautés et dans l'ensemble de nos territoires traditionnels. »

- Grand chef Math'ieya Alatini, Conseil des Premières Nations du Yukon

« L'investissement continu de Patrimoine canadien renforce les communautés où les arts font partie intégrante de la vie civique. Nous vivons une période dynamique en ce qui concerne la culture et les programmes, et cet engagement donne au secteur la confiance nécessaire pour s'adapter, rêver et innover.

- Casey Prescott, directeur général, Centre des arts du Yukon

« Patrimoine canadien est un partenaire estimé, éprouvé et fidèle dans le domaine des arts. Le Fonds du Canada pour la présentation des arts continue d'alimenter la créativité de Jazz Yukon, ce qui nous permet de mettre en valeur des artistes canadiens et yukonnais dans les domaines du jazz, du blues, de l'improvisation, du jazz fusion, de la musique contemporaine et des musiques du monde. Grâce à ce financement, Jazz Yukon peut continuer à présenter et à produire des activités et des rencontres qui suscitent la participation du public. Le soutien de Patrimoine canadien a permis à notre équipe et à nos partenaires du secteur des arts et de la culture d'avoir des rêves et de les réaliser, autrement dit de transformer des idées en spectacles qui rassemblent les communautés autour de la musique. »

- Duncan Sinclair, président et directeur artistique, Jazz Yukon

Les faits en bref

Le programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine permet d'offrir plus d'occasions aux artistes et artisans locaux; aux interprètes et aux spécialistes du patrimoine local; et aux porteurs de culture des Premières Nations, des Inuit et des Métis de s'engager dans leur communauté dans le cadre de festivals, d'activités et de projets. Il permet aussi aux groupes locaux de célébrer l'histoire et le patrimoine de leur région.

Le Fonds du Canada pour la présentation des arts fournit une aide financière aux organismes qui présentent des festivals artistiques ou des saisons de spectacles professionnels. Il appuie également les organismes qui financent les diffuseurs artistiques.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif. Le Fonds appuie des projets de rénovation ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la planification, la conception et la réalisation d'études de faisabilité reliées aux espaces culturels voués aux arts et au patrimoine.

Le Fonds du Canada pour les périodiques offre une aide financière aux magazines imprimés, journaux communautaires (non quotidiens) imprimés et périodiques numériques canadiens pour qu'ils soient en mesure de surmonter les désavantages du marché et de continuer à publier le contenu que le public canadien veut lire.

Le programme Commémoration Canada donne un appui financier à des projets ayant pour but de commémorer des personnages historiques, des lieux, des réalisations et des événements marquants à l'échelle nationale. Son volet Journée nationale de la vérité et de la réconciliation fournit du financement aux bénéficiaires admissibles pour la présentation d'activités visant à sensibiliser le public et à commémorer la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.

Le Programme des langues autochtones a comme objectif de soutenir les efforts des peuples autochtones en vue de se réapproprier, de revitaliser, de maintenir et de renforcer leurs langues.

Le Programme d'aide aux musées appuie les organismes et les travailleurs du patrimoine dans le but de préserver et de présenter des collections patrimoniales. Le programme favorise la préservation du patrimoine culturel autochtone et facilite l'accès aux collections patrimoniales pour tous les Canadiens et Canadiennes. Il favorise également l'essor des connaissances, des compétences et des pratiques professionnelles liées aux principales fonctions des musées.

Le Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme appuie le mandat du ministère du Patrimoine  canadien en mettant à profit la force du Canada en tant que société diversifiée et inclusive. L'Appel anti-haine finance des activités communautaires qui s'attaquent au racisme systémique, à la discrimination ou à la haine en apportant des changements durables pour promouvoir la valeur de la diversité et favoriser l'inclusion et le sentiment d'appartenance au Canada.

Les programmes d'appui aux langues officielles ont pour but de favoriser l'épanouissement des communautés francophones et anglophones qui vivent en situation minoritaire, ainsi que de promouvoir le français et l'anglais dans la société canadienne. Son volet Vie communautaire offre aux communautés de langue officielle en situation minoritaire l'accès, dans leur langue, aux services et aux infrastructures communautaires dont elles ont besoin pour s'épanouir. Quant au Volet Éducation dans la langue de la minorité, il vise à aider les gouvernements provinciaux et territoriaux à offrir de l'enseignement dans la langue de la communauté de langue officielle en situation minoritaire.

Produits connexes

Document d'information : Investir dans les arts, la culture et le patrimoine au Yukon

Liens connexes 

Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine 

Fonds du Canada pour la présentation des arts

Fonds du Canada pour les espaces culturels

Fonds du Canada pour les périodiques

Commémoration Canada

Programme des langues autochtones

Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme

Programme d'aide aux musées

Programmes d'appui aux langues officielles

Document d'information : Investir dans les arts, la culture et le patrimoine au Yukon

WHITEHORSE, le 13 mars 2026

Le gouvernement du Canada investit plus de 14,3 millions de dollars pour soutenir les communautés du Yukon et mettre en valeur les langues autochtones, les arts, la culture, le patrimoine et le secteur créatif. Les fonds permettront également de renforcer les secteurs du journalisme et de l'édition, de promouvoir les langues officielles, de faire progresser les efforts de vérité et de réconciliation, et de soutenir l'éducation contre la haine. L'investissement sera alloué à un large éventail de projets locaux et d'organismes de tout le territoire.

Liste des organismes ayant bénéficié d'un soutien

Région

 

Bénéficiaire

Projet

Programme

Somme allouée

Année

Beaver Creek

Première Nation de White River

Première Nation de White River - Indigenous Language & Cultural Program

Programme des langues autochtones

1 457 140 $

2025-2029

Carcross, Dawson, Haines Junction, Watson Lake, Whitehorse

Commission des droits de la personne du Yukon

Northern Lights: Community-Based Anti-Hate Education for the Yukon's Urban and Rural Youth

 Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme

115 695 $

2026-2029

Carmacks

Première Nation Little Salmon/Carmacks

LS/CFN Cultural Centre

Fonds du Canada pour les espaces culturels

400 000 $

2025-2026

Dawson

Dawson City Arts Society

KIAC Performing Arts Series

Fonds du Canada pour la présentation des arts

56 550 $

2025-2028

Dawson

Dawson City Arts Society

Yukon Riverside Arts Festival

Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine

26 900 $

2025-2027

Dawson

Dawson City Music Festival Association

2026 & 2027 Dawson City Music Festival and Year-Round Presenting

Fonds du Canada pour la présentation des arts

60 000 $

2026-2028

Dawson

Tr'ondëk Hwëch'in

Truth and Reconciliation Awareness Day

Commémoration Canada

6 700 $

2025-2026

Pelly Crossing

Première Nation Selkirk

Bringing Back our Culture

Commémoration Canada

6 700 $

2025-2026

Ross River

Ross River Dena Council

Reclaim and Reconnect

 

Commémoration Canada

5 000 $

2025-2026

Ross River

Ross River Dena Council

Voices of the Land: Kaska Stories Through Film

Programme des langues autochtones

1 969 940 $

2025-2030

Teslin

Teslin Historical and Museum Society

Public Programming Policy and Exhibit Policy

Programme d'aide aux musées

31 500 $

2025-2027

Watson Lake

Liard Aboriginal Women's Society

We work together so our language is strong

Programme des langues autochtones

2 419 930 $

2025-2030

Watson Lake

Première Nation de Liard

Guzagi Gutie Sudzeneh'in - We Are Looking After Our Language

Programme des langues autochtones

1 092 855 $

2025-2028

Whitehorse

536376 Yukon inc.

What's Up Yukon

Fonds du Canada pour les périodiques

36 167 $

2025-2026

 

Whitehorse

Association franco-yukonnaise

Programmation 2025-2028

Programmes d'appui aux langues officielles

2 449 590 $

2025-2028

Whitehorse

Association franco-yukonnaise - L'Aurore boréale

L'Aurore boréale

Fonds du Canada pour les périodiques

89 185 $

2025-2026

Whitehorse

Blue Feather Musical Society

Blue Feather Music Festival

Fonds du Canada pour la présentation des arts

30 000 $

2025-2026

Whitehorse

Conseil des Premières Nations du Yukon

Youth Today, Language Leaders Tomorrow

Programme des langues autochtones

2 136 634 $

2025-2029

Whitehorse

Gwaandak Theatre Society

Awaken Festival

Fonds du Canada pour la présentation des arts

115 000 $

2025-2028

Whitehorse

Harper Street Publishing inc.

Yukon, North of Ordinary

Fonds du Canada pour les périodiques

45 930 $

2025-2026

Whitehorse

Heart of Riverdale Community Centre

Cypherfest Streetdance and Music Festival 2025

Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine

20 800 $

2025-2026

Whitehorse

Jazz Yukon

Jazz on the Wing

 

Fonds du Canada pour la présentation des arts

142 740 $

2023-2027

Whitehorse

Kwanlin Dün Cultural Society

Kwanlin Dün Knowledge Keeping Media Collection for Cultural Practices

Programme d'aide aux musées

388 726 $

2023-2026

Whitehorse

Première Nation Kwanlin Dün

Foundations for Collections Management System de la Première Nation Kwanlin Dün

Programme d'aide aux musées

75 000 $

2025-2026

Whitehorse

Première Nation Kwanlin Dün

Honouring Our Survivors 2025

Commémoration Canada

6 700 $

2025-2026

Whitehorse

Les Essentielles

Programmation 2024-2027

Programmes d'appui aux langues officielles

313 875 $

2024-2027

Whitehorse

Nakai Theatre Ensemble (Pivot Theatre Yukon Society)

Nakai Presents

Fonds du Canada pour la présentation des arts

27 000 $

2025-2027

Whitehorse

Société hôte des Jeux d'hiver de l'Arctique 2026 à Whitehorse

Spectacles pop-up

Fonds du Canada pour la présentation des arts

65 000 $

2025-2026

Whitehorse

Whitehorse Concerts

Exploring Classical Music

Fonds du Canada pour la présentation des arts

54 000 $

2023-2026

Whitehorse

Yukon Aboriginal Women's Council

NDTR Community Events: Capacity Building

Commémoration Canada

10 000 $

2025-2026

Whitehorse

Centre des arts du Yukon

Summit Pre-Planning Period

Presenter Summit Phase 2 and Phase 3

Multidisciplinary Performing Arts Programming

Fonds du Canada pour la présentation des arts

448 100 $

2024-2028

Whitehorse

Yukon Film Society

Yukon Theatre Capital Upgrades

Fonds du Canada pour les espaces culturels

189 654 $

2024-2026

Whitehorse

Yukon Sourdough Rendezvous Society

Yukon Rendezvous Festival

Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine

14 800 $

2025-2026

 

Liens connexes

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SOURCE Patrimoine canadien

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