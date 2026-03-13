Investir dans les arts, la culture et le patrimoine au Yukon

Le gouvernement du Canada annonce des investissements de plus de 14,3 millions de dollars pour appuyer des projets artistiques, culturels et patrimoniaux au Yukon

WHITEHORSE, YT, le 13 mars 2026 /CNW/ - Le secteur des arts et de la culture joue un rôle essentiel pour renforcer la cohésion sociale et bâtir des communautés dynamiques, inclusives et résilientes partout dans le Nord canadien.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a annoncé un investissement de plus de 14,3 millions de dollars pour appuyer les arts, la culture, les langues officielles et les organismes de langues autochtones aux quatre coins du Yukon. Le ministre Miller était accompagné de Brendan Hanley, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et député du Yukon.

Ces investissements soutiennent 30 organismes qui préservent et favorisent la diversité linguistique, défendent les talents canadiens, font la promotion du journalisme local, mettent en valeur la scène culturelle florissante du Yukon, favorisent l'inclusion dans les communautés et poursuivent les efforts de réconciliation. Parmi les nombreux bénéficiaires de cet appui figurent la Première Nation Kwanlin Dün, Jazz Yukon, Les Essentielles, le magazine What's Up Yukon, le Heart of Riverdale Community Centre et la Commission des droits de la personne du Yukon. De plus amples détails se trouvent dans le document d'information ci-joint.

Ce financement témoigne d'un engagement continu envers les secteurs des arts et de la culture du Canada, grâce à des investissements nouveaux et renouvelés qui appuient les créateurs, renforcent les institutions culturelles et font en sorte que les histoires canadiennes continuent de prospérer au pays et ailleurs dans le monde.

Citations

« Les arts et la culture rassemblent les gens. Ils favorisent le dialogue et créent des occasions de raconter des histoires, d'honorer des traditions et de voir de nouvelles idées s'enraciner. En voyant de mes propres yeux la passion, la créativité et la résilience de la communauté artistique et culturelle d'ici, j'ai pris conscience du caractère unique de l'endroit. Je suis fier de ces investissements. Ils aideront les artistes, créateurs, défenseurs de la culture et conteurs du Yukon, ce qui permettra aux voix du Nord de continuer à façonner l'économie créative du Canada. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Les projets qui reçoivent aujourd'hui un financement favorisent un changement culturel durable dans tout le territoire. Le soutien qu'offre notre gouvernement permet à la créativité de s'épanouir et à nos communautés de prospérer, renforçant ainsi notre bien-être et notre identité. L'écosystème culturel du Yukon est une mosaïque vivante, dynamique, diversifiée et en constante évolution, où les artistes, les traditions et les communautés s'unissent pour créer une histoire unique qui appartient au monde entier. »

- Brendan Hanley, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et député du Yukon

« Shä̀w níthän, gunałchéesh, màhsi'cho, sógá sénlá' et tsin'įį choh au gouvernement du Canada pour son soutien à notre programme de perfectionnement linguistique Youth Today, Language Leaders Tomorrow. Dirigé par notre équipe du Yukon Native Language Centre, ce programme aide nos jeunes à apprendre, à parler et à transmettre nos langues, ce qui contribue à garder nos cultures bien vivantes et nos communautés fortes, unies et dynamiques pour les générations à venir. Ce programme nous permet aussi de jeter un pont vers l'avenir en soutenant la prochaine génération d'enseignants qui parlent couramment nos langues et qui guideront l'apprentissage de ces langues dans nos foyers, nos nids linguistiques, nos écoles et nos communautés et dans l'ensemble de nos territoires traditionnels. »

- Grand chef Math'ieya Alatini, Conseil des Premières Nations du Yukon

« L'investissement continu de Patrimoine canadien renforce les communautés où les arts font partie intégrante de la vie civique. Nous vivons une période dynamique en ce qui concerne la culture et les programmes, et cet engagement donne au secteur la confiance nécessaire pour s'adapter, rêver et innover.

- Casey Prescott, directeur général, Centre des arts du Yukon

« Patrimoine canadien est un partenaire estimé, éprouvé et fidèle dans le domaine des arts. Le Fonds du Canada pour la présentation des arts continue d'alimenter la créativité de Jazz Yukon, ce qui nous permet de mettre en valeur des artistes canadiens et yukonnais dans les domaines du jazz, du blues, de l'improvisation, du jazz fusion, de la musique contemporaine et des musiques du monde. Grâce à ce financement, Jazz Yukon peut continuer à présenter et à produire des activités et des rencontres qui suscitent la participation du public. Le soutien de Patrimoine canadien a permis à notre équipe et à nos partenaires du secteur des arts et de la culture d'avoir des rêves et de les réaliser, autrement dit de transformer des idées en spectacles qui rassemblent les communautés autour de la musique. »

- Duncan Sinclair, président et directeur artistique, Jazz Yukon

Les faits en bref

Le programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine permet d'offrir plus d'occasions aux artistes et artisans locaux; aux interprètes et aux spécialistes du patrimoine local; et aux porteurs de culture des Premières Nations, des Inuit et des Métis de s'engager dans leur communauté dans le cadre de festivals, d'activités et de projets. Il permet aussi aux groupes locaux de célébrer l'histoire et le patrimoine de leur région.

Le Fonds du Canada pour la présentation des arts fournit une aide financière aux organismes qui présentent des festivals artistiques ou des saisons de spectacles professionnels. Il appuie également les organismes qui financent les diffuseurs artistiques.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif. Le Fonds appuie des projets de rénovation ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la planification, la conception et la réalisation d'études de faisabilité reliées aux espaces culturels voués aux arts et au patrimoine.

Le Fonds du Canada pour les périodiques offre une aide financière aux magazines imprimés, journaux communautaires (non quotidiens) imprimés et périodiques numériques canadiens pour qu'ils soient en mesure de surmonter les désavantages du marché et de continuer à publier le contenu que le public canadien veut lire.

Le programme Commémoration Canada donne un appui financier à des projets ayant pour but de commémorer des personnages historiques, des lieux, des réalisations et des événements marquants à l'échelle nationale. Son volet Journée nationale de la vérité et de la réconciliation fournit du financement aux bénéficiaires admissibles pour la présentation d'activités visant à sensibiliser le public et à commémorer la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.

Le Programme des langues autochtones a comme objectif de soutenir les efforts des peuples autochtones en vue de se réapproprier, de revitaliser, de maintenir et de renforcer leurs langues.

Le Programme d'aide aux musées appuie les organismes et les travailleurs du patrimoine dans le but de préserver et de présenter des collections patrimoniales. Le programme favorise la préservation du patrimoine culturel autochtone et facilite l'accès aux collections patrimoniales pour tous les Canadiens et Canadiennes. Il favorise également l'essor des connaissances, des compétences et des pratiques professionnelles liées aux principales fonctions des musées.

Le Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme appuie le mandat du ministère du Patrimoine canadien en mettant à profit la force du Canada en tant que société diversifiée et inclusive. L'Appel anti-haine finance des activités communautaires qui s'attaquent au racisme systémique, à la discrimination ou à la haine en apportant des changements durables pour promouvoir la valeur de la diversité et favoriser l'inclusion et le sentiment d'appartenance au Canada.

Les programmes d'appui aux langues officielles ont pour but de favoriser l'épanouissement des communautés francophones et anglophones qui vivent en situation minoritaire, ainsi que de promouvoir le français et l'anglais dans la société canadienne. Son volet Vie communautaire offre aux communautés de langue officielle en situation minoritaire l'accès, dans leur langue, aux services et aux infrastructures communautaires dont elles ont besoin pour s'épanouir. Quant au Volet Éducation dans la langue de la minorité, il vise à aider les gouvernements provinciaux et territoriaux à offrir de l'enseignement dans la langue de la communauté de langue officielle en situation minoritaire.

Produits connexes

Document d'information : Investir dans les arts, la culture et le patrimoine au Yukon

Liens connexes

Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine

Fonds du Canada pour la présentation des arts

Fonds du Canada pour les espaces culturels

Fonds du Canada pour les périodiques

Commémoration Canada

Programme des langues autochtones

Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme

Programme d'aide aux musées

Programmes d'appui aux langues officielles

Document d'information : Investir dans les arts, la culture et le patrimoine au Yukon

WHITEHORSE, le 13 mars 2026

Le gouvernement du Canada investit plus de 14,3 millions de dollars pour soutenir les communautés du Yukon et mettre en valeur les langues autochtones, les arts, la culture, le patrimoine et le secteur créatif. Les fonds permettront également de renforcer les secteurs du journalisme et de l'édition, de promouvoir les langues officielles, de faire progresser les efforts de vérité et de réconciliation, et de soutenir l'éducation contre la haine. L'investissement sera alloué à un large éventail de projets locaux et d'organismes de tout le territoire.

Liste des organismes ayant bénéficié d'un soutien

Région Bénéficiaire Projet Programme Somme allouée Année Beaver Creek Première Nation de White River Première Nation de White River - Indigenous Language & Cultural Program Programme des langues autochtones 1 457 140 $ 2025-2029 Carcross, Dawson, Haines Junction, Watson Lake, Whitehorse Commission des droits de la personne du Yukon Northern Lights: Community-Based Anti-Hate Education for the Yukon's Urban and Rural Youth Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme 115 695 $ 2026-2029 Carmacks Première Nation Little Salmon/Carmacks LS/CFN Cultural Centre Fonds du Canada pour les espaces culturels 400 000 $ 2025-2026 Dawson Dawson City Arts Society KIAC Performing Arts Series Fonds du Canada pour la présentation des arts 56 550 $ 2025-2028 Dawson Dawson City Arts Society Yukon Riverside Arts Festival Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine 26 900 $ 2025-2027 Dawson Dawson City Music Festival Association 2026 & 2027 Dawson City Music Festival and Year-Round Presenting Fonds du Canada pour la présentation des arts 60 000 $ 2026-2028 Dawson Tr'ondëk Hwëch'in Truth and Reconciliation Awareness Day Commémoration Canada 6 700 $ 2025-2026 Pelly Crossing Première Nation Selkirk Bringing Back our Culture Commémoration Canada 6 700 $ 2025-2026 Ross River Ross River Dena Council Reclaim and Reconnect Commémoration Canada 5 000 $ 2025-2026 Ross River Ross River Dena Council Voices of the Land: Kaska Stories Through Film Programme des langues autochtones 1 969 940 $ 2025-2030 Teslin Teslin Historical and Museum Society Public Programming Policy and Exhibit Policy Programme d'aide aux musées 31 500 $ 2025-2027 Watson Lake Liard Aboriginal Women's Society We work together so our language is strong Programme des langues autochtones 2 419 930 $ 2025-2030 Watson Lake Première Nation de Liard Guzagi Gutie Sudzeneh'in - We Are Looking After Our Language Programme des langues autochtones 1 092 855 $ 2025-2028 Whitehorse 536376 Yukon inc. What's Up Yukon Fonds du Canada pour les périodiques 36 167 $ 2025-2026 Whitehorse Association franco-yukonnaise Programmation 2025-2028 Programmes d'appui aux langues officielles 2 449 590 $ 2025-2028 Whitehorse Association franco-yukonnaise - L'Aurore boréale L'Aurore boréale Fonds du Canada pour les périodiques 89 185 $ 2025-2026 Whitehorse Blue Feather Musical Society Blue Feather Music Festival Fonds du Canada pour la présentation des arts 30 000 $ 2025-2026 Whitehorse Conseil des Premières Nations du Yukon Youth Today, Language Leaders Tomorrow Programme des langues autochtones 2 136 634 $ 2025-2029 Whitehorse Gwaandak Theatre Society Awaken Festival Fonds du Canada pour la présentation des arts 115 000 $ 2025-2028 Whitehorse Harper Street Publishing inc. Yukon, North of Ordinary Fonds du Canada pour les périodiques 45 930 $ 2025-2026 Whitehorse Heart of Riverdale Community Centre Cypherfest Streetdance and Music Festival 2025 Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine 20 800 $ 2025-2026 Whitehorse Jazz Yukon Jazz on the Wing Fonds du Canada pour la présentation des arts 142 740 $ 2023-2027 Whitehorse Kwanlin Dün Cultural Society Kwanlin Dün Knowledge Keeping Media Collection for Cultural Practices Programme d'aide aux musées 388 726 $ 2023-2026 Whitehorse Première Nation Kwanlin Dün Foundations for Collections Management System de la Première Nation Kwanlin Dün Programme d'aide aux musées 75 000 $ 2025-2026 Whitehorse Première Nation Kwanlin Dün Honouring Our Survivors 2025 Commémoration Canada 6 700 $ 2025-2026 Whitehorse Les Essentielles Programmation 2024-2027 Programmes d'appui aux langues officielles 313 875 $ 2024-2027 Whitehorse Nakai Theatre Ensemble (Pivot Theatre Yukon Society) Nakai Presents Fonds du Canada pour la présentation des arts 27 000 $ 2025-2027 Whitehorse Société hôte des Jeux d'hiver de l'Arctique 2026 à Whitehorse Spectacles pop-up Fonds du Canada pour la présentation des arts 65 000 $ 2025-2026 Whitehorse Whitehorse Concerts Exploring Classical Music Fonds du Canada pour la présentation des arts 54 000 $ 2023-2026 Whitehorse Yukon Aboriginal Women's Council NDTR Community Events: Capacity Building Commémoration Canada 10 000 $ 2025-2026 Whitehorse Centre des arts du Yukon Summit Pre-Planning Period Presenter Summit Phase 2 and Phase 3 Multidisciplinary Performing Arts Programming Fonds du Canada pour la présentation des arts 448 100 $ 2024-2028 Whitehorse Yukon Film Society Yukon Theatre Capital Upgrades Fonds du Canada pour les espaces culturels 189 654 $ 2024-2026 Whitehorse Yukon Sourdough Rendezvous Society Yukon Rendezvous Festival Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine 14 800 $ 2025-2026

Liens connexes

Investir dans les arts, la culture et le patrimoine au Yukon

SOURCE Patrimoine canadien

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec :Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine [email protected]