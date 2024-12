Investir dans le transport en commun dans des régions rurales de la Nouvelle-Écosse

NEW GLASGOW, NS, le 12 déc. 2024 /CNW/ - Le gouvernement fédéral investit plus de 2,7 millions de dollars dans 12 projets de transport en commun dans des régions rurales de la Nouvelle-Écosse dans le cadre du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural (FSTCR).

Pour Pictou County Transit, le ministre Sean Fraser et la mairesse Nancy Dicks ont annoncé 136 761 $ pour acheter un véhicule qui permettra d'étendre ses services à Trenton, Westville et Pictou, ainsi qu'à la Première Nation de Pictou Landing. Les 12 autres projets comprennent diverses améliorations aux services de transport en commun en milieu rural, de nouveaux véhicules et des infrastructures de soutien, des abribus et des arrêts d'autobus, ainsi que des infrastructures de recharge pour les véhicules à zéro émission.

Le ministre Fraser a aussi annoncé plus de 1,2 million de dollars de financement de base dans le cadre du Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC) pour la Pictou County Transit Authority et la Municipalité de Bridgewater. Ce financement, qui sera versé sur une période dix ans, soit de 2026 à 2036, permettra d'apporter d'importantes améliorations au réseau de transport en commun de Pictou et de Bridgewater. Ce financement est conditionnel à la présentation d'un plan d'immobilisations par ces collectivités et à la signature d'une entente de financement.

Finalement, il a souligné que de nouvelles possibilités de financement sont maintenant disponibles pour les collectivités à travers le pays dans le cadre des volets Projets d'immobilisations du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural et du Fonds pour le transport actif. Plus de détails sur ces volets se retrouvent dans les liens plus bas.

« Le transport en commun est un élément inestimable de la vie des gens. L'annonce d'aujourd'hui est un exemple des investissements que nous effectuons pour améliorer les services existants tout en plannifiant pour les besoins futurs de nos collectivités, ici chez nous, en Nouvelle-Écosse. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La PCT Authority est très heureuse et reconnaissante de recevoir un financement pour l'achat d'une fourgonnette, qui lui permettra d'étendre ses services à d'autres collectivités du comté de Pictou. Le financement opérationnel permettra d'assurer la durabilité de ce développement pendant de nombreuses années. Dès le départ, l'objectif de PCT était d'étendre ce service très important aux collectivités voisines. »

Madame Nancy Dicks, mairesse de la ville de New Glasgow et présidente de Pictou County Transit Authority

Investir dans le transport en commun dans des régions rurales de la Nouvelle-Écosse

Renseignements sur le projet :

Lieu Nom du projet Détails du projet Financement fédéral Autre financement Amherst, Cumberland Achat de véhicules pour un service porte-à-porte et sur demande dans le comté de Cumberland Achat de 2 mini-fourgonnettes hybrides à ajouter à la flotte existante de 4 véhicules pour fournir un transport public porte-à-porte pré-réservé dans le comté de Cumberland, ainsi que dans les communautés situées près de la frontière entre la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick dans le sud du Nouveau-Brunswick. 128 989 $ 0 $ Argyle, Yarmouth Achat d'un véhicule pour un service porte à porte pré-réservé dans la municipalité du district d'Argyle, comté de Yarmouth Achat d'une fourgonnette de 9 passagers accessible aux fauteuils roulants, d'un véhicule hybride rechargeable de taille moyenne et de deux stations de recharge pour fournir des services de transport municipal spécialisés aux citoyens de la municipalité d'Argyle, dans le comté de Yarmouth. 191 641 $ 0 $ Barrington, Clark's Harbour, Lockeport, Shelburne Achat de véhicules pour un service sur demande, porte-à-porte et accessible en fauteuil roulant pour les résidents du comté de Shelburne Achat de 4 véhicules (1 électrique, 2 hybrides et 1 à essence) pour étendre les services de transport de la Sou'West Transit Association (services pré-réservés, porte-à-porte et accessibles aux fauteuils roulants) dans le comté de Shelburne. 453 915 $ 2 584 $ Bridgewater, Chester, Lunenburg, Mahone Bay Achat de véhicules pour étendre les services sur demande dans la municipalité du district de Chester Achat de 2 véhicules supplémentaires pour soutenir et étendre les services de transport à la demande existants dans la municipalité du district de Chester, pour que les membres de la communauté puissent mener à bien leurs activités quotidiennes. 227 338 $ 7 607 $ Bridgewater Construction de deux abribus pour les usagers des transport en commun à Bridgewater Construction de deux abribus pour améliorer le confort et la protection des usagers aux arrêts de bus très fréquentés de Bridgewater. 32 160 $ 6 030 $ Clare, Digby Achat de véhicules pour étendre l'itinéraire fixe et les services accessibles porte-à-porte pré-réservés dans le comté de Digby Achat de 5 véhicules pour étendre les services existants d'accès aux fauteuils roulants à itinéraire fixe et porte-à-porte pré-réservés dans le comté de Digby. 455 881 $* 0 $ Colchester, Stewiacke, Truro Achat de véhicules pour étendre la solution de transport en commun rural desservant le comté de Colchester Achat d'un autobus à essence de 18 passagers, une fourgonnette à essence de 9 passagers et deux fourgonnettes hybrides pour fournir des services de transport en commun quotidiens (services réservés à l'avance et d'accessibilité porte-à-porte) dans le comté de Colchester et un transport médical vers New Glasgow et Halifax. 616 959 $ 0 $ Municipalité régionale d'Halifax Achat de véhicules pour étendre les services sur demande dans la région de St. Margaret's Bay Achat de 3 véhicules hybrides (une fourgonnette et 2 VUS) pour étendre les services de transport rural porte-à-porte existants dans la région de St. Margaret's Bay de la Municipalité régionale d'Halifax (MRH) au profit des résidents locaux, y compris les personnes âgées et les jeunes et aidez-les à se connecter aux lignes de bus MRH. 144 526 $ 0 $ Municipalité régionale d'Halifax Achats pour soutenir le transport en commun à Eastern Shore et à Musquodoboit Valley Achat de deux véhicules hybrides (une fourgonnette accessible aux fauteuils roulants et une fourgonnette) afin d'assurer le transport en commun dans les communautés situées entre East Ship Harbour et Ecum Secum le long de Eastern Shore et de Musquodoboit Valley. 132 296 $* 0 $ Neil's Harbour, Victoria Achat de trois véhicules pour un service porte-à-porte réservé à l'avance à l'intérieur et à l'extérieur de la municipalité du comté de Victoria Achat de deux véhicules hybrides et un véhicule électrique pour étendre le service de transport à distance dans la municipalité du comté de Victoria, afin de permettre aux gens de mener à bien leurs activités quotidiennes. 133 867 $ 7 536 $ Pictou, Trenton, Westville Achat d'un véhicule pour les services de transport en commun dans les communautés de Trenton, Westville, Pictou et de la Première Nation de Pictou Landing Achat d'une fourgonnette de 10 places pour les services de transport en commun dans les communautés de Trenton, Westville, Pictou et les Premières nations de Pictou Landing. 136 761 $ 34 191 $ Yarmouth Construction des abribus et des infrastructures de soutien pour accroître l'accessibilité et la sécurité des résidents de la ville de Yarmouth Construction de cinq abris de bus et de plaques d'abris pour améliorer l'accessibilité et la sécurité des résidents, y compris les personnes souffrant de handicaps physiques et visuels, dans la ville de Yarmouth. 120 000 $* 24 500 $

*Le financement fédéral est conditionnel à la signature d'ententes de financement/contribution.

Faits en bref

Sur une période de dix ans, la Pictou County Transit Authority recevra 717 030 $ et la Municipalité de Bridgewater recevra 486 040 $ dans le cadre du Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC).

la Municipalité de recevra 486 040 $ dans le cadre du Fonds pour le transport en commun du (FTCC). Le FTCC est le plus important investissement dans le transport en commun de l'histoire du Canada . Il s'appuie sur le succès des fonds pour le transport en commun existants, soit le Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural, le Fonds pour le transport en commun à zéro émission et le Fonds pour le transport actif :

. Il s'appuie sur le succès des fonds pour le transport en commun existants, soit le Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural, le Fonds pour le transport en commun à zéro émission et le Fonds pour le transport actif : Le volet Projets d'immobilisations du Fonds pour le transport actif sera ouvert à compter du 12 décembre 2024.

Le volet Projets d'immobilisations du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural sera ouvert à compter du 16 décembre 2024.

Afin de soutenir la première Stratégie nationale de transport actif du Canada , le Fonds pour le transport actif prévoit 400 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2021, pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables.

, le Fonds pour le transport actif prévoit 400 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2021, pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables. Le FSTCR permet d'aider les Canadiens vivant dans des régions rurales et éloignées à se déplacer plus facilement au sein de leurs collectivités. Il soutient le développement de solutions de transport en commun en milieu rural, y compris de nouveaux modèles de services de transport en commun qui pourraient être reproduits ou élargis.

Depuis 2015, le gouvernement fédéral a engagé plus de 30 milliards de dollars pour des projets de transport en commun et de transport actif. Ces investissements historiques ont permis la réalisation de près de 2 000 projets dans tout le pays.

Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés et de renforcer les économies locales.

