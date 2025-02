COLDBROOK, NS, le 27 févr. 2025 /CNW/ - Les résidents de la Municipalité du comté de Kings bénéficieront d'un meilleur accès au transport actif grâce à un investissement de plus de 500 000 $ des administrations fédérale et municipale. Cette annonce a été faite par le député Kody Blois et le maire Dave Corkum.

Cet investissement permettra d'améliorer les points de départ et d'accès au sentier Harvest Moon. On améliorera plus particulièrement les itinéraires de transport actif vers les écoles, les employeurs, les secteurs résidentiels, les restaurants, les établissements de soins de santé et d'autres services. Les autres projets de transport actif qui seront réalisés dans la région comprennent la réalisation de trois études sur l'aménagement d'itinéraires sûrs vers les écoles, l'augmentation du nombre d'options de transport actif dans la région et l'amélioration de l'accès au transport actif sur le pont Kingston/Greenwood. Enfin, on améliorera la signalisation désignant les voies cyclables sur les 62 km de routes à chaussée partagée dans la région.

Ces projets permettront d'offrir aux résidents des communautés rurales davantage d'options de transport actif.

Citations

« Augmenter le nombre d'options de transport actif dans la municipalité du comté de Kings signifie que davantage de personnes pourront se rendre à pied en toute sécurité vers un plus grand nombre de destinations dans leur communauté, ce qui leur permettra de moins utiliser leur véhicule. Offrir des options de transport actif est l'une des façons dont le gouvernement fédéral réduit notre empreinte carbone dans les communautés du Canada. »

Kody Blois, député de Kings-Hants, au nom de l'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La Municipalité du comté de Kings remercie le gouvernement du Canada pour son investissement dans l'amélioration du transport actif dans le comté de Kings. Ce financement permettra d'aménager des points d'accès nouveaux et améliorés, de créer des itinéraires plus sûrs et d'établir des raccordements stratégiques au sein d'un réseau de transport actif en pleine croissance, dont le populaire sentier Harvest Moon constitue une porte d'entrée vers les écoles, les sites récréatifs, les secteurs commerciaux, les restaurants et les carrefours communautaires. »

Dave Corkum, maire de la municipalité du comté de Kings

Produits connexes

Document d'information : Investir dans le transport actif dans les communautés rurales

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 333 570 $ dans ces projets dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA), et la contribution de la Municipalité du comté de Kings s'élève à 168 280 $.

Le transport actif fait référence au mouvement des personnes ou des marchandises assuré par l'activité humaine. Cela comprend la marche, le vélo et l'utilisation d'aides à propulsion humaine ou d'aides à la mobilité hybrides, comme les fauteuils roulants, les scooters électriques, les vélos électriques, les patins à roues alignées, la raquette, les skis de fond et bien plus.

Dans le cadre du volet Projets d'immobilisations du Fonds pour le transport actif, on accepte actuellement les demandes de financement provenant de bénéficiaires autochtones admissibles, et ce, jusqu'au 9 avril 2025 . Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site Web suivant : https://logement-infrastructure.canada.ca/trans/index-fra.html.

du Fonds pour le transport actif, on accepte actuellement les demandes de financement provenant de bénéficiaires autochtones admissibles, et ce, jusqu'au . Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site Web suivant : https://logement-infrastructure.canada.ca/trans/index-fra.html. Le Fonds pour le transport actif a été lancé en 2021 en soutien à la Stratégie nationale de transport actif du Canada . Il prévoit 400 millions de dollars pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables.

. Il prévoit 400 millions de dollars pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables. Le nouveau Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année en financement permanent pour répondre aux besoins locaux de transport en commun en renforçant la planification intégrée, en améliorant l'accès au transport en commun et au transport actif, et en soutenant le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives.

(FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année en financement permanent pour répondre aux besoins locaux de transport en commun en renforçant la planification intégrée, en améliorant l'accès au transport en commun et au transport actif, et en soutenant le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives. Le FTCC soutient les investissements dans le transport en commun et le transport actif dans le cadre de trois volets : Ententes pour les régions métropolitaines, Financement de base et Financement ciblé. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada .

. Le gouvernement fédéral a également récemment lancé son nouveau Carrefour en ligne du transport actif. Il s'agit d'une page Web qui rassemble des ressources liées au transport actif, entre autres des données, des recherches, des politiques, des histoires de réussite sur des projets situés dans tout le Canada et de l'information sur les investissements du gouvernement fédéral dans le transport actif.

et de l'information sur les investissements du gouvernement fédéral dans le transport actif. Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés et de renforcer les économies locales.

Le financement fédéral est conditionnel à la signature de l'entente de contribution.

Liens connexes

Le Fonds pour le transport actif

https://logement-infrastructure.canada.ca/trans/index-fra.html

Stratégie nationale de transport actif

https://logement-infrastructure.canada.ca/trans/active-strat-actif-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Sofia Ouslis, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Ashley Thompson, Spécialiste des communications, Municipalité du comté de Kings, 902-680-8574, [email protected]