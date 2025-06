Investir dans le secteur de la défense et de la sécurité - 3,3 M$ POUR LA PRODUCTION DE SYSTÈMES ÉLECTRO-OPTIQUES POUR LA DÉFENSE

MONTRÉAL, le 9 juin 2025 /CNW/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, et la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Christine Fréchette, annoncent l'octroi d'une somme de 3,3 millions de dollars à l'entreprise Thales Canada, active dans les secteurs de la défense, de l'aérospatiale, de la cybersécurité et du numérique.

Cet investissement permettra la réalisation d'un projet de 19,6 millions de dollars visant l'augmentation de la capacité de production de l'usine de la division optronique de l'entreprise, afin d'y ajouter de nouvelles chaînes d'assemblage de systèmes électro-optiques destinés aux militaires et aux forces de sécurité, pour des missions de surveillance et de reconnaissance. Thales Canada pourra ainsi répondre à la demande croissante de solutions optroniques. Plus de 38 emplois spécialisés seront ainsi créés.

Le projet de Thales Canada est un moteur important pour l'économie du Québec. Il vient renforcer notre position dans les chaînes d'approvisionnement mondiales du secteur de la défense et de la sécurité. En plus de consolider la présence de l'entreprise à Montréal, il va générer des retombées concrètes dans un domaine technologique de pointe. Les emplois créés vont aider à renforcer notre savoir-faire manufacturier et à garder une main-d'œuvre qualifiée ici, au Québec.

Dans le contexte économique actuel, il est plus que jamais nécessaire d'investir dans les secteurs stratégiques, comme celui de la défense et de la sécurité, pour diversifier notre économie et susciter des effets positifs sur le Québec.

« Avec l'instabilité économique mondiale et le retour des tarifs protectionnistes, il est plus que jamais essentiel de diversifier notre économie. Grâce à notre savoir-faire, le Québec peut jouer un rôle de premier plan dans les chaînes d'approvisionnement stratégiques, comme la défense. Le projet de Thales Canada est un bon exemple de cette ambition. »

François Legault, premier ministre

« Notre gouvernement est déterminé à faire valoir rapidement le savoir-faire québécois dans le secteur de la défense et de la sécurité, et nos efforts en ce sens portent déjà leurs fruits. Le projet de Thales Canada est porteur pour la croissance et la diversification de notre savoir-faire québécois en optronique, ce qui renforcera notre position sur ce marché. Je suis convaincue qu'il fera rayonner notre expertise en matière de défense et de sécurité à travers le monde. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Thales Canada conçoit des produits hautement technologiques qui reposent sur l'innovation. Sa présence dans la métropole contribue au rayonnement de notre ingéniosité et au dynamisme de notre milieu industriel, notamment en aérospatiale. Je me réjouis de l'appui du gouvernement du Québec à son projet dans le secteur de la défense et de la sécurité, qui accroîtra la notoriété de Montréal dans ce domaine d'avenir. »

Karine Boivin Roy, députée d'Anjou-Louis-Riel, adjointe gouvernementale à la ministre de l'Emploi et adjointe gouvernementale à la ministre responsable de la Métropole

« Cet investissement représente non seulement une étape majeure pour Thales, mais aussi pour l'économie manufacturière avancée du Québec. Cela nous permet de conserver une expertise de premier plan au Canada, de créer des emplois bien rémunérés et de renforcer le leadership du Canada en optronique pour les soldats et les véhicules. »

Manny Maes, directeur général de l'optronique, Thales Canada

Faits saillants :

L'aide financière provient du programme ESSOR, administré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement.

Thales Canada est une filiale de la multinationale française Thales. Sa division optronique, implantée au Québec depuis 1994, se spécialise dans la production de technologies avancées en optronique, en mettant l'accent sur la sécurité et la surveillance.

L'optronique est une discipline combinant l'optique et l'électronique pour créer des systèmes avancés qui reposent sur la détection et le traitement d'informations optiques. Elle englobe des technologies telles que les jumelles thermiques et nocturnes et les systèmes de détection infrarouge. Elle est utilisée dans les domaines militaire, civil et médical.

