WINDSOR, ON, le 11 juill. 2024 /CNW/ - La Ville de Windsor va améliorer son réseau de transport en commun grâce à un investissement conjoint fédéral-provincial-municipal de plus de 117 millions de dollars.

Cet investissement a été annoncé aujourd'hui par le député Irek Kusmierczyk, le député Andrew Dowie, le député Anthony Leardi, et le directeur général de Transit Windsor, Tyson Cragg.

Les travaux qui seront effectués comprennent notamment l'amélioration d'arrêts et de terminaux d'autobus, l'adoption de nouvelles technologies, ainsi que l'élargissement du parc de véhicules.

Cet investissement permettra également à la Ville d'acheter de nouveaux autobus électriques hybrides et d'éliminer progressivement les vieux autobus diesel.

Vous trouverez des renseignements détaillés sur les projets financés dans le document d'information ci-joint.

Citations

« C'est l'investissement fédéral le plus important jamais effectué dans le réseau de transport en commun de Windsor et il arrive au moment le plus crucial, c'est-à-dire au moment où la demande augmente parce que notre collectivité est en pleine croissance. Je parle régulièrement à des personnes âgées, à des étudiants, à des travailleurs et à des propriétaires d'entreprise qui me disent que des services de transport en commun fiables sont essentiels à leur vie quotidienne. Vous voyez notre gouvernement fédéral faire des investissements historiques dans un réseau de transport en commun moderne à Windsor, un nouveau pont et une nouvelle usine de batteries qui, ensemble, permettront d'améliorer les options de déplacement pour les membres de notre collectivité. »

Irek Kusmierczyk, secrétaire parlementaire du ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles,et député de Windsor--Tecumseh, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Sous la direction du premier ministre Ford, l'Ontario est en train de procéder au plus grand élargissement de réseaux de transport en commun en Amérique du Nord. Grâce à ces travaux, nous nous assurons que les collectivités de notre province disposeront de services rapides et fiables pour les générations à venir. L'investissement annoncé aujourd'hui permettra d'améliorer et de moderniser le transport en commun à Windsor, ce qui aidera davantage de travailleurs et de familles à se rendre là où ils doivent aller, au moment où ils doivent y aller. »

Prabmeet Sarkaria, ministre des Transports de l'Ontario

« Transit Windsor lève les obstacles au transport pour des milliers de résidents de Windsor. L'investissement provincial annoncé aujourd'hui reflète l'étroite collaboration que le gouvernement de l'Ontario entretient avec la Ville de Windsor et le gouvernement du Canada pour offrir des options de transport aux résidents de Windsor et de Tecumseh. »

Andrew Dowie, député provincial, Windsor-Tecumseh

« Les améliorations qui seront apportées au réseau d'autobus de Windsor aideront les étudiants à se rendre en classe et les travailleurs à se rendre au travail. Elles s'inscrivent dans le cadre de l'investissement de près de 70 milliards de dollars qu'effectue notre gouvernement pour améliorer le transport en commun et soutenir la croissance économique dans les collectivités de l'Ontario au cours des dix prochaines années. »

Anthony Leardi, député provincial, Essex

« Le transport en commun est manifestement reconnu comme étant une nécessité et un moteur économique essentiel par les trois ordres de gouvernement, et ces investissements contribueront grandement à améliorer l'expérience de nos usagers. Nous sommes ravis de souligner ce partenariat aujourd'hui, qui nous permettra notamment d'agrandir et de relocaliser des terminaux de transport en commun, ainsi que de rénover notre garage principal où notre formidable personnel assure la circulation fluide des autobus. »

Kieran McKenzie, conseiller municipal et membre du conseil d'administration de Transit Windsor

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 45 527 116 $ dans 10 projets de transport en commun dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Le gouvernement de l' Ontario fournit 37 935 470 $ et la contribution de la Ville de Windsor s'élève à 34 315 651 $.

. Le gouvernement de l' fournit 37 935 470 $ et la contribution de la s'élève à 34 315 651 $. Ce volet appuie la construction, le développement et l'amélioration de réseaux de transport en commun urbains et ruraux.

L' Ontario investira près de 70 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie pour développer les réseaux de transport en commun. La province investit également 50 millions de dollars dans la construction d'un nouvel échangeur à l'intersection du chemin Banwell et de l'autoroute E.C. Row. L'échangeur Banwell améliorera l'accès à la première usine de batteries pour véhicules électriques du Canada , en plus de soutenir les entreprises de la chaîne d'approvisionnement à Windsor et le nouvel hôpital de Windsor- Essex .

investira près de 70 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie pour développer les réseaux de transport en commun. La province investit également 50 millions de dollars dans la construction d'un nouvel échangeur à l'intersection du chemin Banwell et de l'autoroute E.C. Row. L'échangeur Banwell améliorera l'accès à la première usine de batteries pour véhicules électriques du , en plus de soutenir les entreprises de la chaîne d'approvisionnement à Windsor et le nouvel hôpital de Windsor- . Les investissements dans le transport en commun aident les Canadiens à se rendre là où ils doivent aller, à créer de nouveaux emplois dans les secteurs de la construction et de la fabrication, à réduire la pollution, ainsi qu'à rendre la vie plus abordable.

Plus de 400 projets visant à améliorer le transport en commun en Ontario ont déjà été approuvés dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Le gouvernement fédéral a alloué 8,3 milliards de dollars au programme et le gouvernement provincial a engagé 7,3 milliards de dollars.

ont déjà été approuvés dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le . Le gouvernement fédéral a alloué 8,3 milliards de dollars au programme et le gouvernement provincial a engagé 7,3 milliards de dollars. Depuis 2015, le gouvernement fédéral a engagé plus de 30 milliards de dollars pour des projets de transport en commun et de transport actif. Ces investissements historiques ont permis de réaliser près de 2 000 projets dans tout le pays.

En 2021, le gouvernement fédéral a annoncé un financement important pour le transport en commun, qui comprend des milliards pour soutenir les autobus à zéro émission, les solutions de transport en commun en milieu rural, le transport actif et des projets d'envergure permettant d'accélérer le développement des grands réseaux de transport en commun urbain dont de nombreux Canadiens dépendent chaque jour. »

