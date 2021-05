Le gouvernement du Canada est fier de soutenir la Central Station Education Initiative

WELLAND, ON, le 19 mai 2021 /CNW/ - L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé aujourd'hui un investissement de 500 000 dollars sur 3 ans afin de soutenir la Central Station Education Initiative (initiative d'éducation liée à la caserne du centre-ville) qui verra à restaurer la caserne de pompiers historique du centre-ville de Welland. Le ministre Guilbeault était accompagné de Vance Badawey, député de Niagara-Centre.

Une fois que la caserne de pompiers du centre-ville de Welland aura été rénovée et transformée, la communauté aura accès à un lieu où se rassembler et se renseigner sur les arts et l'histoire. Dans la caserne, on racontera l'histoire de la lutte contre l'incendie et d'autres services offerts dans la région du Niagara, préservant ainsi notre passé pour les générations à venir. Les groupes et les personnes passionnés par les arts, la culture et l'histoire pourront aussi s'y rencontrer.

L'initiative vise, entre autres, à rénover la caserne de pompiers historique du centre-ville et à la transformer en un centre communautaire multifonctionnel où seront exposés des installations et de l'équipement d'origine ainsi que des artefacts datant de 1920. Restaurée, la caserne de pompiers abritera aussi une exposition patrimoniale sur l'histoire du bâtiment, un hall en l'honneur des premiers répondants, une aire de location pour les artistes et les groupes culturels sans but lucratif, de même qu'un espace de travail partagé novateur pour les entreprises, les artistes et les artisans.

La Central Station Education Initiative est entièrement gérée par des bénévoles qui superviseront le chantier en consultation avec la Ville et dirigeront le site après la rénovation. Se joindront aux travaux des historiens en architecture, des architectes et des entreprises en construction spécialisées dans la restauration de bâtiments patrimoniaux de la région.



Ce financement est accordé par l'entremise du volet Fonds des legs du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine, qui finance des projets d'immobilisations lancés par la communauté et destinés à une utilisation communautaire.



« Notre gouvernement est fier de soutenir la Central Station Education Initiative et son projet qui vise à restaurer la caserne de pompiers historique du centre-ville. L'initiative a pour but de raviver le riche patrimoine local de Welland tout en célébrant l'histoire de la lutte contre l'incendie ainsi que le rôle de la caserne de pompiers au fil des ans. »

− L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« C'est une chose de dire que l'on veut préserver les bâtiments patrimoniaux, c'en est une autre d'élaborer un plan pour financer cette préservation et rendre un ancien bâtiment viable pour l'ensemble de la communauté. La Central Station Education Initiative mérite tous nos remerciements pour s'être souciée de l'histoire de Welland et avoir veillé à ce que nous puissions continuer à profiter de notre caserne de pompiers centenaire en faisant en sorte que cet édifice d'une grande valeur architecturale demeure un point d'intérêt au centre-ville. Je suis très heureux que le gouvernement fédéral ait eu l'occasion de jouer un rôle dans sa préservation. Welland est plus riche grâce à la survie de ce site patrimonial. »

- Vance Badawey, député de Niagara Centre



« Au nom de la Central Station Education Initiative, je tiens à remercier le gouvernement du Canada et Patrimoine canadien de leur généreux soutien à ce projet, qui aura des retombées historiques, environnementales, culturelles et économiques pour la Ville de Welland. J'aimerais également remercier sincèrement les membres actuels et précédents du conseil d'administration de leur dévouement et de leur travail acharné au cours des cinq dernières années ainsi que de leur engagement soutenu envers ce projet. Enfin, j'aimerais remercier tous nos bénévoles, partenaires et donateurs, ainsi que tous les membres de la communauté qui ont appuyé cette initiative visant à revitaliser notre caserne de pompiers centenaire, l'un des sites patrimoniaux les plus importants de Welland, de même qu'à préserver l'histoire irremplaçable des pompiers de Welland et du Canada qu'elle abrite. »

− Nora A. Reid, présidente, Central Station Education Initiative



La Central Station Education Initiative est un organisme sans but lucratif constitué en société. Son mandat consiste à perpétuer et à enseigner l'histoire de la culture et des biens ayant trait à la lutte contre l'incendie, aux services policiers et paramédicaux ainsi qu'autres services d'urgence offerts dans la région du Niagara.

Érigée dans le style classique édouardien, la caserne de pompiers du centre-ville est l'un des rares bâtiments du genre en Amérique du Nord. Au début du 20e siècle, l'architecte a modifié le plan d'une basilique romaine classique pour y aménager, avec ingéniosité, diverses commodités pour la lutte contre l'incendie. La caserne de pompiers du centre-ville est l'une des trois principales structures patrimoniales d'importance encore présentes au centre-ville de Welland.



En 2020, c'était le 100e anniversaire de la caserne de pompiers du centre-ville, qui a été inaugurée le 17 décembre 1920.

Le volet Fonds des legs du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine offre une aide financière pour des projets d'immobilisations destinés à la communauté.

Le programme de Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine appuie des activités créées à l'intention du grand public qui célèbrent le patrimoine historique local ainsi que les artistes et artisans de la région. Ce programme permet d'offrir plus d'occasions aux artistes et artisans de la région, aux interprètes du patrimoine ou aux spécialistes et aux porteurs de culture de s'engager dans leur communauté dans le cadre de festivals, d'activités et de projets.



