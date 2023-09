TORONTO, le 11 sept. 2023 /CNW/ - Invesco Canada Ltée (« Invesco ») a annoncé aujourd'hui que, en partenariat avec Patrimoine Aviso inc. (« Aviso »), 23 de ses fonds négociés en bourse (FNB) seront désormais offerts sans commission sur Qtrade Investissement direct (Qtrade), la plateforme de courtage en ligne d'Aviso. L'annonce d'aujourd'hui renforce la relation d'Invesco et d'Aviso après le partenariat stratégique entre Invesco et Placements NEI, propriété d'Aviso, annoncé en octobre 2022.

La liste Qtrade des FNB sans commission a été soigneusement dressée afin d'offrir aux investisseurs un accès à certains FNB sans commission ni opération minimale. Les FNB inclus peuvent servir d'éléments de base à un portefeuille bien diversifié ou de moyen de prendre des positions propres à un marché. Les séries de FNB Invesco canadiennes suivantes font maintenant partie de la liste des FNB sans commission sur la plateforme Qtrade :

Symbole Nom BESG Invesco ESG Canadian Core Plus Bond ETF EQL Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF ESG Invesco S&P 500 ESG Index ETF ESGC Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF ICAE Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF ICTE Invesco S&P/TSX Composite ESG Tilt Index ETF IIAE Invesco S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF IICE Invesco S&P International Developed ESG Index ETF IITE Invesco S&P International Developed ESG Tilt Index ETF ISTE Invesco S&P 500 ESG Tilt Index ETF IUAE Invesco S&P US Dividend Aristocrats ESG Index ETF IUCE Invesco S&P US Total Market ESG Index ETF IUTE Invesco S&P US Total Market ESG Tilt Index ETF IWBE Invesco ESG Global Bond ETF IXTE Invesco S&P/TSX 60 ESG Tilt Index ETF PDC Invesco Canadian Dividend Index ETF PGL Invesco Long Term Government Bond Index ETF PZW Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF QQC Invesco NASDAQ 100 Index ETF QQCE Invesco ESG Nasdaq 100 Index ETF QQEQ Invesco NASDAQ 100 Equal Weight Index ETF QQJE Invesco ESG Nasdaq Next Gen 100 Index ETF TLV Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF

À propos d'Invesco Ltd.

Invesco Ltd. est une société de gestion de placement mondiale indépendante qui s'est donné pour mission d'offrir à ses clients une expérience de placement qui leur permettra de mieux profiter de la vie. Nos équipes de placement d'exception offrent une gamme complète de capacités de placement actives, passives et alternatives. Comptant des bureaux dans plus de 20 pays, Invesco gérait un actif de 1 500 milliards de dollars américains pour le compte de clients du monde entier au 31 juillet 2023. Pour en savoir plus, consultez le site www.invesco.com.

Invesco est une dénomination sociale enregistrée d'Invesco Canada Ltée.

InvescoMD et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce d'Invesco Holding Company Limited, utilisées sous licence.

À propos de Qtrade Investissement direct

Qtrade offre aux investisseurs autonomes un choix de plateformes pour atteindre leurs objectifs financiers. Qtrade Investissement direct figure parmi les plateformes de négociation en ligne les plus performantes au Canada, ayant obtenu plus de 24 premières places au cours des 16 dernières années dans les évaluations du secteur du courtage en ligne. Comptant plus de 20 ans d'expérience, Qtrade exerce ses activités directement auprès des consommateurs et dans le cadre de plus de 200 partenariats stratégiques avec certaines des plus grandes institutions de services financiers au Canada.

Les services de courtage en ligne sont offerts par l'intermédiaire de Qtrade Investissement direct, une division de Valeurs mobilières Credential Qtrade Inc. et Qtrade Investissement direct sont des noms commerciaux et des marques de commerce de Patrimoine Aviso.

À propos d'Aviso

Aviso est l'une des plus importantes sociétés indépendantes de gestion de patrimoine au Canada, avec un actif total de plus de 110 milliards de dollars sous administration et gestion. Aviso est le partenaire de confiance en matière de gestion de patrimoine de presque toutes les caisses de crédit canadiennes et un fournisseur de services de gestion de patrimoine de premier plan pour le secteur financier canadien.

Patrimoine Aviso inc. (« Aviso ») est une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso S.E.C., détenue à 50 % par Desjardins Holding financier inc. et à 50 % par une société en commandite qui appartient aux cinq centrales de caisses de crédit provinciales et au Groupe CUMIS limitée. Les entités suivantes sont des filiales d'Aviso : Valeurs mobilières Credential Qtrade inc. (y compris Valeurs mobilières Credential, Qtrade Investissement direct, Portefeuilles accompagnés Qtrade, Conseiller Qtrade et Services des correspondants d'Aviso), Gestion d'actif Credential inc., Services d'assurance Credential inc., Stratégies financières Credential inc. et Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. Placements NEI est une marque déposée de Northwest & Ethical Investments L.P.

Les placements dans les FNB peuvent donner lieu à des commissions, des frais de gestion et d'autres frais, et des commissions de courtages ordinaires s'appliquent aux achats et aux ventes de parts de FNB. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur. Les placements dans les FNB Invesco comportent des risques. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès d'Invesco Canada Ltée à invesco.ca.

« FTSE® est une marque de commerce de la société pertinente du London Stock Exchange Group plc et de ses entreprises de son groupe (les « sociétés du groupe LSE ») et est utilisée sous licence par une société du groupe LSE. La série d'indices FTSE RAFI® est calculée par FTSE de concert avec Research Affiliates LLC (« RA »). RAFI® » et/ou toutes autres marques de commerce, dénominations commerciales de RA et tous concepts brevetés ou dont la demande de brevet est en instance sont la propriété exclusive de RA. Aucune des sociétés du groupe LSE ni RA ne parrainent, approuvent ou font la promotion des FNB Invesco; les sociétés du groupe LSE et RA n'ont aucun lien avec eux et n'assument aucune responsabilité à l'égard de leur émission, de leur exploitation et de leurs opérations, et ne font aucune réclamation; prédiction, garantie ou déclaration quant aux résultats à obtenir des FNB Invesco et quant à la pertinence des indices pour les fins auxquelles Invesco les utilise.

L'indice Nasdaq-100MD Equal Weighted, l'indice Nasdaq-100MD, l'indice Nasdaq Next Generation 100 ESGMC et l'indice Nasdaq-100 ESGMC sont des marques déposées de Nasdaq, Inc. (qui, avec ses sociétés affiliées, sont appelées les « sociétés »), utilisé aux termes d'une licence accordée à Invesco Canada Ltée. Les sociétés ne se sont pas prononcées sur le ou les FNB Invesco quant à leur légalité ou leur caractère approprié. Le ou les FNB Invesco ne sont pas émis, approuvés, vendus ou recommandés par les sociétés. LES SOCIÉTÉS NE DONNENT AUCUNE GARANTIE ET N'ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DES FNB INVESCO.

S&P®, S&P 500® et Dividend Aristocrats® sont des marques déposées de S&P Global ou de ses sociétés affiliées (« S&P »). Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »). TSX est une marque de commerce de TSX Inc. (« TSX »). Ces marques de commerce ont fait l'objet d'une licence d'utilisation accordée à S&P Dow Jones Indices LLC ou à ses sociétés affiliées (« SPDJI ») et d'une sous-licence d'utilisation à certaines fins accordée à Invesco. Les FNB Invesco ne sont pas commandités, avalisés, vendus ou promus par SPDJI, Dow Jones, S&P, TSX et les sociétés qui leur sont affiliées. Aucune de ces parties ne fait de déclaration au sujet de la pertinence d'un placement dans ces produits ni ne se tient responsable de toute erreur, omission ou interruption des indices des FNB Invesco.

© Invesco Canada Ltée, 2023

Personne-ressource : Stephanie Diiorio, [email protected], 212 278-9037

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1434026/Invesco_Logo.jpg

SOURCE Invesco Ltd.