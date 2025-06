TORONTO, le 23 juin 2025 /CNW/ - Invesco Canada Ltée (« Invesco ») a annoncé aujourd'hui qu'elle apportera des modifications à plusieurs organismes de placement collectif.

Avec prise d'effet immédiate, Invesco Asset Management Limited (« IAML ») est nommée à titre de seul sous-conseiller du Fonds d'actions européennes BQÉ Invesco, de la Catégorie d'actions européennes BQÉ Invesco, du Fonds marchés en développement Invesco et de la Catégorie marchés en développement Invesco.

William Lam, Ian Hargreaves, Charles Bond et Matthew Pigott sont nommés à titre de gestionnaires de portefeuille du Fonds marchés en développement Invesco et de la Catégorie marchés en développement Invesco, et Justin Leverenz n'est plus un gestionnaire de portefeuille des fonds susmentionnés.

De plus, John Surplice, Martin Walker et James Rutland sont nommés à titre de gestionnaires de portefeuille du Fonds d'actions européennes BQÉ Invesco et de la Catégorie d'actions européennes BQÉ Invesco, et ils remplaceront les membres de l'équipe actuelle.

Avec prise d'effet le 30 juillet 2025 ou vers cette date, les noms des fonds Invesco énumérés dans le tableau ci-après seront modifiés.

Nom actuel du fonds Invesco Nouveau nom du fonds Invesco Fonds d'actions européennes BQÉ Invesco Fonds d'actions européennes Invesco Catégorie d'actions européennes BQÉ Invesco Catégorie d'actions européennes Invesco Fonds international de croissance Oppenheimer Invesco Fonds international de croissance Invesco Catégorie internationale de croissance Oppenheimer Invesco Catégorie internationale croissance Invesco

Les objectifs de placement de chacun des fonds ci-dessus ne changeront pas.

Au sujet d'Invesco Ltd.

Invesco Ltd. (symbole NYSE : IVZ) est une société de gestion de placement mondiale indépendante qui s'est donné pour mission d'offrir à ses clients une expérience de placement qui leur permettra de mieux profiter de la vie. Nos équipes de placement distinctives offrent une gamme complète de capacités de placement actives, passives et alternatives. Comptant des bureaux dans plus de 20 pays, Invesco gérait un actif de 1 940 milliards de dollars américains pour le compte de clients du monde entier au 31 mai 2025. Pour en savoir plus, consultez le site www.invesco.com/corporate (en anglais seulement).

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des frais peuvent être associés aux placements dans des organismes de placement collectif. Les organismes de placement collectif ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se répéter. Veuillez lire le prospectus simplifié avant d'investir. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès de votre conseiller ou d'Invesco Canada Ltée.

Invesco est une dénomination sociale enregistrée d'Invesco Canada Ltée.

InvescoMD et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce d'Invesco Holding Company Limited utilisées aux termes d'une licence.

© Invesco Canada Ltée, 2025

Personne-ressource : Matthew Chisum à [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1434026/5383583/Invesco_Logo.jpg

SOURCE Invesco Ltd.