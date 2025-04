L'innovation, la croissance et les partenariats durables consolident l'engagement d'Aviso à renforcer le pouvoir des investisseuses et investisseurs.

TORONTO, le 30 avril 2025 /CNW/ - Aviso a publié son rapport Bilan de l'année 2024, qui met en lumière une année marquée par des innovations révolutionnaires, la réalisation d'étapes stratégiques et une croissance record. En tant que chef de file canadien de confiance dans le secteur des services et des solutions de gestion de patrimoine, Aviso continue de propulser les entreprises qui renforcent le pouvoir des investisseuses et investisseurs, notamment les coopératives d'épargne et de crédit du Canada, Desjardins et Co-operators, ainsi qu'un large éventail d'organisations de services financiers indépendantes.

« En 2024, nous avons continué de transformer la façon dont les conseillères et conseillers ainsi que les investisseuses et investisseurs réussissent dans un marché en rapide évolution pour les services de gestion de patrimoine et de placement, a déclaré Bill Packham, président et chef de la direction d'Aviso. Qu'il s'agisse de nos plateformes novatrices ou de nos stratégies axées sur le développement durable, ces réalisations reflètent la force de notre vision, le dévouement de notre équipe ainsi que les partenariats collaboratifs qui alimentent notre réussite. »

« En favorisant la collaboration, nous renforçons la compétitivité et la résilience, en veillant à ce que le paysage financier canadien soit outillé pour prospérer dans un contexte de changement et d'incertitude, a poursuivi M. Packham. Notre objectif, qui consiste à propulser les entreprises qui renforcent le pouvoir des investisseuses et investisseurs, se concrétise chaque jour grâce à nos organisations partenaires, nos actionnaires et notre personnel ».

Une année riche en transformations

Cette année charnière pour Aviso a été marquée par le lancement de Financière Aviso inc., un courtier en placement à double inscription qui intègre des services de courtage en épargne collective et de courtage en valeurs mobilières. Cette évolution stratégique renforce la capacité d'Aviso à offrir des occasions de placement plus vastes dans le cadre d'une approche unifiée axée sur la clientèle.

En 2024, nous avons également introduit Espace Aviso, une plateforme de services de gestion de patrimoine de nouvelle génération conçue pour révolutionner les conseils financiers et les placements. En centralisant des technologies de pointe et des produits et services financiers complets, Espace Aviso simplifie les activités et aide les partenaires d'Aviso à poursuivre leurs ambitions en matière de croissance. Selon M. Packham, il s'agit de la « prochaine étape de notre écosystème intégré de gestion de patrimoine ».

Faits saillants du Bilan de l'année 2024 d'Aviso

Les accomplissements d'Aviso reflètent le leadership dont nous faisons preuve en façonnant l'avenir des services financiers et en assurant la valeur pour notre clientèle partout au Canada. Parmi les réussites notables indiquées dans le rapport, mentionnons les suivantes:

À la fin de l'exercice, l'actif total sous administration et sous gestion a atteint un niveau record de 145,7 milliards de dollars, soit une hausse de 20 % par rapport à l'année précédente; les ventes nettes ont augmenté de 7,6 %; et le total des revenus a crû de 11 %.

Pour la première fois, les ventes nettes du Programme d'actifs gérés, une gamme de comptes gérés séparément distribués par l'intermédiaire de Financière Aviso inc., ont dépassé 1 milliard de dollars.

Dans notre secteur d'activité institutionnelle, Partenaires des correspondants Aviso a enregistré une croissance de plus de 23 % de son actif pour l'exercice.

La cybersécurité a été renforcée à l'aide de technologies axées sur l'IA pour contrer les menaces en constante évolution.

De nouveaux fonds novateurs ont été lancés: le Fonds d'actions à positions longues et courtes NEI et le Fonds d'entreprises chefs de file mondiales NEI.

Perspectives

Poursuivant sur sa lancée, Aviso propulse sa transformation en 2025 grâce à d'importants investissements stratégiques axés sur la technologie, l'innovation en matière de produits et l'expérience clientèle. Ces améliorations permettront de renforcer davantage les capacités des partenaires, d'encourager les initiatives en matière de développement durable de l'entreprise et d'ouvrir de nouvelles possibilités de croissance.

Consultez le site aviso.ca pour lire le rapport complet et découvrir de plus près comment Aviso alimente la prospérité du patrimoine au Canada.

À propos d'Aviso

Fort d'un actif total sous administration et sous gestion d'environ 145 milliards de dollars, Aviso est un important fournisseur de services de gestion de patrimoine pour le secteur financier canadien. Nous bâtissons un écosystème de gestion de patrimoine à la fine pointe de la technologie et axé sur la clientèle. Notre clientèle comprend nos partenaires, les conseillères et conseillers ainsi que les investisseuses et investisseurs. Nous sommes un partenaire de confiance pour presque toutes les coopératives d'épargne et de crédit au Canada, en plus de l'être pour un large éventail de gestionnaires de portefeuille, de courtiers en placement, de compagnies d'assurance, de sociétés de fiducie et de courtiers remisiers. Nos partenaires comptent sur Aviso pour leur offrir des solutions spécifiques qui leur procurent un avantage concurrentiel dans un secteur en pleine évolution et hautement compétitif. Notre courtier à double inscription (courtier en placement et courtier en épargne collective) et nos services d'assurance soutiennent des milliers de conseillères et conseillers en placement. Notre gestionnaire d'actifs supervise une gamme croissante de solutions de placement, dont les fonds et portefeuilles NEI. Notre Programme d'actifs gérés offre une gamme complète de comptes gérés séparément. Notre service de courtage en ligne, Qtrade Investissement directMD, renforce le pouvoir des investisseuses et investisseurs autonomes, et notre service de placement entièrement automatisé, Portefeuilles accompagnés QtradeMD, est au service des investisseuses et investisseurs qui préfèrent une approche passive. Partenaires des correspondants Aviso offre des services de garde de biens et de courtier chargé de comptes à un large éventail de sociétés. Aviso est soutenue par la force collective de ses propriétaires : les centrales de caisses de crédit, Co-operators/CUMIS et Desjardins. Nous sommes fiers de propulser les entreprises qui renforcent le pouvoir des investisseuses et investisseurs. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site aviso.ca.

Patrimoine Aviso inc. (« Aviso ») est une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso S.E.C., détenue à 50 % par Desjardins Holding financier inc. et à 50 % par une société en commandite qui appartient aux cinq centrales de caisses de crédit provinciales et au Groupe CUMIS limitée. Les entités suivantes sont des filiales d'Aviso : Financière Aviso inc. (y compris les divisions Patrimoine Aviso, Qtrade Investissement direct, Portefeuilles accompagnés Qtrade et Partenaires des correspondants Aviso), Assurances Aviso inc., Services d'assurance Credential inc. et Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. Placements NEI est une marque déposée de Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. (« NEI S.E.C. »). Placements NordOuest & Éthiques inc. est le commandité de NEI S.E.C. et une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso inc. Les services de courtage en ligne sont offerts par l'intermédiaire de Qtrade Investissement direct. Les fonds communs de placement et autres titres sont offerts par l'intermédiaire de Patrimoine Aviso. Qtrade Investissement direct, Portefeuilles accompagnés Qtrade, Partenaires des correspondants Aviso et Patrimoine Aviso sont des divisions de Financière Aviso inc.

