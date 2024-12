Les investisseurs canadiens peuvent maintenant obtenir des renseignements en temps réel et des nouvelles personnalisées sur les placements

TORONTO, le 9 déc. 2024 /CNW/ - Qtrade Investissement direct s'est associée à PersonaFin pour devenir le premier adoptant au Canada de l'innovation primée de PersonaFin : un fil de nouvelles personnalisé alimenté par l'IA.

À compter d'aujourd'hui, l'outil de nouvelles personnalisées de PersonaFin est accessible sur la plateforme primée de placement et de négociation pour ordinateur de Qtrade , ce qui témoigne de l'engagement continu de cette dernière à fournir aux investisseurs canadiens les connaissances et les outils dont ils ont besoin pour négocier en ligne de façon autonome, en toute confiance. L'outil intègre les nouvelles des fournisseurs de contenu de premier ordre de Qtrade et tire parti des algorithmes d'apprentissage machine pour fournir des renseignements pertinents en temps opportun.

Offert dans l'onglet Mes nouvelles de la plateforme Qtrade et propulsé par la plateforme d'IA infonuagique et le graphe de connaissances de PersonaFin, l'outil offre une personnalisation à la fois prédictive et réactive. Il offre également aux investisseurs d'autres caractéristiques qui aident à maximiser le potentiel de revenu des placements actuels et futurs, notamment les suivantes :

Capacités de recherche intelligentes simplifiées et améliorées.

Analyse avancée des données pour révéler des renseignements exploitables sur les placements.

Suggestions de l'IA qui s'alignent sur les intérêts et l'évolution des tendances.

Ce partenariat avec PersonaFin témoigne de l'engagement continu de Qtrade envers l'innovation, offrant aux investisseurs canadiens une expérience de placement et de négociation sophistiquée. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles Qtrade a été désignée comme l'un des meilleurs courtiers en ligne au Canada dans le cadre de l'édition 2024 des FinTech Awards de Benzinga.

« Cette reconnaissance souligne notre engagement à offrir aux investisseurs canadiens la meilleure expérience personnalisée en utilisant la technologie de l'IA pour simplifier l'information et procurer des renseignements pertinents, dans le but de les aider à prendre des décisions éclairées dans un contexte financier de plus en plus complexe, précise Christine Zalzal, vice-présidente principale et chef de l'investissement direct à Patrimoine Aviso inc. Le partenariat avec PersonaFin pour intégrer son outil de nouvelles personnalisées à la plateforme Qtrade rehaussera la confiance des investisseurs canadiens dans leur expérience de négociation et de placement et les aidera à maximiser leurs placements, maintenant et à très long terme. »

« À PersonaFin, nous sommes toujours à la recherche d'institutions financières tournées vers l'avenir et axées sur la technologie avec lesquelles nous pouvons établir des partenariats, ce que Qtrade a démontré de façon constante et continue, affirme Kerri Miller, directrice des partenariats stratégiques à PersonaFin. Nous sommes ravis de nous associer à Qtrade pour accroître le degré de personnalisation des nouvelles financières, des analyses et de l'expertise qu'elle fournit, de façon à aider ses investisseurs à prendre des décisions plus éclairées en matière de négociation et de placement. »

À propos de Qtrade

Qtrade offre aux investisseurs autonomes diverses plateformes pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs financiers. Qtrade Investissement direct figure parmi les meilleures plateformes de négociation en ligne au Canada, ayant remporté plus de 28 premières places au cours des 18 dernières années dans les évaluations du secteur du courtage en ligne.

Comptant plus de 20 ans d'expérience, Qtrade exerce ses activités directement auprès des clients et par l'intermédiaire de plus de 300 partenariats stratégiques avec certaines des plus grandes institutions de services financiers au Canada. Qtrade estime que les investisseurs autonomes au Canada doivent avoir confiance dans leurs décisions financières, dans les outils qu'elle met à leur disposition pour les aider à prendre ces décisions et dans le soutien qu'elle leur offre.

Les services de courtage en ligne sont offerts par l'intermédiaire de Qtrade Investissement direct, une division de Financière Aviso inc. Qtrade et Qtrade Investissement direct sont des noms commerciaux ou des marques de commerce de Patrimoine Aviso inc. et/ou de ses sociétés affiliées.

Patrimoine Aviso inc. (« Aviso ») est une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso S.E.C., détenue à 50 % par Desjardins Holding financier inc. et à 50 % par une société en commandite qui appartient aux cinq centrales de caisses de crédit provinciales et au Groupe CUMIS limitée. Les entités suivantes sont des filiales d'Aviso : Financière Aviso inc. (y compris les divisions Patrimoine Aviso, Qtrade Investissement direct, Portefeuilles accompagnés Qtrade et Partenaires des correspondants Aviso), Assurances Aviso inc., Services d'assurance Credential inc. et Placements NordOuest & Éthiques S.E.C.

À propos de PersonaFin

PersonaFin est un principal fournisseur de solutions fondées sur l'IA conçues pour améliorer l'expérience financière des négociateurs et des investisseurs. Établie à Boston, au Massachusetts, PersonaFin tire parti de l'IA et de l'analytique avancées pour offrir de l'information hyperpersonnalisée et des renseignements prédictifs. Sa technologie permet aux institutions financières de mieux comprendre les comportements et les préférences de leurs clients de façon à leur permettre d'offrir des services financiers personnalisés qui trouvent un écho particulier auprès de chacun d'eux. Déterminée à respecter les principes de l'IA éthique, PersonaFin assure la transparence, l'équité et la responsabilité de l'ensemble de ses solutions, favorisant ainsi les relations à long terme fondées sur la confiance avec les clients.

