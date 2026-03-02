HAMILTON, ON, le 2 mars 2026 /CNW/ - Les communautés du Canada continuent de subir des méfaits disproportionnés en raison de l'offre de drogues toxiques, à laquelle s'ajoutent des défis liés aux dépendances, à la santé mentale et à l'insécurité du logement. Cette crise est complexe et revêt de multiples facettes, et nous devons travailler ensemble à tous les niveaux pour coordonner nos efforts afin de sauver des vies et de rendre les communautés plus sûres.

Le gouvernement du Canada reconnaît que les municipalités et les communautés autochtones sont les mieux placées pour comprendre les réalités sur le terrain et intervenir avec soin, compassion et des soutiens culturellement adaptés, en collaboration avec des organismes locaux de confiance et des partenaires de première ligne.

Aujourd'hui, l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, a annoncé l'octroi de plus de 5 millions de dollars provenant du Fonds d'urgence pour le traitement (FUT) à 6 projets en Ontario. Ce financement s'ajoute aux 30,4 millions de dollars annoncés en octobre pour 29 projets en Ontario.

Par l'intermédiaire du FUT, le gouvernement du Canada aide directement les municipalités et les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis à répondre aux besoins urgents liés à la crise des drogues toxiques. Le FUT met l'accent sur le soutien au traitement et au rétablissement, ainsi que sur la prévention et la réduction des méfaits. Les organismes qui reçoivent du financement aujourd'hui offrent une gamme de services de santé urgents et immédiats, de soutiens sociaux et de programmes culturels qui sauvent des vies dans leurs communautés.

« Notre gouvernement comprend les répercussions dévastatrices de la crise des drogues et des surdoses sur les familles et les communautés partout au pays. Pour bâtir un Canada plus fort où chaque communauté a la possibilité de s'épanouir, nous devons travailler ensemble, en utilisant tous les outils à notre disposition pour garder nos communautés sûres et apporter notre soutien aux personnes qui luttent avec des problèmes de dépendance. Chaque communauté est différente et il n'existe pas de solutions toutes faites. Nous savons que les communautés savent, mieux que quiconque, ce dont elles ont besoin pour affronter efficacement cette crise. »

L'honorable Marjorie Michel

Ministre de la Santé

« Comme de nombreuses villes, Hamilton a été durement touchée par les effets de cette crise. Personne ne devrait affronter cette crise sans soutien. Les organismes de Hamilton connaissent bien notre communauté et nos quartiers, et offrent des soutiens qui sauvent des vies là où les besoins sont les plus criants. En travaillant ensemble, nous pouvons faire en sorte que chaque geste que nous posons a une incidence positive sur les personnes de Hamilton qui consomment des substances et leurs proches. »

Aslam Rana

Député de Hamilton-Centre

Le budget de 2024 a prévu 150 millions de dollars sur trois ans pour un FUT destiné à aider les municipalités et les communautés autochtones à réagir rapidement à la crise des drogues illégales.

Le 6 octobre 2025, Santé Canada a lancé un appel à propositions dans le cadre du FUT pour des projets pour l'exercice 2026-2027. Les nouveaux projets sélectionnés pour bénéficier d'un financement devraient démarrer dès le printemps 2026.

