OTTAWA, ON, le 23 févr. 2026 /CNW/ - Pour bâtir un Canada fort, nous avons besoin de la pleine participation de tous les membres de notre société. Alors que de nombreux hommes et garçons sont confrontés à d'importants problèmes de santé physique et mentale, ces questions ont trop souvent été négligées, mal comprises ou ignorées. Soutenir le bien-être des hommes améliore non seulement leur vie, mais renforce également les familles, les communautés et les lieux de travail, ce qui profite à l'ensemble des Canadiennes et des Canadiens. L'amélioration de la santé des hommes au Canada pourrait permettre d'économiser 12,4 milliards de dollars par an, sans compter les milliards supplémentaires générés par l'augmentation de la productivité.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada lance un dialogue national sur la santé des hommes et des garçons. Les commentaires recueillis dans le cadre de ce dialogue serviront à élaborer la première Stratégie pour la santé des hommes et des garçons au Canada, qui sera publiée plus tard en 2026.

Comment participer :

À compter d'aujourd'hui, les Canadiennes et les Canadiens peuvent obtenir plus d'informations en consultant le site Canada.ca/hommes-en-sante.

À partir du 2 mars, toutes les Canadiennes et tous les Canadiens pourront soumettre leurs commentaires directement au moyen d'un formulaire en ligne disponible sur le même site.

Nous invitons toutes les personnes intéressées à participer à cette conversation. Les hommes, les jeunes adultes, les garçons, les partenaires, les familles, les amis et les communautés peuvent partager leurs expériences et leurs idées. Nous invitons également les parlementaires, les partenaires provinciaux et territoriaux, les groupes communautaires et les organisations à s'engager dans leurs communautés et à partager leurs points de vue, leurs données et leurs solutions.

Cette conversation et le partage des commentaires aideront à élaborer une stratégie qui fera une réelle différence pour la santé et le bien-être des hommes et des garçons partout au Canada.

Citations

« Pour bâtir un Canada fort, nous avons besoin de la pleine participation de tous les membres de notre société. Aidez-nous à élaborer une stratégie qui améliore la santé, prévient les préjudices et renforce nos communautés - pour les hommes, les garçons et tout le monde au Canada. »

L'honorable Marjorie Michel

Ministre de la Santé

« La santé des hommes est liée au bien-être de nos familles et de nos communautés. Aider les hommes et les garçons à accéder aux soins et à relever les défis particuliers auxquels ils sont confrontés est un élément important de nos efforts plus larges visant à prévenir la violence fondée sur le sexe et à bâtir un Canada plus sûr et plus égalitaire. »

L'honorable Rechie Valdez

Ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme)

« Renforcer la main-d'œuvre qualifiée du Canada, c'est aussi reconnaître les réalités auxquelles de nombreux hommes des métiers spécialisés font face : des exigences physiques élevées, une pression constante liée au rendement, de longues heures de travail et des milieux où il demeure difficile de parler de santé mentale. Lorsque le stress et les blessures sont banalisés et que la vulnérabilité est stigmatisée, trop d'hommes souffrent en silence. Favoriser la santé mentale au travail, c'est transformer ces conditions et veiller à ce que les travailleurs aient un accès réel au soutien, à la sécurité psychologique et au respect.

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario

« Le sport et les activités physiques sont importants pour notre santé physique et mentale ainsi que pour notre bien-être général. C'est pourquoi le gouvernement du Canada est fier de son investissement visant à réduire les obstacles à la participation au sport et à l'activité physique. Tout le monde devrait avoir la possibilité de profiter des bienfaits du sport, quels que soient son âge, son sexe, son origine, ses capacités ou ses revenus, pour ne citer que quelques exemples. Cela rendra notre pays plus fort et plus sain. »

L'honorable Adam Van Koeverden

Secrétaire d'État (Sports)

« Cet engagement du gouvernement du Canada marque un tournant décisif dans l'amélioration de la santé des hommes. Trop d'hommes au Canada meurent prématurément, et depuis plus de vingt ans, Movember constate directement les répercussions des maladies évitables, des problèmes de santé mentale et des services inadaptés aux besoins des hommes, sur les personnes, les familles et les communautés tout entières. Une stratégie fédérale permet de passer de projets isolés à une approche coordonnée et fondée sur des données probantes qui touche efficacement les hommes et donne des résultats concrets. Nous sommes fiers de soutenir le gouvernement dans cette démarche et de contribuer à garantir aux hommes et aux garçons une vie plus longue et plus saine. »

Michelle Terry

PDG mondiale, Movember Canada

« Nous trouvons encourageant le plan du gouvernement visant à améliorer la vie des familles canadiennes en aidant les hommes et les garçons au Canada. La crise que nous vivons est bien réelle : nos recherches montrent que la moitié des jeunes hommes sont exposés à des problèmes de colère et qu'un homme sur deux souffre d'isolement social. Nous devons nous unir pour faire en sorte que tous les hommes, dans toutes les communautés, sachent qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils bénéficient du soutien nécessaire pour mener une vie meilleure et plus saine. »

Kenton Boston

Président et chef de la direction de la Fondation de la santé des hommes au Canada

« Au nom de la Fondation pour la santé des hommes au Canada ainsi que des hommes et des garçons de partout au pays, je vous remercie, Madame la Ministre, pour votre travail afin d'aider les hommes à vivre plus longtemps et en meilleure santé. C'est un grand honneur, en tant qu'athlète et Canadien, de me joindre à cette importante initiative. »

Richie Bullbrook

Ambassadeur de la Fondation pour la santé des hommes au Canada et planchiste professionnel

« Au Collège La Cité, la santé et le mieux-être de notre communauté étudiante sont au cœur de notre mission. Le milieu postsecondaire joue un rôle déterminant lors d'une étape charnière de la vie des jeunes adultes. En accueillant l'annonce de cette conversation nationale sur la santé des hommes et des garçons, nous réaffirmons notre engagement à offrir des services accessibles, adaptés et humains, qui soutiennent leur réussite et leur épanouissement ».

Lynn Casimiro

Présidente-directrice générale du Collège La Cité

Faits en bref

Les Canadiennes et les Canadiens auront jusqu'au 1 er juin 2026 pour participer à cette conversation sur le site Canada.ca/hommes-en-sante.

juin 2026 pour participer à cette conversation sur le site Canada.ca/hommes-en-sante. Le gouvernement du Canada collaborera avec Movember Canada, en tant que partenaire indépendant, afin de mobiliser des experts, des dirigeants, des universitaires et des intervenants du secteur concerné pour éclairer l'élaboration de la Stratégie nationale sur la santé des hommes et des garçons du gouvernement du Canada.

Le Canada deviendra l'un des premiers pays à publier une stratégie pour la santé des hommes, aux côtés de l'Australie, du Royaume-Uni, de l'Afrique du Sud, de la Malaisie et du Brésil.

En 1999, le gouvernement du Canada a lancé sa Stratégie pour la santé des femmes. Depuis, le gouvernement a mis en œuvre de nombreuses initiatives pour soutenir la santé des femmes. Il s'agit notamment de la création du Fonds pour la santé sexuelle et reproductive, de l'amélioration des soins liés à la ménopause et de l'accès à des services spécialisés, du soutien à la santé mentale des mères et aux soins maternels et néonatals, du suivi des tendances en matière de données périnatales et de l'investissement de milliards de dollars dans la recherche sur la santé des femmes, notamment sur les cancers qui touchent les femmes, tels que les cancers de l'ovaire, de l'endomètre et du col de l'utérus.

Statistiques sur la santé des hommes et des garçons

Selon l'étude 2025 de Movember Canada intitulée Le vrai visage de la santé masculine, l'amélioration de la santé des hommes au Canada pourrait permettre d'économiser 12,4 milliards de dollars par an, sans compter les milliards supplémentaires générés par l'augmentation de la productivité.

Les hommes ont trois fois plus de risques que les femmes de décéder par suicide et de développer des problèmes liés au jeu.

28 % des hommes répondent aux critères d'un trouble lié à la consommation de substances au cours de leur vie. Entre juillet 2024 et juin 2025, 72 % de tous les décès apparents liés à une intoxication aux opiacés concernaient des hommes.

Certaines tendances sociales préoccupantes, y compris les espaces en ligne nuisibles (comme la « manosphère ») et l'isolement social, augmentent les risques pour la santé des garçons et des hommes.

En 2021, les hommes étaient deux fois plus susceptibles que les femmes de mourir de causes évitables.

Les hommes sont moins susceptibles que les femmes de recourir aux soins primaires ou d'accéder aux services préventifs, y compris les dépistages médicaux.

65 % des hommes canadiens attendent plus de six jours après l'apparition des symptômes avant de consulter un médecin.

