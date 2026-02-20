Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce sur la santé des hommes et des garçons English
20 févr, 2026, 15:26 ET
OTTAWA, ON, le 20 févr. 2026 /CNW/ - L'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, fera une annonce concernant la santé des hommes et des garçons.
Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.
Date
23 février 2026
Heure
11h30 (HAE)
Lieu
Ottawa (Ontario)
Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec les médias à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails sur le lieu de l'événement.
Les médias peuvent également se joindre par Zoom :
https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/65864703647
Code d'accès : 357171
Veuillez vous identifier (prénom et nom) et indiquer votre média lorsque vous vous joindrez à l'événement.
Renseignements aux médias : Emmanuelle Ducharme, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]
