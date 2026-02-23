OTTAWA, ON, le 20 févr. 2026 /CNW/ - L'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, fera une annonce concernant la santé des hommes et des garçons.

Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.

Date

23 février 2026

Heure

11h30 (HAE)

Lieu

Ottawa (Ontario)

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec les médias à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails sur le lieu de l'événement.

Les médias peuvent également se joindre par Zoom :

https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/65864703647

Code d'accès : 357171

Veuillez vous identifier (prénom et nom) et indiquer votre média lorsque vous vous joindrez à l'événement.

