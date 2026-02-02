BEACONSFIELD, QC , le 2 févr. 2026 /CNW/ - La Ville de Beaconsfield demande aux autorités compétentes d'installer rapidement un appareil de surveillance aux feux rouges à l'intersection du boulevard Saint-Charles et de la bretelle de l'autoroute 20. Dans ce secteur, on dénombre en moyenne plus d'un accident de véhicules par mois, dont un ayant malheureusement entraîné un décès.

Le maire, Martin St-Jean, et les membres du Conseil municipal demandent également au Gouvernement du Québec de procéder à une étude approfondie en vue d'aménager complètement l'échangeur afin de le rendre plus sécuritaire et mieux adapté au volume de circulation observé en 2026.

Cette intersection constitue un axe névralgique de la circulation dans l'ouest de l'île. Elle est empruntée quotidiennement par plus de 110 000 automobilistes et camionneurs, ainsi que par de nombreux cyclistes et piétons. Or, l'infrastructure avait été conçue à l'origine pour un débit d'environ 30 000 véhicules par jour. À titre de comparaison, l'autoroute Métropolitaine, à Montréal -- la plus achalandée du Québec -- accueille environ 195 000 véhicules par jour.

L'intersection Saint-Charles/A20 est devenue un point de friction majeur, puisqu'elle dessert à la fois le trafic local de Beaconsfield et de Kirkland, tout en servant de corridor de transit vers le pont Galipeault, à l'ouest, et le centre-ville de Montréal, à l'est.

« Avec le nombre d'accidents qui s'y produisent, il est clair que cette intersection est devenue un endroit où il faut, dans un premier temps, améliorer le respect des limites de vitesse et des feux de circulation afin de garantir la sécurité des usagers, puis, dans un deuxième temps, revoir l'échangeur dans son ensemble », explique le maire St-Jean.

« Chaque retard dans l'adoption de mesures concrètes peut avoir des conséquences irréversibles. La Ville estime qu'il est de sa responsabilité morale et collective de réclamer ces améliorations et de les mettre en œuvre le plus rapidement possible », ajoute-t-il.

L'installation d'appareils photo radar de feu rouge est reconnue comme un outil efficace de dissuasion, permettant de réduire la vitesse, de modifier durablement les comportements des conducteurs et d'améliorer la sécurité de tous les usagers de la route. De nombreuses études démontrent que ce type de dispositif permet de diminuer significativement le nombre et la gravité des collisions dans les zones à haut risque.

« La sécurité routière est essentielle. La sécurité de nos citoyens est importante et tous les efforts doivent être déployés pour prévenir d'autres accidents », insiste le maire St-Jean.

Dans le cadre de cette démarche, la Ville entend travailler en étroite collaboration avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable, ainsi qu'avec l'ensemble des partenaires concernés, dont le Service de police de la Ville de Montréal, afin que des mesures concrètes soient mises en œuvre dans les meilleurs délais.

La Ville de Beaconsfield réitère son engagement à maintenir et à promouvoir des rues sécuritaires, favorisant une cohabitation harmonieuse entre automobilistes, cyclistes et piétons.

« La prévention, la dissuasion et l'intervention ciblée sont essentielles pour atteindre nos objectifs et assurer la sécurité de toutes et tous », conclut le maire St-Jean.

SOURCE Ville de Beaconsfield

Information : Bureau du maire, [email protected], beaconsfield.ca