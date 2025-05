BEACONSFIELD, QC, le 21 mai 2025 /CNW/ - Lors de la séance du Conseil tenue le 20 mai 2025, le maire Georges Bourelle a annoncé qu'il ne se représenterait pas aux élections municipales de 2025. Il quittera la vie politique à la fin de son mandat actuel, à l'automne prochain.

Élu en 2013, le maire Bourelle aura consacré douze années à la Ville de Beaconsfield, qu'il a dirigée avec rigueur, vision à long terme et engagement envers les citoyens. Son leadership a marqué plusieurs réalisations majeures, tant sur le plan environnemental que financier et communautaire.

« Servir la population de Beaconsfield a été l'un des engagements les plus exigeants et gratifiants de ma vie », a-t-il déclaré lors de son allocution. « Je suis fier de ce que nous avons accompli ensemble et je pars serein, sachant que la Ville est sur une voie solide pour l'avenir. »

Parmi les faits marquants de ses mandats, on compte la protection du bois Angell, la mise en place d'une collecte incitative des déchets, les investissements dans les infrastructures et les parcs, ainsi que le projet Imaginons Centennial visant à revitaliser le bord de l'eau.

Le maire Bourelle a également entrepris une démarche judiciaire contre le modèle de taxation régionale imposé par Montréal, réclamant davantage de transparence, d'équité et de représentation démocratique. À ce jour, Beaconsfield demeure la seule ville à avoir engagé un recours juridique contre les surtaxes de l'agglomération.

Il a également restauré le respect et le décorum aux séances du Conseil municipal, créant ainsi un espace plus propice à l'échange d'idées et à la prise de décision.

Au terme d'une carrière combinant 12 ans de service public et une longue expérience en affaires, Monsieur Bourelle souhaite désormais consacrer davantage de temps à sa famille et à ses projets personnels.

Il conclut son message en remerciant chaleureusement les résidents, les membres du Conseil, le personnel municipal, les partenaires communautaires, et tout particulièrement son épouse, Ellen, pour leur appui constant.

