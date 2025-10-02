BEACONSFIELD, QC, le 2 oct. 2025 /CNW/ - Le député de Jacques-Cartier, Gregory Kelley, a remis la médaille d'honneur de l'Assemblée nationale du Québec au maire Georges Bourelle, lors d'une réception qui s'est tenue le 20 septembre dernier. Cette distinction prestigieuse souligne l'engagement remarquable du maire Bourelle, en fonction de 2013 à 2025, ainsi que son départ de la vie politique.

Le député de Jacques-Cartier, Gregory Kelley, le maire de Beaconsfield, Georges Bourelle, la députée de Robert-Baldwin, Brigitte Garceau (Groupe CNW/Ville de Beaconsfield)

Animée par la députée de Robert-Baldwin, Brigitte Garceau, la cérémonie a rassemblé de nombreux dignitaires, collègues, amis et membres de la famille. La mairesse de Baie-D'Urfé, Heidi Ektvedt, a également marqué l'événement en offrant au maire Bourelle les clés de sa ville, un geste symbolique témoignant du respect et de l'amitié entre les municipalités voisines.

Avant de devenir maire, M. Bourelle a mené une carrière distinguée dans le secteur privé, notamment en tant que président-directeur général de Prévost Car et de Nova Bus, deux entreprises phares de l'industrie du transport.

Dans son discours, le maire a tenu à remercier l'administration municipale et les élus du conseil pour leur excellente collaboration tout au long de ses trois mandats. Il a également déclaré que « servir comme maire pendant trois mandats a été l'expérience la plus enrichissante de ma vie », soulignant ainsi la profonde satisfaction et la fierté qu'il retire de son engagement public.

Le 1 octobre, lors de la dernière séance du conseil municipal avant les élections prévues en novembre, Georges Bourelle a reçu la clé de la Ville de Beaconsfield. Cette distinction vient saluer son dévouement exceptionnel, sa vision et son intégrité, qui ont marqué la vie communautaire durant ses trois mandats.

Ces hommages témoignent de la reconnaissance de la communauté et de ses pairs pour l'héritage durable laissé par le maire Bourelle, qui aura contribué de manière exemplaire au rayonnement et au développement de Beaconsfield.

SOURCE Ville de Beaconsfield

Information : Bureau du maire, [email protected], beaconsfield.ca