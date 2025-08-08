Interdiction temporaire de la pêche sportive sur un tronçon de la rivière Malbaie dans la région de Charlevoix en raison des conditions d'eau

QUÉBEC, le 8 août 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) annonce l'interdiction de la pêche à compter du 10 août 2025 sur la rivière Malbaie, dans la région de Charlevoix, située dans la zone de pêche 27. L'interdiction s'applique au tronçon compris entre une droite perpendiculaire à la rivière face à l'exutoire des étangs situés sur le parcours des Berges Alexis le Trotteur à Clermont (47° 41' 30'' N., 70° 12' 34'' O.) et une droite perpendiculaire située en aval de l'embouchure de la rivière Jacob à Clermont (47° 41' 49,2'' N., 70° 13' 24,6'' O). Cette décision est prise en raison de la température de l'eau, qui a atteint un seuil critique, et à cause des prévisions météorologiques indiquant que cette situation persistera encore pour plusieurs jours.

L'organisme Saumon rivière Malbaie appuie cette mesure d'interdiction qui vise à protéger les saumons, qui subissent actuellement un stress thermique dû à des températures élevées de l'eau.

Réévaluation quotidienne de la situation

La situation sera réévaluée quotidiennement à partir du 13 août 2025. Dès que la température de l'eau descendra sous 22 degrés Celsius et que les prévisions météorologiques seront favorables, la décision de rouvrir la pêche pourra être prise. Les adeptes de la pêche sont invités à suivre les publications relatives à la réouverture des activités sur le tronçon de la rivière Malbaie et à consulter la réglementation sur la pêche sportive.

Faits saillants :

À des températures d'eau élevées, le métabolisme du saumon atlantique devient anaérobique, ce qui entraîne un déficit en oxygène et une accumulation de sous-produits toxiques. Le saumon est alors en situation de stress thermique. Si cette condition perdure, elle est susceptible de le mener à la mort.

Les saumons capturés et remis à l'eau dans ces conditions présentent des taux de mortalité accrus. Lorsque le saumon est en condition de stress thermique, il est également important de limiter le dérangement et d'éviter les dépenses énergétiques que peut lui occasionner la pratique des activités de pêche.

Le MELCCFP, en collaboration avec des organismes gestionnaires de territoires fauniques, met en œuvre un projet de fermeture réglementaire de la pêche lorsque la température de l'eau devient trop élevée pour la survie du saumon.

Lorsqu'une décision de fermeture de la pêche est prise, elle est en vigueur pour un minimum de trois jours, et ce, jusqu'à ce que la température de l'eau redescende à un niveau favorable pour la reprise des activités de pêche.

