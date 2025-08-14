Réouverture de la pêche sur un tronçon de la rivière Malbaie dans la région de Charlevoix après une amélioration des conditions d'eau

QUÉBEC, le 14 août 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) annonce la réouverture de la pêche sur la rivière Malbaie, dans la région de Charlevoix, située dans la zone de pêche 27. Les activités de pêche peuvent donc reprendre dans le tronçon compris entre une droite perpendiculaire à la rivière face à l'exutoire des étangs situés sur le parcours des Berges Alexis le Trotteur à Clermont (47° 41' 30'' N., 70° 12' 34'' O.) et une droite perpendiculaire située en aval de l'embouchure de la rivière Jacob à Clermont (47° 41' 49,2'' N., 70° 13' 24,6'' O.) à compter du 15 août. Cette décision est prise en raison de la baisse de la température de l'eau et des prévisions météorologiques indiquant le maintien de conditions favorables pour le saumon atlantique dans les prochains jours.

L'organisme Saumon rivière Malbaie appuie la reprise des activités à la suite de l'amélioration des conditions d'eau. Mentionnons que la pêche était fermée depuis le 10 août.

Bien que la situation soit actuellement favorable, le suivi de la température de l'eau se poursuit. En cas de variation défavorable, une nouvelle fermeture pourrait être envisagée pour protéger le saumon contre le stress thermique, une situation qui peut compromettre sa survie. Les adeptes de la pêche sont invités à suivre toute publication au sujet des activités de pêche sur le tronçon de la rivière Malbaie et à consulter régulièrement la réglementation sur la pêche sportive.

Faits saillants :

À des températures d'eau élevées, le métabolisme du saumon atlantique devient anaérobique, ce qui entraîne un déficit en oxygène et une accumulation de sous-produits toxiques. Le saumon est alors en situation de stress thermique. Si cette condition perdure, elle est susceptible de le mener à la mort.

Les saumons capturés et remis à l'eau dans ces conditions présentent des taux de mortalité accrus. Lorsque le saumon est en condition de stress thermique, il est également important de limiter le dérangement et d'éviter les dépenses énergétiques que peut lui occasionner la pratique des activités de pêche.

Le MELCCFP, en collaboration avec des organismes gestionnaires de territoires fauniques, met en œuvre un projet de fermeture réglementaire de la pêche lorsque la température de l'eau devient trop élevée pour la survie du saumon.

