L'entreprise 9368-6954 Québec inc. doit verser 24 238 $ pour avoir enfreint la Loi sur la qualité de l'environnement
13 août, 2025, 11:02 ET
LONGUEUIL, QC, le 13 août 2025 /CNW/ - Le 28 mai 2025, l'entreprise 9368-6954 Québec inc., de Dorval, a été déclarée coupable d'une infraction à la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE).
Entre le 2 novembre 2018 et le 23 mai 2019, à Salaberry-de-Valleyfield, en Montérégie, l'entreprise 9368-6954 Québec inc., propriétaire d'un lieu où des matières résiduelles ont été déposées ou rejetées, soit principalement des bardeaux d'asphalte, a omis de prendre les mesures nécessaires pour que ces matières soient stockées, traitées ou éliminées dans un lieu autorisé. En agissant ainsi, elle a contrevenu à l'article 66, alinéa 2, de la LQE.
L'entreprise 9368-6954 Québec inc. a été condamnée à verser une amende de 15 000 $ et elle doit, en plus, rembourser les frais et la contribution applicables, soit un montant de 9 238 $.
Rappelons que le Contrôle environnemental du Ministère veille au respect de la législation environnementale pour le bien-être des citoyens en vérifiant la conformité des activités pouvant causer un dommage à l'environnement. En cas de manquement, il prend tous les recours nécessaires pour faire respecter la loi.
Les citoyennes et les citoyens peuvent signaler tout acte ou geste pouvant affecter la qualité de l'environnement au moyen du formulaire de signalement à caractère environnemental disponible sur le Web : www.environnement.gouv.qc.ca/formulaires/plainte/form.asp.
Il est aussi possible de rapporter tout évènement requérant une intervention rapide ou immédiate au service d'Urgence-Environnement en composant le 1 866 694-5454.
On peut consulter le registre des déclarations de culpabilité à des infractions à la Loi sur la qualité de l'environnement, à la Loi sur les pesticides, à la Loi sur la sécurité des barrages, à la Loi sur la conservation du patrimoine naturel, à la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables ou à leurs règlements à l'adresse suivante : www.registres.environnement.gouv.qc.ca/condamnations/recherche.asp.
Pour consulter la Loi sur la qualité de l'environnement : Q-2 - Loi sur la qualité de l'environnement (gouv.qc.ca).
Source et information :
Ghizlane Behdaoui
Conseillère en communication
Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les
changements climatiques, de la Faune et des Parcs
Courriel : [email protected]
SOURCE Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
