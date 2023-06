Annonce à la conférence Collision qu'elle est l'une des marques globales les plus fiables au Canada ; classée première dans la catégorie des services financiers

TORONTO, le 28 juin 2023 /CNW/ - Interac Corp. a annoncé aujourd'hui qu'elle a conservé la première place en tant que marque financière la plus digne de confiance au Canada selon l'indice de confiance Gustavson pour la neuvième année consécutive. L'entreprise s'est classée au 12e rang parmi les marques les plus dignes de confiance au Canada.

L'indice de confiance Gustavson est une importante étude de recherche portant sur 407 marques nationales et mondiales, menée par la Gustavson School of Business de l'Université de Victoria, qui explore la confiance des consommateurs, les facteurs qui l'influencent et les marques qui excellent dans la construction de la confiance. Il a été créé en 2015 et sert de plateforme pour promouvoir les pratiques de gestion responsable au sein des organisations.

« Je suis tout aussi fier aujourd'hui que je l'étais il y a neuf ans lorsqu'Interac a reçu cette distinction pour la première fois », a déclaré Mark O'Connell, président-directeur général d'Interac Corp. "Nous ne prenons pas à la légère la confiance que les Canadiens accordent à nos produits et services, et nous comprenons le rôle important que nous jouons dans leur vie quotidienne. Mériter et conserver la confiance des Canadiens demeurent nos priorités alors que nous innovons pour l'avenir. »

« Félicitations à Interac, qui a une fois de plus été reconnue comme la marque de services financiers la plus fiable au Canada", a déclaré M. Saul Klein, doyen de la Gustavson School of Business de l'Université de Victoria. "Le fait d'être constamment à la tête du secteur en fournissant des produits et des services de qualité supérieure est une réussite extraordinaire. »

L'accélération de l'économie numérique, conséquence de la pandémie, a révélé la pertinence croissante des produits d'Interac au quotidien, les entreprises ayant adopté les options de paiement numérique et s'étant adaptées aux comportements des consommateurs. Qu'il s'agisse de faciliter le transport en commun, d'aider les petites entreprises ou de façonner l'économie numérique, Interac aide les Canadiens à contrôler leur argent et leurs données, et leur offre des expériences numériques simplifiées pour qu'ils puissent mieux profiter de la vie. La confiance étant plus difficile à gagner et plus facile à perdre depuis le début de la pandémie*, chaque interaction avec Interac est une occasion d'établir des liens plus étroits avec les Canadiens.

Daria Hill, vice-présidente du marketing et des communications, ajoute : « En tant que commanditaire principal de la conférence Collision, nous encourageons les participants à célébrer avec nous et à visiter notre espace d'activation urbaine immersive Inspiré par la vie™ qui donne vie à la multitude de produits et de services de vérification et de paiement d'Interac que les Canadiens utilisent tous les jours. »

À propos d'Interac Corp.

Interac permet à la population canadienne d'effectuer des transactions numériques en toute confiance en lui offrant des services de paiement et d'échange de valeurs. La sécurité est au cœur de tout ce qu'elle fait pour contribuer à l'avenir de la monnaie, des données et de la vérification au Canada. Grâce à ses services de protection des renseignements personnels, d'atténuation de la fraude, de gouvernance, de vérification et d'authentification, elle contribue à assurer la sécurité transactionnelle de sa clientèle canadienne. À travers son réseau auquel adhèrent près de 300 institutions financières, les consommateurs du pays utilisent les produits Interac en moyenne 20 millions de fois par jour pour des transactions monétaires. Interac s'engage à défendre la culture et la citoyenneté d'entreprise en se basant sur les principes de la responsabilité, de la diversité et de l'inclusion. L'entreprise est fière d'être l'une des marques financières les plus importantes et les plus fiables au Canada. Pour plus d'informations, visitez notre site web.

